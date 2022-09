De gifbeker is nog lang niet leeg voor het Zwolse ziekenhuis Isala waar het gaat om de problemen rond de afdeling Cardiologie. Bij wetenschappelijke studies van deze afdeling zijn onregelmatigheden ontdekt, bleek eerder deze week. Zeven vragen over het zoveelste hoofdstuk in affaire rond de in opspraak geraakte Isala-cardiologen in het prestigieuze Isala Hartcentrum.

Alweer het Hartcentrum?

Ja, het is een soort kettingreactie. Eerst bleek vorig jaar dat de werksfeer totaal verziekt was bij de vakgroep Cardiologie, de vrijgevestigde cardiologen zouden compleet hun eigen gang gaan en de afdeling terroriseren. De rel leidde tot een rechtszaak en ingrijpen van de ziekenhuisdirectie. De rust keerde niet weer, integendeel: er loopt nu ook een fraude-onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) naar twee Isala-cardiologen - zij zijn inmiddels geschorst - en drie oud-Isala-cardiologen. Zij worden verdacht van omkoping bij de aanschaf van medische producten voor hun afdeling.

En nu dus onregelmatigheden bij wetenschappelijk onderzoek. Hoe is dat ontdekt?

De directie vroeg de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) om alle wetenschappelijke studies bij cardiologie - een stuk of tachtig - onder de loep te nemen. De geschorste cardiologen waren hier namelijk nauw bij betrokken. Veel van die onderzoeken worden gedaan door Diagram BV, gespecialiseerd in internationaal hart- en vaatziektenonderzoek. En bedrijf is ooit opgezet door Isala-cardiologen en een van de twee geschorste cardiologen is medisch directeur van Diagram.



Om wat voor wetenschappelijk onderzoek gaat het dan?

Bijvoorbeeld studies naar het effect van nieuwe medicijnen of behandelingen. In een groot hartcentrum zoals bij Isala komen dagelijks honderden hartpatiënten, een ideale omgeving om proefpersonen te vinden. Patiënten krijgen dan bijvoorbeeld de vraag of ze een nieuw medicijn willen proberen, waarbij de ene helft het echte medicijn krijgt en de andere helft een placebo. Zulke studies zijn aan strenge regels gebonden. Een patiënt moet altijd toestemming geven en het mag nooit ten koste gaan van diens gezondheid. Soms zijn het commerciële studies (de fabrikant wil zijn nieuwe product laten testen), soms is het een initiatief van arts-onderzoekers zelf.



Wat heeft de externe commissie ontdekt?

Van de 80 studies zijn er tot nu toe 25 bekeken waarvan 4 'intensief'. Daarbij zijn 'financiële en administratieve onregelmatigheden in de afhandeling' ontdekt. Verdere details kan Isala nog niet geven.

Bij een van die vier studies bleek bovendien dat een aantal patiënten buiten de eigen arts om in het onderzoek terecht kwam. Het gaat om een studie die door Diagram BV is uitgevoerd en gefinancierd wordt door farmaceutisch bedrijf Bayer. Gekeken werd naar een specifieke behandeling met de bloedverdunner rivaroxaban bij hartpatiënten.

Hoe kon het misgaan?

Dat is nog niet duidelijk. Feit is dat er 250 patiënten van Isala in deze studie zijn opgenomen. Volgens het ziekenhuis is er op basis van dossiers gezocht naar patiënten die dit middel al gebruikten. Die hebben toestemming gegeven voor gebruik van hun gegevens. Daarnaast is er ook actief gezocht naar patiënten die het middel niet gebruikten, maar er op basis van criteria wel voor in aanmerking kwamen. Zij zijn benaderd en hebben toestemming gegeven, waarna de arts-onderzoeker het middel ging voorschrijven. Niet in alle gevallen is dit met de hoofdbehandelaar overlegd, zegt het ziekenhuis. Bij hoeveel patiënten dit het geval wordt nog uitgezocht.



Is dit nou een foutje of zit er meer achter?

Lastig te zeggen. In elk geval roept de onderzoeksmethode vragen op, zegt professor Adam Cohen. Hij is voormalig directeur van het Centre for Human Drug Research (CHDR) en voormalig vicevoorzitter van de Commissie Mensgebonden Onderzoek. "De studie hinkt op twee gedachten. Het wordt gepresenteerd als een observationele studie, waarbij alleen gekeken wordt naar patiënten die al met dit middel behandeld worden. Maar er zijn ook patiënten, die - zo lijkt het - alleen vanwege de studie dit middel voorgeschreven kregen." Over de redenen waarom wil Cohen niet speculeren.



Wat betekent het dat de naam van Diagram BV ook hier opduikt?

Dat is niet zo vreemd. Diagram is een belangrijke partner van Isala in dit soort onderzoeken. Sommige Isala-medewerkers werken ook voor Diagram en omgekeerd. De ziekenhuisdirectie benadrukt dat de CWI alleen de medische en wetenschappelijke kwaliteit van de studies bekijkt en dat het los staat van het strafrechtelijk onderzoek. Maar tegelijkertijd heeft het er natuurlijk alles mee te maken want zonder de corruptieverdenking zouden de studies nu niet onder het vergrootglas liggen.

Hoe nu verder?

De CWI is nog zeker tot medio 2023 bezig. Ondertussen liggen veel lopende studies stil, of er worden geen nieuwe patiënten aan toegevoegd. Ook gaat een projectgroep kijken naar hoe het verder moet met de samenwerking tussen Isala en Diagram. Eind dit jaar moet daarover meer duidelijk zijn.