In Nederland staat snooker in de schaduw van biljarten en pool. Internationaal succes blijft uit en het ledenaantal krimpt.

Het NK snookeren in Zaandam speelt zich zondag af in een leeg decor. Slechts een handvol toeschouwers ziet hoe Mario Wehrmann (47) onverwacht René van Rijsbergen (42) in de halve finale als regerend kampioen onttroont. Van Rijsbergen weet daardoor niet op gelijke hoogte te komen met Raymon Fabrie, met zes nationale titels de recordhouder die een dag eerder door zijn beoogde opvolger is verslagen.

Ondertussen wordt op hetzelfde moment in het Engelse Milton Keynes de eindstrijd van de British Open verspeeld, met wereldwijd een miljoenenpubliek. De triomfator mag 100.000 pond (113.000 euro) aan prijzengeld bijschrijven. Ter vergelijking: de winstpremie in Zaandam bedraagt 500 euro.

Het contrast tussen belangstelling en verdiensten is groot en symboliseert de staat van de sport in Nederland. Snooker is hier tot de kantlijn veroordeeld en geldt als een veredelde hobby.

Niet bij de pakken neerzitten

Voor de KNBB, de Nederlandse biljartbond waaronder snooker valt, is het geen reden bij de pakken neer te zitten. In 2018 werd SmartCue geïntroduceerd, een initiatief van de bond om brugklassers enthousiast te maken voor pool en snooker én wiskunde, om ook meer interesse op te wekken voor bètastudies en een maatschappelijke bijdrage te leveren. “Zo snijdt het mes aan twee kanten”, zegt bondsvoorzitter Willem La Rivière.

Poolspeler en wiskundedocent Erik van Haren ontwikkelde lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs, waarbij de wiskunde achter de twee biljartvarianten wordt uitgelegd en de geleerde theorie achter de opklapbare pooltafel in de praktijk mag worden gebracht. Vijftig scholen hapten toe.

Snooker kan een injectie gebruiken. Nederland telt zo’n vijfhonderd wedstrijdspelers in bondsverband, terwijl pool het vijfvoudige kent en er circa 22.000 driebanders zijn. Bovendien is er bij de kleinste tak ook nog eens sprake van een dalende lijn, zegt La Rivière. “Door het onder de jeugd onder de aandacht te brengen hopen we op aanwas. Want zonder toename zal een sportieve kentering lastig worden.”

De enige Nederlander die ooit tot het WK wist door te dringen, was Stefan Mazrocis. In 1995 kwalificeerde hij zich en verloor van zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry. Twee jaar later was Mazrocis opnieuw van de partij in het 32-koppige veld en overleefde hij de eerste schifting. Kanttekening: Mazrocis werd geboren in Groot-Brittannië, leverancier van de beste spelers uit de historie.

Het niveau is te laag

Nick van den Berg ziet het dan ook niet zo snel gebeuren dat zich een opvolger aandient. “Het huidige niveau is te laag. Er is geen zicht op internationale aansluiting.” Zelf drong Van den Berg (42) bij het NK tot de kwartfinale door, na zich vorig jaar nog onder de laatste vier te hebben geschaard. Saillant detail: Van den Berg is geen snookeraar maar een tweevoudig Europees kampioen pool (9-ball) die ook nog eens vijf keer de Europese Tour won. “Dat ik hier tussen sta, zegt eigenlijk alles”, aldus de gewezen prof. “Ik train er niet voor, doe puur voor de lol mee.”

Hugo van Houten is erop gebrand de scepsis van Van den Berg te logenstraffen. Als 16-jarige beleefde hij zijn debuut, dat hij niet met een overwinning weet te omlijsten. “Op mijn achttiende wil ik Nederlands kampioen zijn”, zegt hij desondanks zonder schroom. “Daarna is het doel om internationaal door te breken.”

Van Houten is samen met de acht jaar oudere Jasha Kiers, halve finalist bij het NK, het spaarzame talent waar de hoop op is gevestigd. Ze trainen samen in Vleuten, in een oude gymzaal waar vier snookertafels staan. Het is het onderkomen van SU, de enige vereniging die Nederland rijk is en die vijftig leden telt die allemaal een eigen sleutel hebben om elk moment van de dag te kunnen spelen. In een poging de passie aan te wakkeren en zo het tij te doen keren.