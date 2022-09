Lang voelt ze zich eenzaam. Heel lang, maar zonder zich dat echt te realiseren. Het gebrek aan aansluiting brengt haar er zelfs toe om van vwo naar havo af te stromen. Pas onlangs wordt Kathy* (16 jaar) zich ervan bewust dat ze gewoon eenzaam is.

Die 'diagnose' valt afgelopen schooljaar. "Mijn begeleider op school kaartte dat aan. Ik had het zelf eigenlijk ook wel door. Ik ben van kinds af aan al heel erg op mijzelf. Ik ben altijd al wat anders geweest dan de rest. Qua leerniveau. Ik leer sneller dan andere mensen."

In plaats van optrekken met andere kinderen, trekt Kathy zich liever terug met een goed boek. Ook de hond is een welkome afleiding voor haar. Gedurende de basisschooljaren heeft ze daar niet zoveel moeite mee. "Toen dacht ik: het is zoals het is", beschrijft ze.

Pas op de middelbare school begint het te knagen. "Daar vormen zich de vriendschappen meer. En dan val je er pas echt buiten."

Op de telefoon

Eenmaal op het vwo zoekt ze aansluiting bij de kinderen die van dezelfde basisschool afkomen. "Ik ging gewoon zitten bij degenen die ik nog van mijn oude basisschool kende. Meestal zat ik dan op mijn telefoon. Zo maak je niet echt contact, nee. Maar op dat moment voelde het wel als een voordeel, al is het dat niet", realiseert Kathy zich. "Het belemmert je om contact te maken."

Niet dat het anders was geweest als zij daar stil bij had gestaan. "Het was meer zodat ik wat te doen had. Je voelt die afstand steeds, het voelt alsof je niet echt betrokken wordt bij de groep. Ze proberen jou er wel bij te betrekken, maar je voelt zelf die aansluiting niet."

Nooit goed genoeg

Wat mee speelt, is haar gemak met leren: "Ik heb altijd het idee gehad dat er gebruik werd gemaakt van mij. Zo van: maak jij die opdracht maar af." Iets waar zij zelf ook aan bijdraagt, beseft ze: "Ik kon er ook niet goed tegen als een ander die maakte, omdat ik het nooit goed genoeg vond. Dan dacht ik: ik doe het zelf wel."

Voor Kathy is het lastig te omschrijven waar het nou precies mis gaat. Aan de ene kant is er de behoefte om erbij te horen, aan de andere kant is ze niet in staat om een uitgestoken hand te grijpen, wanneer anderen haar er wel bij betrekken: "Het lukt mij dan niet om mee te doen. Op sommige momenten vraag je waar het over gaat, maar dan zeggen ze laat maar. Of: dat is een lang verhaal. Dan zeg je: vertel dan en zeggen ze: daar is de tijd te kort voor." Het helpt haar in elk geval niet om haar onzekerheid te overwinnen.

Moeilijk is het wanneer zij bijvoorbeeld 's avonds behoefte voelt aan contact. "Dan wil je met iemand appen en stuur je een berichtje, maar heeft niemand tijd. Ze hebben nooit tijd voor je op de momenten dat jij dat graag wil, alleen maar op momenten dat ze jou nodig hebben." En dan treden zelfverdedigingsmechanismen in werking: "Ik app eigenlijk niet echt meer buiten schooltijd. Dat is iets dat ik afgeleerd heb."

'Je kan niet met en niet zonder'

Die eerste drie jaar op het vwo worstelt ze zo verder. "Meestal doe ik er niet heel veel aan. Maar het voelt wel naar. Het liefst zoek ik gewoon een rustige plek zodat ik echt alleen kan zijn. Niet naast mensen zit die heel gezellig doen met elkaar. Dan voel ik me best jaloers."

