De Amerikaanse astronoom Carolyn Porco bezorgde de wereld spectaculaire kleurenfoto's van Saturnus en bood ons een bijzondere kijk op onze eigen aarde. Haar inspiratie vindt ze niet in vergankelijke objecten of kortstondige ervaringen, maar vooral in de natuurlijke wereld.

Met z'n allen lachen naar de planeet Saturnus. Dat was negen jaar geleden het idee van Carolyn Porco (69). De Nasa-ruimtesonde Cassini, die rond Saturnus draaide, maakte op dinsdag 19 juli 2013 om 23.27 uur Nederlandse tijd een foto van de aarde, 1.440 miljoen kilometer verderop. En als je wordt gefotografeerd, moet je lachen naar het vogeltje. Op verzoek van Porco stapten tienduizenden mensen over de hele wereld op het juiste moment naar buiten om de verre planeet toe te lachen. The Day the Earth Smiled heet de foto. De aarde is niet meer dan een piepklein blauw stipje. Maar wie over voldoende verbeeldingskracht beschikt, ziet al die lachende gezichten.

Aan verbeeldingskracht heeft het planeetonderzoeker en Saturnus-expert Porco nooit ontbroken. In 1990 stond ze - samen met de beroemde Amerikaanse astronoom en sterrenkundepopularisator Carl Sagan - al aan de wieg van de beroemde Pale Blue Dot-foto, genomen door ruimtesonde Voyager 1, waarop je de verre aarde ziet als een stofje, dwarrelend in een zonnestraal. Vijftien jaar later vervulde ze de laatste wens van haar leermeester, geoloog en kraterexpert Eugene Shoemaker, door een deel van zijn gecremeerde resten naar de maan te schieten. Acties die je eerder van een kunstenaar zou verwachten dan van een wetenschapper.

'Kunst en wetenschap komen beide voort uit de fascinatie voor de wereld om ons heen', laat Porco per e-mail weten vanuit haar woonplaats San Francisco ('Ik heb geen tijd voor een Zoom-interview'). 'De wetenschapper wil weten hoe alles werkt; de kunstenaar onderzoekt onze relatie met die wereld. Het grote verschil is natuurlijk wel dat kunst geen enkele beperking kent, terwijl in de wetenschap de natuur altijd het laatste woord heeft - die is de scheidsrechter van de waarheid.'

Kunstzinnig

Dat die waarheid toch heel kunstzinnig kan zijn, bewijzen de duizenden foto's van Saturnus en zijn ringen en manen, gemaakt door Cassini (zie ciclops.org), waarvoor Porco op 2 oktober in Wassenaar de Sikkens Prize 2020 (een Nederlandse kunstprijs die wordt uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage levert op het gebied van kleur, red.) ontvangt - twee jaar na dato vanwege de coronapandemie. Porco was bijna dertig jaar lang leider van het Imaging Team van de ruimtemissie. Dat betekende vaak: vooraf composities berekenen, zorgvuldig belichtingstijden kiezen, de kleurweergave in het oog houden én tot de verbeelding sprekende teksten schrijven.

Want beelden uit de kosmos mogen indrukwekkend zijn; het wordt nog mooier als je weet waar je naar kijkt en wat je ziet. 'Als je de Melkweg bijvoorbeeld niet gewoon als een wazige lichtband ziet, maar als het binnenaanzicht van een compleet sterrenstelsel waarin zon en aarde zweven, dan realiseer je je dat je in feite op een ruimteschip door het Melkwegstelsel reist, en dat je een klein maar integraal en belangrijk onderdeel bent van iets onbeschrijfelijk groots en moois.'

Deel van de natuur

En dat geldt niet alleen voor het universum. 'Wij maken deel uit van de natuur', aldus Porco. 'We zijn ermee verbonden op manieren die we nog niet eens volledig begrijpen. Ik ben het gelukkigst wanneer ik mezelf fysiek overgeef aan die wonderlijke wereld, of wanneer ik de natuur intellectueel probeer te doorgronden. Dan gaat het ook om de kosmos als geheel en de werelden buiten onze eigen aarde. Wat zijn we bevoorrecht dat we een analytische geest hebben die ons in staat stelt om daar überhaupt over na te denken!'

Carolyn Porco Carolyn Porco Foto: Russell Holliday

Na afloop van de 'krankzinnige stress' van de Cassini-missie, die vijf jaar geleden werd beëindigd, was Porco toe aan een periode van relatieve rust. 'Ik ben me gaan verdiepen in allerlei andere onderwerpen, van klimaatverandering en kernenergie tot kwantummechanica en de evolutie van het leven. Ik heb groot ontzag gekregen voor de mensen die publiekelijk opstaan om de bescherming van de aarde en het leven op onze planeet te verdedigen, zoals Jane Goodall en Greta Thunberg. Compleet tegengesteld aan de absurde plannen van mannen als Elon Musk en Jeff Bezos om de ruimte commercieel te gaan exploiteren. Zij willen de menselijke beschaving in feite van de aarde wegvoeren, terwijl we onze planeet juist opnieuw moeten vormgeven en leefbaar moeten maken.'

