Hij was een talentvolle aanvaller in de jeugd van Flevo Boys. Werd zelfs gescout door SC Heerenveen. Tien jaar later staat Endy Semeleer (26) uit Emmeloord echter niet op het voetbalveld, maar is hij professioneel kickbokser. En strijdt hij binnenkort bij GLORY zelfs om de vacante wereldtitel in het weltergewicht. 'Remy Bonjasky was meteen onder de indruk van mijn vechtstijl.'

Het was een fijne avond voor Endy 'Bad News' Semeleer, een kleine twee weken geleden toen hij in de Meent in Alkmaar zijn debuut had gemaakt bij GLORY. Niet alleen de winst op de Albanees Shkodran Veseli smaakte goed, dat gold ook voor de twee cheeseburgers die hij op de terugweg had besteld. Lachend: "In de aanloop van dit gevecht moest ik wekenlang op mijn voeding letten. At ik bijna alleen maar kip. Dan is het wel even lekker dat je weer een keer iets minder gezond mag eten."

Binnenkort kan Semeleer weer in die eetmodus. Want inmiddels staat alweer een nieuwe partij gepland. En wat voor eentje. Op zaterdag 19 november betreedt hij namelijk in het Maritim Hotel in Bonn, tijdens GLORY 82, in de ring tegen Alim Nabiyev uit Azerbeidzjan, met als inzet de vacante wereldtitel in het weltergewicht (-77 kilogram).

Droom

Daarmee komt een droom uit. Semeleer mag dan wel drie keer wereldkampioen zijn geworden bij Enfusion, in nota bene drie verschillende gewichtsklassen. En in 2017 winnaar van een prestigieus en lucratief toernooi in Abu Dhabi, waar louter wereldtoppers aan meededen, onder wie wereldkampioen Superbon Banchamek. Dat waren stuk voor stuk onvergetelijke momenten, maar GLORY is GLORY. Dat is net weer een andere dimensie, stelt Semeleer die samen met Nabiyev de hoofdact is.

Endy Semeleer: 'Om het ver te kunnen schoppen als kickbokser, hoef je echt niet alleen maar boos te doen.' Endy Semeleer: 'Om het ver te kunnen schoppen als kickbokser, hoef je echt niet alleen maar boos te doen.' Foto: Freddy Schinkel

Want denk aan Rico Verhoeven. Aan Badr Hari, Alistair Overeem en Remy Bonjasky. Aan Nicky Holzken, Cédric Doumbé en Robin van Roosmalen, die andere wereldtoppers. Allemaal waren of zijn ze te zien bij GLORY, de kickboksorganisatie die wordt gezien als de belangrijkste ter wereld. "Dan is het geweldig dat je daarvoor wordt gevraagd. Dit zijn jongens voor wie ik vroeger de tv aanzette. En nu kom ik ze gewoon tegen en spreek ik ze."

Vaak valt het tegen als je jouw held in het echt ziet, geldt dat ook voor jou?

"Zeker niet. Neem Bonjasky. Hij zei meteen dat hij onder de indruk was van mijn vechtstijl."

Lach

Wat deze ochtend opvalt, tijdens het gesprek in Emmeloord, is zijn lach. Eentje die je buiten de ring ook vaak ziet op de gezichten van jongens als Verhoeven en Bonjasky. Geen toeval, aldus Semeleer, die vijf jaar geleden nog patatbakker was bij de Patatbaas, in het centrum van de stad in Noordoostpolder. "Om het ver te kunnen schoppen als kickbokser, hoef je echt niet alleen maar boos te doen. Al moet de knop op een gegeven moment natuurlijk wel om."

Endy Semeleer (links) toont bij zijn Glory-debuut geen medelijden met Shkodran Veseli. Endy Semeleer (links) toont bij zijn Glory-debuut geen medelijden met Shkodran Veseli. Foto: Oliver Nehring

Hoe word jij boos?

