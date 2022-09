Collageensupplementen kosten een fortuin, maar volgens gezondheidswinkels en influencers krijg je er een jonger uitziende huid voor terug. Zijn collageenproducten echt het geld waard?

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie zich op sociale media begeeft, kan het niet ontgaan zijn: de enorme populariteit rondom collageen. Het is bij vrijwel alle drogisten en gezondheidswinkels te verkrijgen in allerlei vormen: pillen, poeders (voor in de koffie), drankjes en antirimpelcrèmes. Het slikken, drinken of smeren van het goedje zou zorgen voor een strakkere en elastischere huid met minder zichtbare lijntjes. Hoewel het dagelijks innemen van collageen jaarlijks honderden euro's kost, is het bij velen inmiddels standaardonderdeel van het voorraadkastje. Maar werkt het ook?

Collageen is een eiwit dat stevigheid geeft aan de huid

Collageen komt niet enkel voor in voorraadkastjes, maar ook van nature in ons lichaam. Het is een soort steunpilaar van het lichaam: een belangrijk eiwit dat zorgt voor de bouw en de stevigheid van de huid, nagels, botten en pezen.

Naarmate je ouder wordt breekt collageen af en wordt het minder snel aangemaakt, waardoor de huid slapper wordt en er lijntjes en rimpels ontstaan. Vanaf het twintigste levensjaar neemt collageen bij iedereen af, vanaf je vijftigste wordt de collageenvoorraad in het lichaam schaars. Collageensupplementen, die gemaakt worden van dierlijk collageen, zouden die lege voorraad aanvullen en daarmee de huid weer strakker maken.

Dr. Tjinta Brinkhuizen, dermatoloog bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, is sceptisch. "Als iets veel geld kost, hebben mensen eerder de neiging om te geloven dat het werkt", zegt ze. "Maar er is op dit moment geen enkel betrouwbaar wetenschappelijk bewijs dat collageensupplementen de huid verbeteren."

Alleen in stukjes gehakt kan collageen, in theorie, effect hebben

Volgens Brinkhuizen komen er wel steeds meer studies naar het slikken van collageensupplementen. Eén ding is in ieder geval duidelijk: wil collageen überhaupt een positieve uitwerking hebben op de huid, dan moet het gehydrolyseerd zijn. "Dat wil zeggen dat het collageen in heel kleine stukjes - die we peptiden noemen - gehakt is. Daardoor ontstaat er meer kans dat het collageen in het lichaam opgenomen wordt", legt Brinkhuizen uit.

Maar dan nog is de kans zeer klein dat je verblijd wordt met een strakke huid. De peptiden zouden namelijk een lange, zware weg door het lichaam te gaan hebben. Zo moeten ze maagsappen doorstaan, opgenomen worden in de bloedstroom en verplaatst worden door het hele lichaam om uiteindelijk op precies de juiste plek in de huid terecht te komen. "Er zijn bedrijven die beweren dat hun supplementen zó goed bewerkt zijn dat dit allemaal gebeurt, maar wetenschappelijk gezien is dat vrijwel mogelijk", zegt Brinkhuizen.

Helpt collageen smeren wel tegen rimpels?

Slikken werkt dus niet. Smeren dan? Wie zijn hoop heeft gevestigd op collageencrèmes, moet ook teleurgesteld worden. "Eigenlijk is het heel moeilijk om actieve ingrediënten in de huid te brengen met crèmes", zegt de dermatoloog. "De meeste antirimpelcrèmes zorgen voor een minuscule zwelling in de huid, waardoor de rimpels tijdelijk wat opgevuld zijn."

Toch is het mogelijk om de huid op de langere termijn te verbeteren, aldus Brinkhuizen. "Mijn boodschap is: rook niet, eet gezond en smeer een crème met bijvoorbeeld vitamine C of A erin. Dat is veel nuttiger dan het gebruiken van collageenproducten." En het allerbelangrijkste: gebruik een goede zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. "Als je zo'n ouderwets bruin elastiekje in de zon legt en daaraan trekt, trek je het kapot. Zo gaat dat ook met het steunweefsel in je huid."

En je moet simpelweg een beetje geluk hebben. De snelheid waarmee je huid veroudert hangt namelijk ook deels af van je genen. Brinkhuizen: "Daar kan je helaas niet zo veel aan doen."