De vermoedelijke sabotage van Nordstream 1 en 2 roept de vraag op hoe kwetsbaar andere infrastructuur op de bodem van de Noord- en Oostzee is. 'Als de gasleiding tussen Noorwegen en Duitsland wordt geraakt, is er pas echt een probleem.'

Stel dat al het water uit de Noord- en Oostzee is verdwenen. Wat zouden we dan op de zeebodem zien liggen aan infrastructuur? "Gaspijpleidingen. Die zouden het meest in het oog springen. De ene leiding wat dikker dan de ander, maar alleen al op de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee ligt 3000 kilometer aan leidingwerk. Pak je het complete Noordzeeterritorium, dan heb je het over een netwerk van maar liefst 30.000 kilometer. Gasleidingen zijn veruit in de meerderheid, maar er liggen ook een aantal oliepijpleidingen'', zegt René Peters, directeur gastechnologie bij TNO in Delft.

Naast leidingen zijn er op de bodem van zowel de Noord- als Oostzee ook behoorlijk wat kabels te vinden. Voornamelijk bedoeld voor stroomlevering en internetverkeer. "Die zijn trouwens een stuk minder zichtbaar, want de meeste kabels zijn tot een meter diep ingegraven. Op die manier is het risico kleiner dat een kabel wordt beschadigd door een anker of sleepnet van schepen'', aldus Peters.

Belangrijke aardgasinfrastuctuur in de Noordzee Belangrijke aardgasinfrastuctuur in de Noordzee Foto: ADR

Zwaar geweld

Dat deze infrastructuur kwetsbaar kan zijn, blijkt maar al te goed uit de recente vier explosies bij Nordstream 1 en 2 in de Oostzee. Er moet volgens deskundigen zwaar geweld zijn gebruikt om deze gaspijpleidingen te verwoesten. Ze hebben een diameter van ruim een meter en zijn gemaakt van ongeveer vijf centimeter dik roestvrij staal met daaromheen ook nog een beschermingslaag. Bronnen rond Duitse veiligheidsdiensten melden aan het Duitse tijdschrift Der Spiegel dat explosieven met een effect vergelijkbaar met die van 500 kilogram TNT moeten zijn gebruikt om de buizen te vernietigen.

Tot nu toe is er geen bewijs naar buiten gekomen hoe deze vermoedelijke aanslagen ongezien zijn gepleegd. Veiligheidsexperts wijzen bijna allemaal met de beschuldigende vinger naar Rusland. Ze houden er rekening mee dat er vanuit een Russische haven een vaartuig is vertrokken met mogelijk explosieven aan boord. Russische schepen zouden begin deze week zijn gesignaleerd in de buurt van de plek in de Oostzee waar de leidingen op dat moment begonnen te lekken. Rusland ontkent de beschuldigingen.

Peters: "Tot een paar jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken dat dergelijke infrastructuur op deze manier zou worden beschadigd. Nu staat iedereen op scherp en zullen er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen.'' De waarschuwing dat de leidingen en kabels in de Noordzee kwetsbaar zijn, kwam vorig jaar al van kennisinstituut Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Het centrum bracht een rapport naar buiten waarin wordt geconcludeerd dat er steeds meer vitale infrastructuur in en op (windmolens) de Noordzee is te vinden, maar dat er te weinig aandacht is voor de veiligheid.

Onbeschermd

Frank Bekkers van HCSS meldde toen dat leidingen en kabels relatief onbeschermd zijn, dus in beginsel kwetsbaar als iemand ze wil aanpakken. Bekkers: "Een van de problemen is dat wij niet een goed beeld hebben van wat er überhaupt op de Noordzee al dan niet gebeurt."

René Peters geeft aan dat met behulp van sensoren en drones de infrastructuur vaker kan worden geïnspecteerd en beveiligd. "Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Punt is en blijft dat het bijvoorbeeld voor Russische schepen niet is verboden om rond te varen in internationale wateren op de Noord- en Oostzee. Ook niet met onderzeeërs. Ik vergelijk het met een inbreker die met een koevoet voor je deur staat. Zolang hij daar blijft staan, kun je hem niet pakken want hij begaat geen overtreding. Toch weet je dat er iets staat te gebeuren dat niet in de haak is. Maar dan moet je het nog wel zien te bewijzen.''

'Groot probleem'

Het is volgens hem ondoenlijk om met enige regelmaat elke onderzeese leiding of kabel te controleren op mogelijke spionage of zelfs sabotage. "Dat hoeft ook niet, het gaat erom dat de belangrijkste infrastructuur wel beter in de gaten wordt gehouden. Dat we weten of er iets gebeurt en wanneer. Dan denk ik met name aan de gaspijpleiding tussen Noorwegen en Duitsland. Als die wordt uitgeschakeld hebben landen in Noordwest-Europa, met Duitsland voorop, een heel groot probleem met de energievoorziening.''

De Europese Commissie wil dat de EU-landen stresstesten uitvoeren op hun kritische infrastructuur. Het dagelijks EU-bestuur wil dat ze uitzoeken of hun vitale infrastructuur, waaronder de energievoorziening, voldoende is bestand tegen sabotage of terroristische aanslagen, aldus een woordvoerder. De Commissie zou de stresstesten, zoals bij de banken al gebeurt, kunnen coördineren. Het voorstel komt naar aanleiding van de lekkages aan de Nord Stream-gaspijpleidingen.