Toch blijft ze ook het gezelschap opzoeken. "Je kan eigenlijk niet met hen, maar ook niet zonder hen. Ik vind het lastig om nieuwe vrienden te maken. Ik heb er ook niet echt veel vertrouwen in. Ik ben altijd wantrouwig richting hun motieven. Als je vrienden maakt, verwacht je dat diegene ook weer weg gaat. Dus word je ook niet heel vertrouwelijk met ze. Je denkt toch: wanneer zal de laatste keer zijn dat ze er nog zijn?"

Ook thuis is ze veel op zichzelf. Zo heeft ze nooit met haar ouders gesproken over dat gevoel van eenzaamheid. "Ik lees heel veel. Daar vul ik eigenlijk alle overige tijd mee. En met leerwerk dat er nog ligt. Ik praat niet echt over zulke dingen met mijn ouders. Ik heb een oudere broer, die studeert al en gamet heel veel. Zelf ben ik heel veel met de hond bezig. Als ik wat te doen wil hebben zeg ik: Ik ga even de hond uitlaten."

Nieuwe start

Kathy kiest er uiteindelijk voor om naar 4 havo te gaan, zodat ze in een nieuwe klas een nieuwe start krijgt. Tegelijkertijd krijgt ze begeleiding vanwege een ander probleem waar ze mee kampt. Maar haar begeleider ontdekt dat Kathy eigenlijk ook heel eenzaam is. En dat ze hoog begaafd is.

Heel makkelijk loopt het dat jaar nog steeds niet. "Ik denk dat ik een derde van de tijd niet op school was. Ik had niet echt de motivatie meer om naar school te gaan. Er was een regeling dat ik naar huis mocht als ik mij niet goed voelde. Ik was in die tijd heel erg vermoeid. Een van de redenen was doordat ik altijd maar moest doen alsof ik mensen leuk vond, altijd maar bezig was mijn frustratie eronder te houden."

Toch gaat het op persoonlijk vlak langzaam wel beter. In de 4 havo-klas, lukt het wel om aansluiting te vinden: "Ik zag mijn klasgenoten misschien niet zo heel vaak, maar als ik ze zag had ik wel altijd het gevoel dat ze blij waren om mij te zien." Met haar prestaties verloopt het minder goed: "Uiteindelijk had ik zoveel afwezigheidsuren dat ik ook niet meer van 4 havo naar 5 havo kon. Dus toen was de keuze 4 havo of 4 vwo."

Vraag haar nu hoe ze zich voelt en het antwoord is: veel beter en niet langer eenzaam. Ze is teruggekeerd naar het vwo en in haar nieuwe klas heeft ze eindelijk goed contact. Dat het haar een schooljaar heeft gekost, vindt ze minder belangrijk, wat telt is de aansluiting. "Ik denk wel dat ik het echt nodig had, dat jaar op 4 havo."

"Het is nu niet zo erg meer. Ik gebruik nu de kalmte van sneller leren op een andere manier. Niet meer als frustratie maar om het aan anderen uit te leggen, als ik het sneller snap." Lachend: "Ook al snappen ze meestal mijn uitleg niet..."

'Niet compleet alleen'

Ook buiten schooltijd weet Kathy haar tijd beter te vullen: "Met volleybal, rijles en werk. Ik werk als kassamedewerker, dus dan heb je niet echt veel contact met andere collega's. Maar er is wel een meisje waar ik altijd goed mee overweg kan."

Wat ze zelf zou doen als ze bij een ander deze gevoelens herkent? "Zorgen dat ze niet zoveel alleen zijn. Dat ze in ieder geval iemand hebben op momenten dat zij zich alleen voelen. Dat ze mij kunnen bereiken en niet het idee hebben dat ze compleet alleen zijn. Het ligt er ook een beetje aan, je moet jouzelf er natuurlijk ook oké bij voelen. Maar ik vind het echt niet erg om weet ik veel hoe laat nog naar iemand toe te gaan als die dat nodig heeft."

*Kathy is niet haar echte naam, deze is bij de redactie bekend.