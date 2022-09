Ongeveer 250.000 basisschoolleerlingen werden woensdag op Nationale Kraanwaterdag gewezen op het belang van kraanwater. Een gezonde dorstlesser, weliswaar een beetje gewoontjes, maar niet vanzelfsprekend.

Kinderen drinken volgens de Nederlandse drinkwaterbedrijven twee glazen water per dag, maar dat vinden de bedrijven, en in hun kielzog ook de scholen en andere opvoedkundige instanties, nog niet genoeg. De basisschoolleerlingen moeten worden aangemoedigd om vier glazen water per dag te drinken, en hoe kan dat beter worden aangemoedigd dan met een Nationale Kraanwaterdag?

De Brederoschool in Groningen heeft dit jaar de eer om de feestelijke aftrap van dit jaarlijkse evenement te verzorgen. Op het schoolplein staan grote televisieschermen, een podium met een muziekinstallatie, een demonstratiewaterleiding, een waterkraampje en een nog te openen watertappunt.

De leerlingen, allen met een lege bidon in de hand, vermaken zich klasgewijs met het opvoeren van diep ingesleten danspasjes op de peuterpop die door de speakers schalt, tot de plaatsvervangend schooldirecteur, Kirsten van den Steen, het woord neemt. Want was is het geval: het water is op! Er moet snel ergens een kraan worden opengedraaid worden! Gelukkig lukt dat ook meteen.

Niet vanzelfsprekend

De gedachte is natuurlijk dat de kinderen beseffen dat schoon drinkwater helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Niet voor niets waarschuwden de waterbedrijven eerder deze week dat er binnen een paar jaar mogelijk tekorten ontstaan als gevolg van droogte, vervuiling en een toename van de bevolking.

Maar de kinderen lijken in het geheel niet verontrust om het feit dat het water misschien even op was en spelen vol vertrouwen door of ze gaan kijken bij de demonstratie van de waterleiding, laten hun flesje vullen bij het waterkraampje en wachten op de feestelijke opening van het tappunt.

Merijn Hofstra (10) en Claire Appelhof (10) vinden water allebei lekker, zeggen. "Het smaakt eigenlijk naar niks, maar het is wel goed tegen de dorst. Ik lust het altijd wel", zegt Merijn. "Water is ook goed voor de natuur", vult Claire aan. Als ze straks thuiskomen pakken ze ook een glaasje water, vertellen ze. "Ik neem alleen in het weekend af en toe een glaasje appelsap," zegt Merijn, "maar water is lekkerder".

Soms vruchtensap

Ook de ouders hebben geen kraanwaterdag nog om overtuigd te worden dat water heel wat beter is dan frisdrank. Sabine Hoexum, moeder van Feline en Benthe, geeft haar kinderen vooral water. Af en toe, in het weekend, krijgen ze ook vruchtensap of frisdrank, al met al vier glazen. "Maar ze vragen daar niet om, ze vinden het echt een traktatie."

Op Nationale Kraanwaterdag is het niet de bedoeling dat ze die krijgen. Het liefst zou schooldirecteur Van den Steen zien dat frisdrank helemaal uit haar school wordt verbannen. "Er is nu nog steeds een percentage dat zoete drankjes meeneemt. Wij openen de drinkbekers natuurlijk niet, en dat gaan we ook niet doen, maar we willen wel graag een goed alternatief bieden."

Ze is niet verbaasd dat haar leerlingen al helemaal 'water-minded;' zijn. "We zijn er als school al heel lang mee bezig. Zo hebben we al woensdag waterdag ingevoerd en onze leerlingenraad maakt er ook een belangrijk punt van."

De bijeenkomst wordt opgeluisterd door ambassadeur Juvat Westendorp van gezondheidspromotor JOGG die de kinderen op de kille ochtend zowaar tot ochtendgymnastiek weet te bewegen. Iedereen doet mee, maar de vraag is natuurlijk wat ze doen en drinken als niemand meekijkt.

Westendorp denkt dan ook niet dat één zo'n drinkwaterdag het verschil gaat maken: "Die ene bijeenkomst is leuk, je moet blijven hameren op het belang van een gezonde levensstijl. Het is aan ons om toegang tot water te creëren. Deze kinderen hier hoeven dankzij dit tappunt nu geen drinken meer mee te nemen naar school."