'Metaverse'. Het klinkt net zo vaag als 'internet' in de jaren negentig. Kan het uiteindelijk even revolutionair blijken? Absoluut, verwacht Matthew Ball, die er een boek over schreef.

Is het niet gewoon een hype? Die vraag is vaak gesteld nadat Mark Zuckerberg in oktober 2021 zei dat het 'metaverse' eraan komt. De Facebook-CEO doopte zijn bedrijf officieel om tot Meta en voorspelde dat we over vijf à tien jaar veel tijd doorbrengen in een virtuele wereld − het metaverse − die het internet zoals we dat nu kennen voor een groot deel zal vervangen.

De grote interesse die Zuckerberg met zijn aankondiging wekte, is sindsdien behoorlijk ingezakt. Voor de meeste mensen is het metaverse een vaag en abstract begrip. Hoe gaat het eruit zien? Wanneer is het er? En oh ja: wat ís het überhaupt?

Die vragen probeert Matthew Ball te beantwoorden in zijn boek Het metaverse: en de revolutie die het gaat veroorzaken, dat deze week in het Nederlands is verschenen. Ball is een voormalig hoofd strategie bij Amazon Studios, het bedrijf achter streamingdienst Prime Video. Tegenwoordig is hij een durfinvesteerder met een fascinatie voor de toekomst van het internet.

Het moet nog worden uitgevonden

Volgens Ball is het logisch dat we niet begrijpen wat het metaverse is. Het moet namelijk grotendeels nog worden uitgevonden. En dat gaat volgens hem niet vijf jaar, maar decennia duren. Toch zijn er al concrete dingen over te zeggen, vertelt hij in een telefonisch interview waarin hij zijn boek toelicht.

"Je kunt het metaverse zien als een volgende versie van het internet, een upgrade", zegt Ball. "Denk aan een driedimensionale omgeving, in plaats van een pagina met foto's en tekst. Een doorlopende live-ervaring, in plaats van het laden van webpagina na webpagina. En iets wat we delen met anderen, in plaats van geïsoleerd op ons eigen apparaat."

Zo'n driedimensionale wereld is volgens Ball intuïtiever dan een plat computer- of smartphonescherm. En het is meer dan een spelletje. "Virtual-realitybrillen worden nu al gebruikt bij veiligheidstrainingen voor boorplatformen en door chirurgen. Ook worden er gebouwen ontworpen in virtuele werelden die de interactie van materialen en het klimaat simuleren, zodat je kunt ontdekken hoe je een gebouw duurzaam maakt."

Toch, de beste plek om een glimp op te vangen van wat het metaverse kan worden, is de gamewereld. Neem Fortnite. 2,5 jaar geleden verscheen een versie van dit spel waar spelers samen konden rondhangen op een digitaal eiland met voetbalvelden, fastfoodrestaurants en festivalpodia. Er waren binnen het spel ook een paar virtuele concerten van beroemde artiesten, onder wie dj Marshmello en rapper Travis Scott.

De strijd tegen het internet

"Videogames zijn een wonder", zegt Ball. "gameontwikkelaars hebben meer ervaring dan wie ook in de strijd tegen de beperkingen van het internet. Online games gebruiken het internet in feite zo min mogelijk."

Als je met honderd mensen van over heel de wereld een potje Fortnite speelt, staat bijna alle informatie over de spelwereld vooraf al op jouw pc of spelcomputer. Alleen gegevens zoals waar je tegenspelers zich op de kaart bevinden en wat ze daar doen, komen binnen via het internet. Meer dan 99 procent van het online spel gebeurt offline.

Dat is relevant omdat het internet van nu te traag en onbetrouwbaar is om een soepele virtuele wereld te ondersteunen. In de ontwikkeling van het metaverse is daarom behoefte aan mensen die hier slim mee omspringen. Niet voor niets speelt Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, een belangrijke rol in Balls verhaal.

Uiteindelijk zal het metaverse niet door één, maar door vele bedrijven worden gecreëerd, voorspelt de schrijver in zijn genuanceerde, soms wat technische boek. Niemand weet hoe het eruit gaat zien, maar wie het afdoet als een hype loopt het risico over twintig jaar voor schut te staan. Op een van de laatste pagina's citeert Ball een artikel uit de Britse krant The Daily Mail van december 2000. De kop dekt de lading: Internet 'is misschien een korte rage want miljoenen zien het niet meer zitten'.