Ziet Albert Heijn toekomst in een klimaatkeurmerk, een vleestaks of een verbod op vervuilende reclames? Hoofd duurzaamheid Anita Scholte op Reimer weet dat nog niet, maar belooft vol in te zetten op het klimaat.

Wie het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam bezoekt, merkt in de ontvangsthal al dat het concern graag de duurzaamste supermarkt van Nederland wil zijn. Of dat imago wil uitdragen. In de hal staan vier supermarktachtige ingangspoortjes. 'Het grootste assortiment vega(n) van Nederland', staat op een. Een ander toont de herbruikbare zakjes voor groente- en fruit, de vervangers van de plastic wegwerpzakjes.

Albert Heijn, onderdeel van Ahold Delhaize, wil verduurzamen. "We bestaan al 135 jaar en willen nog 135 jaar bestaan", zegt Anita Scholte op Reimer, hoofd kwaliteit en duurzaamheid bij Albert Heijn. Meer dan andere supermarkten experimenteert Albert Heijn met herbruikbare zakjes en verpakkingsvrije granen, noten en hagelslag.

De super kwam enkele jaren geleden met een volledig vega Kerst-Allerhande. Het bedrijf wil dat de helft van de geconsumeerde eiwitten in 2025 plantaardige eiwitten zijn, in 2030 60 procent. Nu komt 70 procent van die geconsumeerde eiwitten nog van dierlijke producten als vlees en zuivel.

Producten hebben de grootste klimaatimpact

Tegelijkertijd ligt Albert Heijn, 's lands grootste supermarktketen die dagelijks zes miljoen borden zegt te vullen, niet op koers om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Landen beloofden hun broeikasgasuitstoot met 45 procent te verminderen voor 2030.

Ook Albert Heijn moet dat halen, stelt Scholte op Reimer. Het verduurzamen van winkelpanden lukt aardig, maar verreweg de grootste klimaatimpact ligt bij de producten die verkocht worden. Kijkend daarnaar, niet de directe impact van een bedrijf maar wat er verder in de keten plaatsvindt, vermindert moederbedrijf Ahold Delhaize de klimaatimpact in 2030 slechts met 15 procent.

"Binnen het concern zijn wij een voorloper op duurzaamheid", zegt Scholte op Reimer, specifiek over Albert Heijn, maar ze geeft toe dat ook zij met de huidige plannen om de CO2-impact van producten te verkleinen niet voldoen aan de Parijsdoelen. "We zijn dat opnieuw aan het evalueren."

Er zit druk op, zeker aangezien milieuorganisatie Milieudefensie Ahold Delhaize heeft bestempeld als een van de 29 grote vervuilers van Nederland. Als het bedrijf geen harde klimaatplannen maakt, stapt Milieudefensie mogelijk naar de rechter, zoals het eerder een zaak tegen Shell aanspande - en won: Shell moest van de rechter zijn klimaatplannen aanscherpen. Zo'n rechtszaak kan ook het imago van Albert Heijn schaden.

Vega op een ultiem briljante plek in de winkel

Als Albert Heijn verder verduurzaamt, hoe dan? Scholte op Reimer formuleert voorzichtig. Minder vlees verkopen? Albert Heijn wil vlees eten niet ontmoedigen. Liever 'verleidt' het klanten tot een duurzamer keuze, zoals vleesvervangers. "De klant moet een ander eetpatroon gaan krijgen, en wij helpen daarbij." Zo ligt het vega-assortiment soms op 'een ultiem briljante plek in de winkel' en zijn steeds meer recepten in Allerhande vegetarisch. "Die positieve toer, daar gaat Albert Heijn maximaal voor."

Volgens Scholte op Reimer neemt de vleesverkoop bij Albert Heijn al licht af. Er zijn minder vleesaanbiedingen dan voorheen. Maar vleeseters 'bestraffen'? Nee. En die reclame van afgelopen zomer voor een opgestapeld broodje hamburger met vier lagen rundvleesburger met spek, voor 'Stapelkorting.' Kan dat over een paar jaar nog? "Dat durf ik niet te voorspellen. We luisteren goed naar onze klanten en proberen echt te voelen waar de behoefte ligt."

