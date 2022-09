In de zoektocht naar glutenvrij brood voor zijn 10-jarige zoon met een auto-immuunziekte vond Mark Kuijpers alleen maar duur, smakeloos en soms zelfs smerig brood. Dan maar zelf bakken, besloot hij.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na de diagnose van de dokter moest Mark Kuijpers, Rotterdammer uit Spangen en vader van drie, december vorig jaar wel even slikken. "Mijn zoon bleek de auto-immuunziekte coeliakie te hebben. Daar kun je gelukkig prima leven als je je aanpast."



"Toch was het wel even schakelen. Want mijn zoon moest opeens glutenvrij gaan eten. Gluten bleken zijn darmen aan te tasten, hij kan het niet hebben. Ik ontdekte gelukkig al snel dat er wat eten betreft nog veel wel mogelijk bleef, rijst bijvoorbeeld."

Vol met E-stoffen

Brood werd een probleem. "Ik ben glutenvrij brood gaan kopen bij bakkers, in de supermarkt. Maar heb je weleens glutenvrij brood geproefd? Dat bleek niet te doen! Het was vaak smakeloos, niet te betalen en met regelmaat niet te naggelen. En dan zaten er vaak ook nog eens allerlei E-stoffen in, die er voor moesten zorgen dat zo'n brood in de supermarkt een beetje goed blijft."

Kuijpers trekt een vies gezicht. "Daar zou ik mijn zoon echt niet aan krijgen." Dan maar zelf experimenteren, besloot hij. "Ik kreeg al snel een recept getipt voor glutenvrij desembrood. Dat ben ik thuis gaan maken, met een best goed eerste resultaat ook."



Op internet kwam Kuijpers vervolgens in aanraking met lotgenoten van zijn zoon, patiënten wereldwijd die dezelfde auto-immuunziekte hebben. "Dat was fascinerend. Zat ik opeens met de andere kant van de wereld te overleggen over de juiste verdeling van de ingrediënten voor een goed brood."

Microbakkerij aan huis

Steeds nadrukkelijker perfectioneerde hij zo, thuis in Spangen, zijn broodcreaties. Meel, water en zout, meer gebruikt hij niet. "Dus geen suiker of ei, of melk bijvoorbeeld," zegt hij. "En dat kan." Want zijn brood heeft bijvoorbeeld gewoon 'een knapperige korst'. Tevreden: "Ik ben nog in de opstartfase, maar dit brood is echt kneiterlekker."

Het glutenvrije zuurdesem brood van Mark Kuijpers. Het glutenvrije zuurdesem brood van Mark Kuijpers. Foto: Arie Kievit

Kuijpers, een bezig baasje met onder meer wortels in de popmuziek en de Rotterdamse horeca, kreeg al uitproberend bovendien een visioen: er zijn vast stadsgenoten die ook behoefte hebben aan goed glutenvrij brood. Wat als hij een microbakkerij zou starten, en brood in de weekenden vanuit huis zou verkopen? Binnen een paar maanden was het klaar: de website, het verkoopidee.

Het liefst een eigen plekje

"Het is vervolgens echt heel snel gegaan," lacht hij. Sourdough Stereo, 'de eerste glutenvrije desembakker van Nederland', is inmiddels met een eigen site online te vinden. Op de site kan het brood besteld worden, uiterlijk voor donderdagen negen uur. Dat brood kan vervolgens in het weekend worden opgehaald, op zaterdagen, en komend weekend op zondag.



Te bestellen zijn broden als de White Trash, een wit desembrood van 750 gram en de Zero Legged Teckel, een glutenvrije baguette. "Drie weken geleden ben ik met de verkoop begonnen."

Hij verkocht er die zaterdag een paar, de zaterdag daarop was dat aantal al verveelvoudigd. Dromen doet hij van een eigen plekje, ergens in Rotterdam-West, het liefst vanaf januari. Van vader op missie is hij opeens een bakker geworden. Het enige nadeel: een oplossing voor het steeds duurder wordende brood is zijn microbakkerij natuurlijk niet. "Ik reken nu ook nog introductieprijzen, maar daar kom ik eigenlijk al niet mee uit. Het glutenvrije meel dat ik inkoop is drie keer zo duur dan gewoon meel."