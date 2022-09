Hoe stook je een kerkgebouw warm zonder leeg te lopen op de energierekening? 'Hoezo warm? Misschien moeten we niet meer overal in ons T-shirt willen zitten.'

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Nicolaas, ofwel de Grote Kerk van Brouwershaven, is zo'n 700 jaar oud. "Al die eeuwen zijn er kerkdiensten gehouden. Zonder verwarming", zegt Huib Tieleman. Hij is vicevoorzitter van de beheersstichting van De Nicolaas en tevens voorzitter van de diaconie van de protestantse gemeente Brouwershaven. Toch verkast de kerkelijke gemeente in de winter van de Nicolaas naar de kleinere Ichthuskerk aan het Bostonplein in Brouwershaven voor de zondagsdienst. Dat is een gebouw van begin jaren '50, zonder isolatie. Elke zondag gaat er wel de verwarming aan. En daar willen ze het er in het kerkbestuur over gaan hebben.

Stoofje terug in de kerk?

Tieleman heeft zelf al wel een idee welke richting het op moet. "We kijken wel steeds naar de overheid voor oplossingen, maar dat houdt ook een keer op. We moeten iets doen aan de randvoorwaarden die we met elkaar stellen. We zijn gewoon verschrikkelijk verwend in de westerse wereld en willen altijd in ons T-shirtje binnen kunnen zitten. We moeten gewoon terug in luxe." Voor de kerkgemeente in Brouwershaven zal dat betekenen: minder stoken. "We hebben sowieso al een flink negatief resultaat ieder jaar, omdat we een kleine kerkgemeente zijn met op papier 180 man. De energierekening komt erbovenop. Het is niet minder winst, nee, het is een groter verlies." Misschien, suggereert Tieleman, moet het stoofje wel terug in de kerk. "Als je voeten maar warm zijn, dan hou je het meestal wel vol."

Met de jas aan in de kerkbanken: met de huidige energierekening zou dat op meer plaatsen best eens vaker kunnen voorkomen. Met de jas aan in de kerkbanken: met de huidige energierekening zou dat op meer plaatsen best eens vaker kunnen voorkomen. Foto: Sandra Schimmelpennink

Sint Jacobskerk: prijzen fors omhoog?

Een stoofje, dat hebben ze in de Sint Jacobskerk in Vlissingen nu nog niet nodig. Het kerkbestuur heeft nog tot eind dit jaar een vast energiecontract. Bovendien is er de afgelopen jaren fiks geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. "We hebben vloerverwarming en er loopt een studie naar mogelijkheden om het plafond te isoleren", meldt Bert Heijstek van het college van kerkrentmeesters. Belangrijkste maatregel was de vervanging van de oude grote verwarmingsketel, die alleen voluit kon blazen of uit stond. Nu zijn er vier kleinere ketels in een cascadesysteem. Dat maakt het warm houden van een gebouw eenvoudiger en goedkoper. "Daar profiteren we bijvoorbeeld van als de katholieken 's middags een dienst houden nadat er 's morgens al een dienst van onze gemeente was. Dan hoeft het gebouw niet helemaal opnieuw te worden verwarmd, omdat de cascadeketels er voor zorgen dat het tegen weinig kosten uren langer warm kan blijven."

Het neemt niet weg dat Heijstek zich best zorgen maakt over de verwarmingskosten na de jaarwisseling. En met hem Kees Steneker, penningmeester van de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen. Die verhuurt het godshuis voor het kerkbestuur als daar bijvoorbeeld een concert, evenement of conferentie wordt gehouden. Steneker vreest dat de prijzen volgend jaar fors omhooggaan. "De gasprijs kan volgend jaar wel vier keer over de kop gaan, begrijp ik. Die kostenstijging moeten we wel doorberekenen."

Ouderling Bert Heijstek bij de nieuwe verwarmingsinstallatie in de St Jacobskerk. Een serie ketels zorgt ervoor dat er efficiënter kan worden verwarmd. Ouderling Bert Heijstek bij de nieuwe verwarmingsinstallatie in de St Jacobskerk. Een serie ketels zorgt ervoor dat er efficiënter kan worden verwarmd. Foto: Lex de Meester

Willibrordusbasiliek mag niet kouder dan tien graden

Een kostenstijging van drie-, vier100 procent: dat is ook waar de parochie Heilige Maria Sterre der Zee rekening mee houdt. Daar valt onder meer de omvangrijke Willibrordusbasiliek in Hulst onder. "Wij kopen onze energie centraal in via het collectief 'Energie voor Kerken'", zegt penningmeester Ronnie Roctus. "Op dit moment wordt er door het collectief gekeken naar de prijzen voor 2023 en ze hebben ons al gewaarschuwd waar we rekening mee moeten houden."

In de Hulster basiliek mag de temperatuur omwille van het interieur niet onder de tien graden zakken. Roctus: "Dus zodra het kouder begint te worden, moet er constant gestookt worden." Er zijn regelmatig vieringen in de basiliek, en daarnaast ook nog rouw- en trouwmissen en af en toe speciale evenementen. Roctus: "Sinds corona mag de verwarming tijdens vieringen niet meer branden en daarom wordt de kachel een kwartier voor de viering uitgezet. Wij hebben in het bestuur al voorzichtig geopperd dat te blijven doen."

De Oost-Zeeuws-Vlaamse parochie berekent de energiekosten nog niet door, maar Roctus weet niet of dat houdbaar is. "Wanneer de stijging voor volgend jaar doorzet, zullen we de prijs die we rekenen voor speciale evenementen in de basiliek wellicht moeten herzien."

Met hulp van een energiescan wil Roctus bekijken welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen in de Willibrordus. "Ook gaan we bij onze bezoekers aandacht vragen voor de stookkosten. We houden de buitendeuren al zoveel mogelijk gesloten, maar we willen wel dat de mooiste kerk van Nederland altijd toegankelijk is."

Grote Kerk Tholen is 'verschrikkelijk om te verwarmen'

In de Grote Kerk van Tholen is de temperatuur al sinds jaar en dag een belangrijk onderwerp, zegt kerkrentmeester Ad van Gorsel. "De koster doet het nooit goed. De één vindt het te koud, de ander te warm." Hij noemt de kerk 'een verschrikkelijk gebouw om te verwarmen'. "De gasverwarming geeft op de ene plek veel meer warmte dan op de andere. Zit je aan de buitenkant dan is het koud. In het midden moet je je jas uit doen."

Het kerkbestuur houdt al wel rekening met de gestegen prijzen. "Vroeger ging de kachel ruim van tevoren aan, maar tegenwoordig doen we dat een half uur voordat de dienst begint. We hebben wat dekentjes aangeschaft en de mensen laten weten dat het komende winter wat kouder zal zijn dan ze gewend zijn."

Daarom wil de Grote Kerk van Tholen 'zuiniger en toekomstgerichter' worden, zegt Van Gorsel. "Bovenin de kerk hangen twaalf gasbranders die we zouden kunnen vervangen door infraroodpanelen. Daarmee kun je heel gericht de plaatsen waar mensen zitten verwarmen. Veel efficiënter dan hoe we het nu doen. Binnenkort gaan we in de Laurenskerk in Rotterdam en de Grote Sint-Laurenskerk in Haarlem kijken, die al met infraroodverwarming werken."