Iemand met zo'n brede, kosmische blik wordt niet warm of koud van futiele luxeartikelen of hedonistisch vertier. Carolyn Porco, onze gids dit weekend, laat zich vooral inspireren door de natuur.

Natuur: een donkere sterrenhemel

'De nachtelijke sterrenhemel is het enige wat wij mensen kunnen zien dat miljarden jaren oud is. We delen die oeroude aanblik met onze verre voorouders en met onze verre nakomelingen. In de kosmos ligt onze oorsprong - de atomen in ons lichaam zijn afkomstig uit de sterren - en uiteindelijk zullen we er ook weer in terugkeren. Die wetenschap biedt een perspectief op ons eigen leven dat nergens anders te vinden is. De sterrenhemel confronteert ons met het mysterie van het bestaan: dat wij in staat zijn om na te denken over het universum waar wij zelf deel van uitmaken. Dat perspectief stelt gerust, onderwijst en maakt gelukkig. Er bestaat niets mooiers dan contemplatief genieten van het universum.'

De melkweg De melkweg Foto: ESO

Idee: Nationale parken in de VS

'Een tijdje terug was er een documentaire op de Amerikaanse televisie over de geschiedenis van onze nationale parken. Die begon 150 jaar geleden, in 1872, toen president Ulysses Grant de Yellowstone National Park Protection Act ondertekende. In die film werden de parken omschreven als 'Amerika's beste idee', en daar kan ik het alleen maar hartgrondig mee eens zijn. Steeds wanneer ik een van de nationale parken bezoek, raak ik vervuld van optimisme en liefdevol respect voor Moeder Natuur. De 19de-eeuwse Schotse natuurvorser John Muir, die de geologie van Yosemite Valley onderzocht en vanwege zijn onvermoeibare inzet wel 'de vader van de nationale parken' wordt genoemd, heeft mij geïnspireerd om mij zelf ook publiekelijk uit te spreken over het belang van natuurbehoud. En omdat de nationale parken van alle Amerikanen zijn, voel ik me er sterk mee verbonden, en ben ik er ook trots op. Ik zou willen dat de hele wereld één groot internationaal park was.'

Yellowstone National Park Yellowstone National Park Foto: Getty Images

Mensen: Carl Sagan

'Planeetwetenschapper Carl Sagan (1934-1996) is de bekendste van de vele geweldige mensen die ik in de loop van mijn carrière heb mogen leren kennen. Onderzoekers die net als ik een diep verlangen koesteren om de werking van de kosmos te doorgronden, en die een al even diep respect hebben voor de wetenschappelijke praktijk. Carl werd beroemd door de indrukwekkende tv-serie Cosmos, en hij was mede-initiatiefnemer van de beroemde 'Pale Blue Dot'-foto, gemaakt door ruimtesonde Voyager 1, waarop de aarde zichtbaar is als een klein, blauw stipje in het onmetelijke heelal.'

'Ik kan haast niet geloven dat ik het geluk heb gehad om met zulke buitengewone mensen samen te werken - naast Sagan bijvoorbeeld ook planetair geoloog Eugene Shoemaker, en mijn briljante studiebegeleider Peter Goldreich, die op tal van wetenschapsgebieden baanbrekend werk heeft verricht. Door in mijn jonge jaren les te krijgen van deze meesters, was ik later in staat om de fantastische kansen die ik kreeg volop te benutten.'

Carl Sagan Carl Sagan Foto: Getty Images

Natuur: De oceaan

'De oceanen, die de aarde haar mooie blauwe kleur geven, zijn het onderscheidende kenmerk van onze planeet. Ze zijn absoluut uniek in het zonnestelsel. Op de Saturnusmaan Titan hebben we dankzij de ruimtesonde Cassini meren ontdekt, maar die bestaan uit vloeibaar methaan. Andere planeetmanen blijken oceanen te herbergen onder het bevroren oppervlak. Maar de aarde is de enige planeet met grote hoeveelheden open water. Ik vind het altijd weer bijzonder om aan de kust te zijn - die pulserende grens tussen twee compleet verschillende werelden. De ene wereld, die van het land, kennen we goed omdat we er zelf in leven, maar over die andere valt nog veel te leren. Ik vind het opwindend om na te denken over dat onzichtbare, levende universum onder de golven, en het is vreselijk om te beseffen hoezeer we de gezondheid van de oceanen en hun bewoners hebben aangetast, en dat nog steeds blijven doen. Zullen we op tijd leren hoe we de aardse oceanen kunnen redden? Ik hoop het.'

