Chinese onderzoekers testen auto's die door middel van magneten net boven het wegdek zweven. In China bestaan ook al veel treinen die op deze manier voortbewegen. Zwevende auto's zouden zuinig, schoon en goedkoop zijn - en banden sparen.

In de provincie Jiangsu in het oosten van China hebben medewerkers van de Southwest Jiaotong University hiertoe een snelweg aangelegd die is voorzien van een stroomrail. De voertuigen die erover rijden, zweven ongeveer 3,5 centimeter boven het wegdek door de toepassing van magneten in de autobodem. Dat meldt staatspersbureau Xinua.

De eerste tests moeten vooral de haalbaarheid aantonen en zijn erop gericht te ontdekken hoe de weginrichting en veiligheidsmaatregelen moeten worden vormgegeven. In totaal zijn acht auto's ingezet bij de tests op het bijna 8 kilometer lange traject. Vijf daarvan zijn puur elektrisch.

Met 200 kilometer per uur boven de weg zweven

Alle voertuigen zouden met een snelheid van rond de 200 kilometer per uur hebben gereden. De maximumsnelheid was ingesteld op 230. Dat de technologie zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt, is te zien aan de testvideo. De auto, die overigens zo'n 2,8 ton weegt door de vele magneten, beweegt nog niet echt soepel over de baan.

Volgens de universiteit kan de technologie in de toekomst de actieradius van voertuigen vergroten, het verkeer veiliger maken en files voorkomen. Bovendien zou ze de levensduur van de voertuigen verlengen en de slijtage verminderen, vooral die van de banden. Uiteindelijk kost het ook minder energie, aldus de onderzoekers.