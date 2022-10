Hij heeft bijna alle Nederlandse begraafplaatsen in kaart gebracht: zo'n 4500 in totaal. Ook in zijn vakantie mag hij graag over kerkhoven struinen. Maar 'funerair specialist' Leon Bok is allerminst het type doodgraver. Sterker: 'De dood raakt me niet.'

Wandelend over de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Utrechtseweg in Amersfoort, camera op de buik, vertelt Bok (57) over zijn laatste vakantietrip: het bezoek aan een 25-tal begraafplaatsen in Berlijn en omgeving. "Daar zie je een groot aantal mooie monumenten, ze zijn ook veel toegankelijker. Het is er een stuk drukker dan hier. Je ziet er veel mensen rondlopen en op bankjes zitten. Die begraafplaatsen zijn, met andere woorden, meer onderdeel van de stad."

Voor de in Amersfoort gevestigde Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert de Amsterdammer, die ook een funerair adviesbureau runt, beheerders van historische begraafplaatsen en grafmonumenten over de instandhouding daarvan.

Hij kwam in aanraking met dit vakgebied tijdens zijn studie letteren in Groningen, toen hem door de gemeente Leeuwarden werd gevraagd onderzoek te doen naar erfgoed op een begraafplaats. Een stage groeide uit tot een afstudeerproject én een opmerkelijke loopbaan.

Unieke materiaalgebruik

Net als oude gebouwen behoren kerkhoven en grafmonumenten tot ons erfgoed, en daar moeten we zuinig op zijn, zegt Bok. "Soms gaat het om het verhaal van een begraafplaats, een andere keer om het unieke materiaalgebruik. Op dit moment probeer ik het eerste islamitische grafvak van Nederland, in Den Haag, op de monumentenlijst te krijgen. Dat stamt uit 1932."

'Op maar een paar plekken zie je nog het karakteristieke van de vroegere begraafplaats terug. Er is veel geruimd", aldus Leon Bok.

Uniek, volgens kenner Leon Bok: een grafmonument van keramisch aardewerk.

De katholieke begraafplaats, aangelegd in 1818 en daarmee het oudste van Amersfoort, is anders dan Rusthof, de grote, gemeentelijke algemene begraafplaats op de grens met Leusden, en drie Joodse begraafplaatsen géén rijksmonument. Er is door de tijd heen te veel aan 'gesleuteld'. Bok, wijzend op een dichtgemetselde opening in de zijmuur: "Daar zat vermoedelijk de deur voor de armen. Zo had elke groep zijn eigen ingang. Een kerkhof is opgebouwd als een kerk. Híer de kinderen, dáár de priesters en ga zo maar door."

Dat de begraafplaats - overigens wél een gemeentelijk monument - niet de hoogst mogelijke bescherming geniet, heeft alles te maken met de toenemende verschraling van de tombes; een fenomeen, waar meer katholieke dodenakkers aan lijden. De begraafplaats vormt met andere woorden geen eenheid meer.

De ontzuiling speelt bij deze ontwikkeling een belangrijke rol. "Op een paar plekken zie je hier nog het karakteristieke van de vroegere begraafplaats terug. Er is veel geruimd."

Bok doelt dan op de klassieke, kruisvormige graven van hardsteen, die meer en meer plaatsmaken voor modern, glad gepolijste graniet 'uit China of India'. "Eigenlijk is dat vreemd. Dat is net zoiets als betonklinkers in de Onze Lieve Vrouwetoren slaan. Dan zeg je ook onmiddellijk 'nee, niet doen'. Vroeger stond er op elke grafsteen wanneer iemand geboren was en wat voor beroep hij uitoefende. Dat verdwijnt. Tegenwoordig moet je afrekenen per letter. Over tien jaar is niets meer over van het oorspronkelijke karakter van deze begraafplaats."

Achter elke steen een verhaal

Toch herbergt de begraafplaats, een van de vroegste in zijn soort van Nederland, een aantal volgens Bok 'beschermingswaardige' grafmonumenten, ofschoon dat niet zal leiden tot een plek op de lijst van de RCE. Elders in het land zijn daar namelijk genoeg andere voorbeelden van. Opmerkelijk genoeg zijn de mooiste, katholieke begraafplaatsen niet, zoals vermoedt, in Limburg te vinden, maar in Groningen. "Daar bewaren ze beter."

We passeren een grafmonument uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, opgetrokken uit keramisch aardewerk. In de kruisvormige steen is de herrijzenis van Jezus verbeeld. "Uniek. Deze bewerkelijke techniek wordt nauwelijks meer toegepast."

Een zandstenen zerk. Tegenwoordig uit den boze, omdat de bewerking ervan stoflongen veroorzaakt.

Vergane glorie: restanten van een gietijzeren grafkruis.

Mooi noemt Bok ook een zerk van zandsteen, even verderop. In het aan de bovenzijde golvende monument is een ten hemel stijgende engel met een kruis in de armen uitgehouwen. "Zo vind je ze niet veel. Zandsteen is nu verboden. De bewerking veroorzaakt stoflongen."

Voor hem schuilt achter elk oud grafmonument een verhaal; over het ontstaan, de symboliek. Hij kan daar enthousiast over vertellen, zelfs op verjaardagen. "Ik wil mensen trots bijbrengen voor dergelijk erfgoed. Steeds meer bezoekers van begraafplaatsen willen af van de schedels in toegangspoorten, symbool van het 'gedenk te sterven'. Dan zeg ik: als ze het eng vinden, moet je het juiste verhaal vertellen."

Heiligschennis voor Joden

Tegen de achtermuur van de begraafplaats stuiten we op een koperen Christusfiguur die van z'n steen is gevallen. Dat stemt Bok dan wel weer een beetje treurig. "Voor Joden zou zoiets heiligschennis zijn. Maar ja, als er geen rechthebbenden meer zijn…"

Enigszins verscholen tussen enkele graven steken roestige punten uit de grond: de restanten van een gietijzeren grafkruis. Zo'n veertig daarvan, in betere staat verkerend, genieten in Nederland een beschermde status. In totaal telt de rijksmonumentenlijst 1200 'nummers'; dat zijn zowel complete begraafplaatsen als afzonderlijke monumenten op begraafplaatsen. Wat voor fraais er zich mogelijk op kerkhoven van gesloten kloosterorden en privé landgoederen bevindt, bij elkaar zo'n vijftig plekken, weet Bok hooguit bij benadering, want de eigenaren laten hem niet toe.

Spoorwegman

Onder de indruk is Bok van het grafmonument van een spoorwegman uit de jaren dertig, waarin de oersterke natuursteen diabas is verwerkt. Het is alsof de inscripties gisteren zijn aangebracht. "Op zo'n plaat ziet het er simpel uit, maar het is ontzettend moeilijk om te bewerken."

Ofschoon hij voor het oog van de buitenwacht wellicht een 'morbide' bestaan leidt, is Bok een uitermate levenslustig mens. "Ik heb niets met de dood. Bij het opschonen van een grafkelder sta ik met schedels en botten in de hand. Dan denk ik 'oké, dat zit ook in mij'. Maar beangstigend? Nee. Ik praat erover alsof de mensen in die graven nog in leven zijn. Om met de Joden te spreken: de doden leven voort, alleen zijn ze niet meer onder ons."