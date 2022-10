Het duurde vier jaar voordat artsen wisten wat er mis was met Jeanette van den Hout uit Diessen. De diagnose: auto-immuunziekte Lupus. Met een wandeltocht van 2510 kilometer en een benefietconcert zondagmiddag in Goirle vraagt haar zus Tonny aandacht voor de slopende ziekte.

Jeannette (58) kreeg in 2017 de diagnose Lupus. Tonny van den Hout: "Het begon allemaal met iets wat leek op een muggenbult. Die ging maar niet weg en werd steeds groter en harder. Later kreeg ze ook ontstekingen in haar mond waardoor ze haar tanden verloor. Ze heeft veel ziekenhuizen en specialisten bezocht om uiteindelijk na een zoektocht van ruim vier jaar de diagnose Lupus te krijgen."

'Bezoekje aan sauna lukt niet meer'

"Een diagnose die een enorme invloed heeft gehad op haar leven", vertelt Tonny, die het leven van haar zus zag veranderen. Zelfs een bezoekje aan de sauna samen lukt niet meer. "Mijn zus, een vrouw in de bloei van haar leven die zelf werkte als verpleegkundige, werd geconfronteerd met onder andere epilepsie en een hersenbloeding. Heel heftig allemaal. Inmiddels kan ze niet meer werken en is ze vooral bezig met het bewaken van de energie die ze nog heeft. Een bezoekje aan de sauna samen, wat we zo graag samen deden, zit er helaas niet meer in."

Tonny, ook uit Diessen, wilde actie ondernemen en viert daarom haar zestigste verjaardag met de Lupus Charity Walk 2023. In 120 dagen wandelt ze - met steun van haar kinderen Femke en Joris - van Ierland naar Duitsland. Het doel: geld inzamelen voor onderzoek naar de ziekte. Dit weekeinde gaat de opbrengst van een concert in het Jan van Bewouw in Goirle ook naar dit goede doel.

Ongeneeslijke auto-immuunziekte

Lupus is een ongeneeslijke auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem zich niet keert tegen ziekteverwekkers van buitenaf, zoals bacteriën en virussen. Het systeem gaat juist in 'gevecht' met de eigen cellen waardoor er overal in het lichaam ontstekingen ontstaan. Vaak in de huid, de gewrichten, nieren, hart en longen of hersenen. De klachten kunnen verminderen bij gebruik van medicijnen. Er is echter nog veel onduidelijk, en dus is geld nodig om onderzoek te doen.

"En zo kwam ik op het idee om te gaan wandelen om geld op te halen voor Lupus", vertelt Tonny. Haar wandeltocht start aan de westkust van Ierland in de plaats Kilharey. Van daaruit loopt ze dwars door Ierland, Engeland en Nederland om op 29 juni volgend jaar, en 2510 kilometer verder, te eindigen in het plaatsje Passau in Zuid-Duitsland.

Benefietconcert

En op zondag 2 oktober start om 14.00 een benefietconcert van Jong talent in Goirle in de kapel van cultureel centrum Jan Besouw in Goirle. Muzikanten uit de Young Musicians Academy (Fontys Conservatorium Tilburg) spelen dan onder begeleiding van John van Groeneveld en het Regionaal Strijkorkest van Factorium Tilburg, onder leiding van Jos van den Dungen.

De acties van de Diessense zijn samen met de Nationale Vereniging voor mensen met Lupus opgezet. De teller staat inmiddels op 2600 euro.