"Dat begint bij de staredown, het moment dat je bijna met de neuzen tegen elkaar staat. Daar komen de eerste kriebels. Niet zo gek. Dit is jouw vijand. Iemand die jou pijn wil doen. Al moet je daar wel een tussenweg vinden. Je kan wel heel boos worden. Of agressief. Maar daarmee win je geen partij. Kickboksen is een tactisch spel. Daarom moet je er wel bijblijven met je gedachten."

Is het voor jouw omgeving dan niet moeilijk om jou te zien vechten?

"Mijn moeder zei in het begin niet voor niets: blijf toch lekker op voetbal. Want dat kon ik ook goed. Toen ik bij Flevo Boys zat, ben ik zelfs nog gescout door SC Heerenveen."

Dus je snapt die bezorgdheid?

"Zeker. Maar ik moet wel zeggen: het ziet er heftiger uit, wanneer je aan de kant staat, in plaats van in de ring. Maar goed, ik ben nog nooit knock-out gegaan en win vrijwel altijd. Dus dat zorgt wel voor rust."

Nooit gedacht: had ik toch maar voor voetbal gekozen.

"Nee, ik was weliswaar een snelle aanvaller, maar ik merkte dat een individuele sport me beter ligt dan een teamsport. Bovendien viel ik snel af bij SC Heerenveen. Dus of ik ooit profvoetballer zou worden, was nog maar de vraag. En dat kon wel als kickbokser, waar ik snel in de B-klasse belandde, de eerste betaalde klasse."

Zegetocht

Wat volgt is een ongekende zegetocht. Van de 80 wedstrijden verliest hij er slechts twee. "En niet eens dik", zegt Semeleer die er als prof zelfs maar één verloor. Dat was in 2019, op punten tegen Tayfun Özcan uit Turkije, tijdens Enfusion Live 79 in Eindhoven. "Dus daarmee kan ik leven."

Endy Semeleer: 'Ik ben een perfectionist. Ook al heb ik gewonnen, nog denk ik : dit en dat kan beter.' Endy Semeleer: 'Ik ben een perfectionist. Ook al heb ik gewonnen, nog denk ik : dit en dat kan beter.' Foto: Freddy Schinkel

Wat maakt jou zo goed?

"Ik ben een perfectionist. Ook al heb ik gewonnen, nog denk ik: dit en dat kan beter. Daarom geeft mijn trainer me na afloop weleens een klap. Zo van: man, geniet van je winst. Maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Nooit tevreden."

Wat kan nog beter?

"Er kan nog wel wat meer vuur in mijn spel. Ik vocht best wel voorzichtig, de laatste jaren. Ik won mijn wedstrijden wel, maar mensen willen toch spektakel zien. En dat miste een beetje, omdat ik te tactisch vocht."

Verwacht GLORY dat ook van je, meer spektakel?

"Ze verwachten dat je een show neerzet. Daar moet ik een tussenweg in vinden. Natuurlijk, er zijn mensen die willen dat je een gevecht aangaat. Maar er zijn er ook die genieten van het tactische spelletje."

Wat is voor jou mooier: een snelle knock-out of een mooi gevecht?

"Dat verschilt. Neem mijn GLORY-debuut. Ik had een jaar niet gevochten. Maar bij de eerste combinatie ging-ie al neer. Toen dacht ik wel: ik hoop niet dat het nu eindigt. Dat gebeurde ook niet. Uiteindelijk versloeg ik 'm in de derde ronde, met een technische knock-out."

Hoe voelt dat, om iemand knock-out te slaan?

"Dan komt er zoveel ontlading los. En niet alleen bij mij. Ook hoor je de mensen schreeuwen. Elke keer weer een apart moment. Je laadt je op. En dan bam, in één klap is het klaar. En spring je voldaan in de touwen."

Droom

Semeleer hoopt dat halverwege november weer te doen, tijdens zijn eerste GLORY-titelgevecht. Klaar is hij dan allerminst. Zijn droom? Vechten in een vol stadion, zoals Verhoeven en Hari al eens deden. "Hoe geweldig is dat. Dat je daar hoofdpartij bent en weet dat iedereen voor jou komt."