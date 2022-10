Ooit wilde hij hengelbouwer worden, maar dat beroep bestond niet, zei de leraar. Nu heeft Janpeter Davidse een hengelsportwinkel. Een begrip in Vlissingen en daarbuiten.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eerder deze week trok hij pas tegen middernacht de deur van de winkel achter zich dicht. "Het was pokkenweer. Om tien uur regende het zo hard, dat ik nog maar een paar uur binnen ben gebleven om de nieuwe collecties te bekijken en bestellingen te doen", vertelt Janpeter Davidse terwijl hij zijn rolstoel over het smalle stuk voor de Prijsmepper manoeuvreert, naar zijn winkel aan de Coosje Buskenstraat. "Belachelijk, zo smal als het hier is. Als het geregend heeft en er komt een auto langs ben je zeiknat. Maar het ergste is de hondenpoep. Dat komt van de wielen zó op mijn handen. Laatst wilde ik mijn sleutel pakken om de voordeur open te doen. Ik denk, wat ruik ik nou? Ik heb toch niet in mijn broek gescheten of zo? Dan zie je het niet liggen, omdat het onder zo'n herfstblaadje geplakt zit."

Welgeteld vier vissen zijn er in te vinden in het appartement van Janpeter Davidse, eigenaar van Hengelsport Janpeter in Vlissingen. Een gedroogde piranha, een geëmailleerde fantasievis, een metalen zalm en eentje van kristal. "Vissen is de hobby van mijn klanten. Voor mij is het werk. Als ik vrij ben, lees ik liever een boekje", lacht Davidse.

Wat doet een stoel van Ernest Hemingway in je etalage?

"Hemingway was een groot schrijver, liefhebber van jagen, van vrouwen en van drank, maar ook een van de grondleggers van de hedendaagse big game visserij. Zijn big game vechtstoel stond op de achterplecht van een bootje. Als je een vis aan de haak hebt die zwaarder is dan jijzelf, ga je daar in zitten om hem binnen te halen."

"De acteur en wereldreiziger Michael Palin heeft over die stoel zelfs een boek geschreven. Zo'n ding verslijt, onderdelen breken in het heetst van de strijd, en Hemingway had hem in Frankrijk achtergelaten. Via via ben ik eraan gekomen. De hengels die er vóór staan zijn misschien nog wel unieker: originele Engelse stalen hengels van rond 1947. Ongebruikte winkeldochters, nog in de originele hoezen. Echt verzamelaarsobjecten, voor wie het snapt dan."

Wat heb jij met vissen?

"Op mijn zevende ben ik naar Ritthem verhuisd. Daar ben ik opgegroeid, onder aan de zeedijk. Op een dag vond ik een lange stok die aangespoeld was. Wel zes meter aan één stuk. Met een rolletje visdraad en een paar haken ben ik toen begonnen met vissen, in de sloot achter het huis. Daar zat toen nog paling. Mijn vader had niks met vissen. Hij was elektricien bij het waterschap en werkte aan de gemalen. Maar hij heeft me wel de basis geleerd. Ik zocht wurmen in de achtertuin. Dat doen mensen tegenwoordig niet meer. Die halen ze uit een pakje."

"Toen ik groter werd ging ik kijken: wat doen die andere vissers? Je gaat je eigen plan trekken. Je kijkt de kunst van anderen af. Toen ik later een beroepskeuzetest maakte, vulde ik in: hengelbouwer. Hengelbouwer? Dat beroep bestaat niet, zegt die man. Toen dacht ik: iets met auto's, want ik had wel iets met techniek. Kon ook niet, want dat zou ik lichamelijk niet aan kunnen. Ik heb het toch gedaan. Weer mijn eigen plan getrokken, en een paar jaar als monteur gewerkt."

Zat je toen dan nog niet in een rolstoel?

"Ik ben niet zo geboren. Toen ik nog geen vier was, heb ik hersenletsel opgelopen. Dat heeft iets gedaan met mijn motoriek en met de hersenen ook natuurlijk, want die sturen alles aan. Daar werd niet veel over gepraat thuis. Ik ben gewoon mijn ding gaan doen en mijn ouders hebben me bij alles gesteund. Ik ben niet zo snel, sommige dingen gaan wat langzamer, maar ik laat me niet weerhouden door mijn lichaam. Het is gebeurd. De wereld zit al vol zeikerds die in het verleden blijven hangen. Je moet gewoon dóór en als het op de ene manier niet gaat, moet je het op een andere doen."

Nu heb je toch mooi een eigen zaak.

"Ik kwam erachter dat je steeds bij moest leren als automonteur en dat het ook nog eens geen moer opleverde. Ik had destijds een uitkering voor jong gehandicapten en werkte met behoud van uitkering. En inderdaad, het was lichamelijk zwaar. Toen dacht ik: dan maak ik van mijn hobby mijn beroep. Ik stopte als automonteur, ging elke dag vissen en haalde mijn ondernemerspapieren. In september 1992 begon ik mijn eerste zaak, in de Badhuisstraat."

De tijd van een simpel visdraadje, haakje en zelf opgespitte wormen is al lang voorbij. De tijd van een simpel visdraadje, haakje en zelf opgespitte wormen is al lang voorbij. Foto: Boaz Timmermans

Wat is jouw tip aan beginnende hengelsporters?

