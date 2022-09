Hunted begint aan een nieuw seizoen. Wij trokken wat oud-winnaars aan hun jasje omdat wij weleens wilden weten hoe je dat spannende programma nou eigenlijk kunt winnen!

Dit artikel is afkomstig uit het Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eileen Sinclair slaat nog vaak de handen voor haar ogen als ze thuis op bank kijkt naar Hunted, waarin zes koppels 500 uur uit handen van speciale opsporingsdiensten moeten blijven. "Nog steeds zie ik mensen pinnen", vertelt een verbaasde Sinclair, die in 2018 tot op de laatste dag onder de radar bleef. "Niet doen, denk ik dan! Er zijn genoeg mensen die je willen helpen!"

Een andere klassieke misser? ''Contact opnemen met vrienden en familie", vindt Maarten Smeele, die twee seizoenen geleden de hunters te slim af was met zijn goede vriend Armani Haumahu. "Dat is echt een beginnersfout. Die lijntjes worden natuurlijk als eerste gecheckt."

Verder is Hunted een avontuur dat elk moment een andere kant op kan schieten. En wat wil je ook: drie speciale opsporingsteams moeten, aangemoedigd door Het Hoofdkwartier (dat voortdurend informatie verzamelt en doorspeelt), zien te voorkomen dat de 'daders' het zogenaamde extractiepunt bereiken. "Les één is: blijf improviseren", vindt Smeele. "Je moet flexibel zijn. En probeer van tevoren zo min mogelijk te bedenken. Want alles wat 'wij' (de voortvluchtigen, red.) kunnen bedenken, kunnen 'zij' (de hunters, red.) ook bedenken."

Met één schrale troost: wat je geeft, krijg je terug. Als je iemand vrolijk benadert voor een slaapplek, dan is diegene eerder geneigd je te willen helpen. "Je moet mensen aanvoelen", tipt Sinclair. "En sociaal aardig zijn. De gunfactor heb je absoluut nodig." Smeele, lachend: "Armani en ik hadden zo'n standaard riedeltje als we weer eens bij iemand aanbelden. Zo van: 'Hallo, wij zijn Armani en Maarten! We hebben misschien een béétje een gekke vraag, maar we zijn op de vlucht…' Op een gegeven moment schoten we zelfs in de lach. We leken wel twee clowns."

Kleine dorpjes

De zes koppels die dit seizoen weer losgelaten worden, beginnen hun ratrace vaak op een drukke plek in Nederland. "Daar moet je zo snel mogelijk zien weg te komen", meent Sinclair. "Je moet blijven vernieuwen, blijven veranderen. Soms zie ik mensen op een druk treinstation staan, waarbij ik denk: hoe kun je dat nou doen?! Veel beter is het om drukke steden te vermijden en naar kleine dorpjes te gaan, want daar hangen minder camera's." Smeele is het daar roerend mee eens. "Zoek de buitengebieden op. In steden is de kans groot dat je gepakt wordt."

Ander heikel punt: om te weten waar het extractiepunt is, moeten de deelnemers informatie verzamelen. Dat vergt slimme communicatie. "Maak núl gebruik van je eigen netwerk", benadrukt Sinclair dan ook. "En maak ook núl gebruik van een netwerk waar je de laatste keer hebt geslapen." Smeele: "Armani en ik werkten zo analoog mogelijk. We hebben zelfs handgeschreven brieven verstuurd. Alle telefoons worden natuurlijk afgetapt. Daar moet je althans van uitgaan. En ook in je mailbox kan ingebroken zijn. Daarom hadden wij voor iedereen een eigen mailadres aangemaakt, waarin we in 'concepten' een mail met een boodschap achterlieten. Later hoorden we dat dit ook een techniek onder echte criminelen is."

Voortvluchtige duo's in Hunted worden enorm op de proef gesteld. De stressfactor is meestal hoog, het aantal slaapuren laag. Zie dan maar eens koel te blijven. "Om Hunted te winnen, is echt teamwork nodig", vindt presentator Dennis Weening, die de hunters vorig jaar de baas was in Hunted VIPS. Ruim een miljoen kijkers zagen dat Weening het redde en zijn kompaan, cabaretier/presentator Klaas van der Eerden, op het laatste moment in de kraag werd gevat. "Zonder Klaas had ik echt niet gewonnen", weet Weening. "Klaas denkt altijd tien stappen vooruit en sloeg soms iets te ver door, terwijl ik juist meer van het relativeren ben en simpel nadenk. Onder spanning kon ik juist goed blijven nadenken."

Kortom, je moet elkaar aanvullen. "Ik kan slecht keuzes maken en veel onzin roepen", lacht Smeele. "Terwijl ik met Armani, met wie ik soms klussen doe in de reclamewereld, in het dagelijks leven tot de meest creatieve oplossingen kom. Alleen, Armani is goed in het doorhakken van knopen. Dat is soms nodig." Ook Sinclair en haar goede vriendin Sophie Goderie waren een echt team. "Kies een slimme partner uit", haast Sinclair dan ook te zeggen. "Alleen als je elkaar aanvult, dan kan het gaan werken in Hunted."

Makkelijke valkuil

Daar hoort óók bij dat je elkaar af en toe de waarheid vertelt als voortvluchtig koppel. Want Hunted kent een makkelijke valkuil, weet Sinclair. "De opnames zijn vaak in de zomer, waardoor je toch wat makkelijker bent en graag naar buiten wilt", zegt de Amsterdamse. "Ook wij hadden onze zwakke momenten. Dat is ook niet zo gek. Je bent 24/7 bij elkaar, je bent moe en op een gegeven moment denk je: oké, zullen we éven naar het strand gaan? Even één drankje doen? Maar dat moet je juist niet doen. Je moet elkaar scherp houden en je niet laten afleiden."

Concentratie is de sleutel naar succes, vindt Smeele. "De kunst is om je koppie erbij te houden", meent de reclamemaker. "Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het programma is heel stressvol en je slaapt weinig. Op een gegeven moment word je echt paranoïde. Maar tóch moet je proberen om elkaar er bij te houden."

Tegelijkertijd moet je de teamgedachte ook razendsnel los kunnen laten, vervolgt Sinclair. Haar deelname was daar een goed voorbeeld van. Terwijl Sinclair op het al-ler-laat-ste moment werd ingerekend, behaalde Goderie wél de finish. "Weet dat er een kans is dat er maar eentje kan winnen", geeft Sinclair mee. "Omdat ik mijn lichaam ervoor gooide, kon Sophie winnen. Mijn actie was goud waard. Dat was voor mij net zo mooi."

En ja, tot slot nog de ultieme tip van Smeele. "Vergeet niet te genieten", vertelt hij nog altijd met trots over zijn overwinning. "Het is een onvergetelijk ervaring. Als je, zoals Armani en ik, uit handen van de hunters kunt blijven - waarbij er ook nog eens twee apache-helikopters boven ons vlogen - dan komt er zo veel adrenaline in je vrij. Ik voelde me echt zo'n actieheld toen onze missie was geslaagd."

Hunted zie je vanaf 26 september elke maandag op NPO3.