Over een verbod op vleesreclames, zoals de gemeente Haarlem die wil invoeren, wil Scholte op Reimer zich niet uitlaten. En een vleestaks? "We zijn er niet tegen. Maar dan moet de impact wel bewezen zijn."

Verpakt Utrechts kraanwater

Sperziebonen uit Egypte, wijn uit Chili, sinaasappelsap uit Zuid-Amerika, is dat nog nodig als een supermarkt moet verduurzamen? "Als je kijkt naar de invloed op het klimaat, is het aandeel van transport en verpakkingen heel klein. De grootste impact zit in het product zelf."

Groenten en fruit haalt Albert Heijn al zo veel mogelijk uit Nederland. En dat verpakte mineraalwater dat in Utrecht gewoon uit de kraan komt? "We zijn er om keuze te bieden aan de klant. Iedereen moet boodschappen bij ons kunnen doen. De schappen met water zijn groter geworden, die met frisdrank kleiner."

"Een belangrijke pijler in onze duurzaamheidsstrategie zit in verpakkingen", zegt Scholte op Reimer. "We willen kijken hoever we de klant mee kunnen krijgen in het meebrengen van bijvoorbeeld tupperwarebakjes om daar de rijst in te vervoeren naar huis." Het gaat erom, herhaalt ze, de klant te verleiden tot een duurzamer gedragspatroon.

Denemarken ontwikkelt een verplicht klimaatlabel voor supermarktproducten. Klimaatvriendelijke producten krijgen een groen label, milieubelastende producten rood. Ziet Albert Heijn heil in zo'n keurmerk? "Van alles wat de consument gaat helpen om de duurzame keuze de makkelijke keuze te maken, zullen wij zorgvuldig bekijken of het helpt."

Steeds meer thema's erbij

Moederbedrijf Ahold Delhaize belooft in 2050 zijn uitstoot terug te hebben gebracht tot nul. Milieudefensie is kritisch over deze belofte, aangezien niet duidelijk is hoe het bedrijf dit precies wil bewerkstelligen. Scholte op Reimer wil niet ingaan op de klimaatbeleidskeuzes van het moederbedrijf.

Maar ook Albert Heijn wil de uitstoot in 2050 op nul hebben. En ook de klimaatimpact van producten in 2030 terugbrengen in lijn met Parijsakkoord. "We gaan maximaal inzetten om zo veel mogelijk te reduceren. Daarin wachten we op dingen als innovaties, nieuwe modellen, nieuwe manieren."

"Het lastige", vervolgt ze, "is dat het niet alleen over CO2-uitstoot gaat. Het gaat ook over biodiversiteit, waterkwaliteit, mensenrechten en ontbossing. De laatste jaren zijn er steeds meer thema's bijgekomen en is de aandacht op CO2 komen te liggen. Maar duurzaamheid is breder."

Geen paling en geen Monster Energy Drink

Zijn er producten die nu nog in de schappen liggen, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt over tien jaar niet meer? Dat durft Scholte op Reimer niet te zeggen. "We verkopen nu geen halve literblikken Monster Energy Drink, vanwege een advies van de Gezondheidsraad. We verkopen geen paling. Maar een voorspelling voor over tien jaar kan ik niet doen, zeker niet in deze onzekere tijden."

Een Noorse online-supermarkt print de klimaatscore van de bestellingen van klanten onderaan de kassabon, om bewustwording te creëren. Ook in Zaandam wordt gebrainstormd over innovatieve manieren om klanten nog verder te 'verleiden' tot de duurzame keuze, verzekert Scholte op Reimer. Welke dat zijn? "Daar kan ik helaas nog niets over zeggen. Het zal later dit jaar blijken."