Oceaan Oceaan Foto: Getty Images

Ruimtemissie: Het Voyager-project

'Ik had het geluk deel uit te mogen maken van het wetenschappelijk team van de twee Voyager-missies - misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende ruimteonderzoeksproject ooit. Het was een langdurige, onzekere en riskante onderneming: twee onbemande ruimtesondes, gelanceerd in 1977, die het ene planetenstelsel na het andere bezochten, en uiteindelijk het zonnestelsel achter zich lieten. Ik was nog jong, net gepromoveerd, en ik had het gevoel mee te liften op de grootste wetenschappelijke ontdekkingsreis die de mensheid ooit had ondernomen. De Voyagers bevinden zich inmiddels op zo'n 20 miljard kilometer afstand van de aarde, maar er is nog steeds contact mee. Het project kreeg langzaam maar zeker een iconische, bijna mythische status - nooit eerder is een door mensen gemaakt object zo ver in het heelal doorgedrongen. Mijn deelname aan het Voyagerproject beschouw ik als de openingsact van mijn professionele carrière.'

Het Voyager-project Het Voyager-project Foto: NASA

Muziek: The Beatles

'The Beatles waren denk ik het grootste muzikale en culturele fenomeen in de 20ste eeuw. Ik was bijna 11 toen ze in februari 1964 voor het eerst naar Amerika kwamen. Ze vormden indertijd mijn grootste muzikale inspiratiebron, en dat doen ze eigenlijk nog steeds. Hun muziek was een en al levenskracht: jeugdig, opwindend, complex, creatief en origineel. Zelf bleven ze altijd grappig, innemend en authentiek. Wij jonge mensen hebben zoveel van hen geleerd! Vooral van John Lennon heb ik meegekregen hoe belangrijk het is om een goede antenne te hebben voor de wereld om je heen, en om altijd compromisloos eerlijk te zijn. In juni 2001 was het Cassini Imaging Team in Londen, en hebben we de beroemde foto van de hoes van Abbey Road geënsceneerd.'

The Beatles The Beatles Foto: Getty Images

Sociale media: Twitter

'Ik hou van internet en ik hou van Twitter, omdat ik van allebei zoveel heb geleerd. Dankzij internet heb je 24 uur per dag de grootste bibliotheek ooit binnen handbereik. En Twitter is een geweldige ontmoetingsplek voor de meest uiteenlopende mensen. Ja, er zijn de naarlingen en de trollen die alleen maar haat zaaien en kwaad in de zin hebben. Maar er zijn ook talloze verwante zielen die op zoek zijn naar gemeenschap, die hun kennis willen delen en zelf nieuwe dingen willen leren, en die vriendelijkheid en medemenselijkheid verspreiden. Ik blokkeer de eerste groep en knoop onlinerelaties aan met de laatste. Met sommigen ben ik inmiddels goede vrienden geworden. Via Twitter heb ik kennisgemaakt met gebieden van menselijke activiteit waar ik anders nooit van geweten zou hebben. In mijn Twitter-bio (@carolynporco) staat niet voor niets Living my best life.'

Natuur: Leven

'De overvloed en verscheidenheid van het leven op aarde is ronduit verbazingwekkend. De laatste tijd heb ik enorm veel geleerd over dieren, waar ik altijd weinig ervaring mee had en niet veel over wist. Zo blijken er heel veel dieren te bestaan die intieme vriendschappen aangaan met compleet andere soorten; dat komt af en toe zelfs voor tussen roofdieren en hun prooien. Daar kan ik enorm gelukkig van worden. En ik ben erachter gekomen dat er naast de mens nog veel andere zeer intelligente wezens op aarde leven - wij zijn bepaald niet het enige analytische of listige dier op deze planeet. Ik ben ook dol op bomen, in al hun talloze vormen. Ze symboliseren voor mij het steeds hoger reiken naar meer kennis en het verlangen om ons eigen bestaan te doorgronden. Ik heb vaak het gevoel dat bomen ons begrijpen en tot ons spreken... het zijn sprookjesachtige metgezellen. Ik kan me niet voorstellen dat ik zou kunnen leven op een wereld zonder bomen.'

Yosemite National Park Yosemite National Park Foto: Getty Images

Land: Verenigde Staten

'Ik ben altijd geïnspireerd - en trots - geweest door alleen al het idee van Amerika. Gebouwd op een fundament dat voortkwam uit de principes van de Verlichting: rede, ruimdenkendheid en de rechten van het individu. Het was een groot en ambitieus experiment in de 18de eeuw om een regering te vormen door en voor het volk. Onze founding fathers deden hun best een grondwet te schrijven die die rechten zou beschermen tegen mogelijke ondermijnende activiteiten van anderen. We waren ooit een voorbeeld voor andere landen. Maar het lijkt erop dat de Amerikaanse democratie zich ontwikkelt volgens een oud scenario dat Plato al beschreef, namelijk dat het zaad van de tirannie het best ontkiemt in een vrije samenleving. Ik ben doodsbang voor de autoritaire krachten in ons land die nu zo sterk en zo goed bewapend zijn dat ze wellicht niet meer te stoppen zijn. Europese landen kennen dat scenario maar al te goed. Wens ons alstublieft succes.'