"Koop een goed boek over hengelsport, begin op pagina 1 en lees het helemaal uit. Dan leer je de basis en zie je de verbanden. Dat missen mensen die voortdurend losse stukjes lezen en zien op internet. Ze vallen steeds midden in een verhaal met al die leuke, korte filmpjes zonder enige samenhang. Wat ze niet begrijpen is dat dat allemaal marketing is, pure verkoopstrategie van de mensen achter die filmpjes die weer de laatste, beste, nieuwste hengel verkopen. De mensen zijn goedgelovig en worden allemaal belazerd. Ze zien iemand die achter elkaar vier vissen vangt en denken: dat moet ik ook hebben. Dan komen ze hier aan de balie staan en is het aan mij om ze op andere gedachten te brengen. Echt, ik zit hier hele dagen te praten."

Hoe ben je in die rolstoel beland?

"Op een avond in 1998 ging ik een frietje halen. Ik steek het zebrapad over en ik word geschept. Het was een Renault Espace met zo'n schuine voorkant. Dat is mijn geluk geweest. Ik ben er overheen gevlogen, heb een dubbele salto in de lucht gemaakt en ben dertig meter verderop op de straat gekwakt. Iemand riep: 'Zo, die is dood!' Maar ik had alleen een gebroken onderbeen. Sindsdien loop ik met krukken."

"In augustus 2019 viel ik ongelukkig, hier voor de deur, nog vóór openingstijd. Twee mannen hebben me binnen gezet en ik ben gewoon gaan werken. Die avond om zeven uur stortte ik in, op de vloer hier achter. Ik wilde niet direct een ambulance bellen omdat dan de deur opengebroken zou worden. Mijn vader was op de volkstuin en hoorde de telefoon niet. Pas een paar uur later kwam hij en kon ik de ambulance bellen. Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad. Bleek dat ik mijn bekken gebroken had. Ik heb die halve zomer aan omzet gemist."

"Zo'n beetje begin oktober was ik eraan toe om van halve dagen weer hele dagen te werken. De avond ervoor wil ik de afstandsbediening pakken. Ik kon er net niet bij en viel. Kop van mijn bovenbeen gebroken. Nu verplaats ik me in een rolstoel."

Moeilijk lopen deed Janpeter altijd al, door niet-aangeboren hersenletsel. De rolstoel kwam pas na drie ongelukken. Moeilijk lopen deed Janpeter altijd al, door niet-aangeboren hersenletsel. De rolstoel kwam pas na drie ongelukken. Foto: Boaz Timmermans

Komen er ook vrouwen in de zaak?

"Er zijn wel vrouwen die vissen. Ik heb zelfs damesklanten waarvan de man niet vist. Of stellen die allebei vissen. Jonge meiden die vissen. De meesten zijn toch man. Ik ben niet bewust op zoek, maar als ik dat wel was, had ik inderdaad beter een ander beroep kunnen kiezen. Ik hoor overigens veel enge verhalen over vrouwen. Dat ze nieuwe schoenen willen, en dan mag de man geen hengel kopen bijvoorbeeld. Dus ik ben een beetje huiverig! Maar als het gebeurt, dan gebeurt het. Ik ben niet bewust alleen."

In 2019 dreigde een faillissement, maar je bedacht een list.

"Toen ik dat ongeluk had in 2019 heb ik vanuit het ziekenhuis de bank gebeld, want ik zag aankomen dat ik het niet ging redden. 'Ik moet even een paar maanden overbruggen, kan ik bijlenen?' Maar dat kon niet. Op de bijstand had ik geen recht, want te veel kapitaal in de zaak. Niet dat ik daar iets mee kon natuurlijk. Ik had de keus: failliet gaan of een list bedenken. Toen ben ik de actie 'koop cadeaubonnen, red Janpeter' begonnen. Ik hoefde er maar een paar duizend te verkopen om het te redden. Geniaal plan, al zeg ik het zelf. En het werkte!"

"In de Badhuisstraat had ik 45 vierkante meter. Toen had ik in Vlissingen nog een paar concurrenten, nu ben ik de enige die over is. De winkel in de Scheldestraat besloeg 150 vierkante meter en hier zit ik op 300 vierkante meter. Mijn klanten komen van over heel de wereld, want Vlissingen is een havenstad. Ik krijg veel toeristen hier en ook af en toe klanten van die luxe jachten. Die pik je er zó tussenuit. Strak in de kleding, gloednieuw, walkietalkie aan de zijkant. Meestal zijn het first officers, die moeten regelen dat alles aan boord is voor het vermaak van de gasten. Vaak weten ze niet precies wát ze moeten hebben. Dan laat ik ze op de wereldkaart hier op de toonbank aanwijzen waar ze heen gaan en stel ik pakketjes samen, speciaal voor de tropen of zo."

Je overweegt te stoppen. Net nu de zaken zo goed gaan.

"Corona heeft wonderen gedaan. Iedereen is gaan vissen, 2020 was de beste zomer ooit. Daar pluk ik nu nog de vruchten van. Maar het wordt wel een beetje zwaar. Als er iemand is die een nieuwe uitdaging zoekt: de benodigde kennis kun je leren en iemand die gezond is kan er drie keer zo veel uit halen. En je hebt alleen maar blije klanten, want je komt hier voor je plezier naartoe. Als dit klaar is, kan ik aan mijn conditie gaan werken." Brede lach. "Hardlopen, denk ik. Altijd de lat een beetje hoger leggen, he!"