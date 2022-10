Promovendus Thijmen Nuninga overleed kort voordat hij zijn proefschrift kon verdedigen. Dankzij inspanningen van familie en vrienden kreeg hij na zijn dood toch nog de doctorsgraad.

Een universitaire promotieplechtigheid is altijd omgeven door rituelen en symboliek. Zo ook vandaag, op deze donderdagmiddag in het academiegebouw van de Universiteit Leiden. Terwijl de herfstzon door de glas-in-loodramen valt, stroomt het auditorium vol met familieleden, vrienden en kennissen van de promovendus. Ze nemen plaats op de houten kerkbanken. Als vanzelf valt er een gewijde stilte.

"Opstaan voor het cortège", klinkt het van achter uit de zaal. De pedel komt binnen, en loopt met een zilveren staf in de hand naar voren. Achter hem volgt een flinke stoet van hoogleraren in toga, ieder in de kleuren van zijn of haar eigen universiteit. Hoge hakken en herenschoenen klikklakken over de hardhouten vloer. De toehoorders gaan weer zitten.

Tot zover gaat alles precies volgens protocol. Het ontbreekt slechts aan één aspect: de promovendus zelf.

Postume promotie

Thijmen Nuninga overleed in februari van dit jaar totaal onverwacht op 31-jarige leeftijd. Vlak voor zijn dood rondde hij zijn proefschrift af, een studie over aansprakelijkheidsrecht. Zijn werk 'geeft praktische handvatten om vast te stellen welke privaatrechtelijke remedie in een concreet geval passend is', valt te lezen.

Vrijwel direct na het overlijden ontstond bij familie, vrienden en vakgenoten van Thijmen het idee om de verdediging postuum door te laten gaan. Dat had hij verdiend, vonden ze, want het proefschrift was voor zijn overlijden al door de promotiecommissie goedgekeurd. Thijmen had op eigen kracht bijna alle academische hobbels genomen, het ging nu enkel nog om de laatste formaliteiten.

Zo'n postume promotie is in Nederland een zeldzaamheid. De afgelopen tien jaar is slechts een handjevol mensen na het overlijden gepromoveerd. Zo kreeg in 2018 een 55-jarige promovendus een bul van de Universiteit Tilburg nadat ze kort daarvoor plotseling was gestorven. En twee jonge promovendi uit Utrecht en Enschede kwamen respectievelijk in 2011 en 2018 om het leven bij verkeersongelukken in het buitenland. Ook zij kregen postuum de doctorsgraad toegekend.

Erkenning

"We wilden voorkomen dat het werk in een la zou verdwijnen", zegt Tim Bleeker, een van Thijmens beste vrienden. "Thijmen was een steengoede wetenschapper, die tijdens zijn studie steevast tot de besten behoorde, zelfs tijdens zijn masteropleiding in Oxford. En het proefschrift was inhoudelijk af en voldeed aan de hoogste academische standaarden. Een postume promotie geeft de erkenning die hem toekomt."

Maar hoe doe je dat: promoveren zonder promovendus? Normaal gesproken moet de promovendus het proefschrift verdedigen tegenover een aantal vakgenoten. Daar heeft de universiteit een oplossing voor gevonden. Niet Thijmen presenteert zijn proefschrift, maar zijn paranimfen, de hulpjes die de promovendus terzijde staan. En dus geeft Bleeker een beknopte samenvatting van het werk van zijn beste vriend, en reflecteert Jasper Nuninga op het werk van zijn broer. De hoogleraren aan de overzijde van de zaal krijgen vervolgens de kans om op het proefschrift te reageren.

Het is opvallend hoe inhoudelijk de bijeenkomst is, terwijl deze tegelijkertijd met zoveel emotie is overladen. Er staat weliswaar een fotolijst met waxinelichtje voor het katheder, maar verder staat de middag volledig in het teken van de academische prestaties van Thijmen, en van zijn bijdrage aan de rechtswetenschap. Dit is geen droevige herdenking, willen de nabestaanden zeggen, maar Thijmens wetenschappelijke nalatenschap. In de vakliteratuur zal hij voortleven.

"Thijmen bepleit in zijn proefschrift een heel eigen kijk op het doel van het aansprakelijkheidsrecht", zegt Bleeker. "Waar veel juristen vooral aandacht besteden aan de maatschappelijke of economische gevolgen van juridische remedies, vond Thijmen het belangrijk dat die remedie zo goed mogelijk recht doet aan de verhoudingen tussen de eisers en gedaagden. Hij ziet de remedie als instrument om rechten en plichten met elkaar in overeenstemming te brengen."

'Hij verdwijnt niet in de zoete nacht, maar licht op en vlamt'

Maar hoewel de inhoud vandaag de boventoon voert, sijpelt zo nu en dan ook het verdriet door. Het kost de paranimfen hoorbaar moeite om de emoties in bedwang te houden. En er vloeien tranen als de ouders en partner van Thijmen aan het eind van de dag de bul krijgen uitgereikt die eigenlijk voor hun zoon en vriend was bestemd.

"Ik wil voorstellen om na mijn laudatio op te staan en te applaudisseren", besluit promotor Willem van Boom de middag. Hij heeft zojuist zijn lofrede uitgesproken voor de kersverse doctor. "Niet voor mij, maar voor de promovendus. Wij vakgenoten troosten ons met zijn woorden op papier, en die woorden blijven. Het zijn die woorden die ervoor zorgen dat Thijmen niet zomaar in de zoete nacht verdwijnt, maar dat hij oplicht en vlamt."

"Het was prachtig en droevig", zegt paranimf Bleeker daags na de plechtigheid. "Eigenlijk had Thijmen zijn proefschrift zelf moeten verdedigen, want dat had hij ongetwijfeld met veel vuur gedaan. Ik ben blij dat we hem op deze manier hebben kunnen eren, maar het maakt het wel heel concreet dat hij er niet meer is."