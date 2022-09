Het Rotterdamse college wil een derde stadsbrug laten bouwen tussen noord en zuid. Veel partijen in de stad wilden een metrotunnel, maar daar is volgens het college geen geld voor.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



De brug moet komen tussen de wijken De Veranda (bij De Kuip) en De Esch (Kralingen) en krijgt ruimte voor ov, fietsers en in beide richtingen één rijstrook voor autoverkeer. Het college hoopt dat de bouw over acht jaar kan beginnen, en dat de brug in 2035 af is. Geschatte kosten van de nieuwe oeververbinding: ruim een miljard euro. Dat is inclusief de nieuwe tramverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, die door de brug mogelijk wordt.

De nieuwe brug is volgens het college noodzakelijk vanwege de tienduizenden woningen die in de komende jaren gebouwd gaan worden aan de oostkant van de stad, de druk op het ov én de bereikbaarheid van Rotterdam-Zuid.

Wethouder Vincent Karremans spreekt van een 'fantastische investering in de toekomst van de stad'. "Dit is de levenslijn die Rotterdam-Zuid nodig heeft", zegt hij. "Wat de Erasmusbrug deed voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid, Katendrecht en een deel van de Afrikaanderwijk, dat gaat deze brug doen voor wijken als Hillesluis en Vreewijk. Het kan een enorme katalysator zijn voor dat gebied. Het wordt aantrekkelijker om daar te wonen, voor jongeren komen de hogeschool en de universiteit letterlijk dichterbij. Het is echt een life changer voor dat deel van de stad."

Diverse varianten

Toch zal lang niet iedereen in de stad blij zijn, weet het college. Vijf jaar lang is gesproken over de komst van een nieuwe oeververbinding, waar diverse varianten voor in beeld waren. Uit al die overleggen bleek overduidelijk dat betrokken partijen unaniem een grote voorkeur hadden voor een tunnel met een metro. Dat gold voor de bewoners van De Esch en De Veranda, maar ook voor onder meer de binnenvaartsector, het lokale bedrijfsleven en de RET.

Ook de volledige gemeenteraad gaf vorig jaar duidelijk aan te willen gaan voor een tunnel, inclusief de huidige coalitiepartijen. "Een brug zal er vast hartstikke mooi uitzien", stelde Leefbaar Rotterdam bijvoorbeeld. "Maar wat is nou belangrijker voor onze stad: mooie foto's of een pretttige woonomgeving voor onze Rotterdammers? Want een brug zal daar een enorme impact op hebben."

Ook D66 zag niets in een brug, en al helemaal niet met ruimte voor auto's. "Laat het duidelijk zijn: D66 is tegen een oeververbinding met auto's en voor een tunnel voor metro en fiets", aldus de partij toen. Vrijwel alle andere partijen sloten zich aan bij de wens voor een tunnel. En ook het huidige college had die voorkeur: in het pas drie maanden geleden gesloten coalitieakkoord staat dat de coalitie 'inzet op een metroverbinding'.

'Dat is onrealistisch'

Maar een tunnel gaat meer dan drie miljard euro kosten. En dat is financieel voorlopig geen optie, zegt Karremans. "Dat is onrealistisch, dat krijgen we niet gefinancierd. Dat is mij na de zomer wel duidelijk geworden." Rotterdam had zijn hoop gevestigd op geld uit het Mobiliteitsfonds, een subsidiepot met ruim 6 miljard euro. Die wil het kabinet verdelen over gemeenten met grote woningbouwplannen die ook investeringen in infrastructuur vereisen. Maar er zijn veel meer aanvragen dan dat er middelen beschikbaar zijn, en bovendien is het Rijk meer geld kwijt dan verwacht aan onderhoud van infrastructuur.

De gemeenteraad spreekt in oktober over het collegevoorstel. Als de raad eind dit jaar akkoord gaat, begint een reeks procedures. De aanleg van de brug zou dan op z'n vroegst in 2030 kunnen beginnen.

Volgens wethouder Vincent Karremans is een nieuwe stadsbrug een grote stap voor de stad. Al geeft hij toe dat het ook niet zijn eerste keus was. "Maar dit is de echte wereld."



Nee, een naam heeft hij nog niet in gedachten. Maar de nieuwe stadsbrug moet een icoon worden, zegt Karremans. "Zoals je ook zag bij de Erasmusbrug. Die was z'n gewicht in goud waard. Zo'n rol kan deze brug ook krijgen. Ik kan uren doorgaan over de voordelen. Er is veel mobiliteitsarmoede in Rotterdam-Zuid, dat heeft grote gevolgen voor wie daar opgroeit. Maar een wijk als Hillesluis kan zich hierdoor ook gaan ontwikkelen als studentenwijk. Dit wordt een enorme katalysator voor dat hele gebied, een life changer. Het lijkt een fysieke investering in beton en staal, maar het is een sociale investering. In mensen. En dat is waanzinnig."

'Wij zetten in op een metroverbinding', schreef u in het coalitieakkoord. Dat is drie maanden oud. Wat is er gebeurd?

"Er was een voorkeur voor een tunnel, ja. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren, zoals Willem Elsschot ooit schreef. Een tunnel kost meer dan 3 miljard euro. In het hele mobiliteitsfonds, waar wij en veel anderen aanspraak op willen maken, zit 6 miljard euro. Dat is dus onrealistisch, dat krijgen we niet gefinancierd. Dat is mij na de zomer wel duidelijk geworden."

Hier is vijf jaar over gesproken. Met de raad, met bewoners, bedrijfsleven, noem maar op. En iedereen wilde een tunnel.

"Natuurlijk. Ik wilde óók liever een tunnel. Maar het is niet realistisch. Of er slecht gelobbyd is? Ga er maar vanuit dat ik alles doe om dit voor elkaar te krijgen. Over wat er in de vorige periode gebeurd is, daar ga ik niet over oordelen. Ik ga mijn voorganger niet recenseren. Ik heb dit dossier nu op m'n bord, dit is wat ik heb aangetroffen en het is aan mij om dat tot een goed einde te brengen. Ik heb met het Rijk gesproken en mij is te kennen gegeven dat een tunnel geen realistische optie is. De evaluatie doen we achteraf, dat is nu niet in belang van proces."

Dit is een beslissing die een eeuw meegaat. Je kunt ook zeggen: een brug wilden we niet, we wachten tot er wel genoeg geld is voor een tunnel.

"Er is nú geld vanuit het Rijk beschikbaar, een flinke pot geld waar we aanspraak op kunnen maken. De verwachting is dat er de komende jaren niet nog een keer zo'n pot geld zal zijn. Want het Rijk heeft steeds meer geld nodig voor renovatie en vervanging van de babyboom-infrastructuur. De Calandbrug, de Van Brienenoordbrug, om maar wat te noemen: daar moet heel veel geld in. Dat wordt de komende tijd niet minder. En ook economisch ziet het er voor de komende jaren niet heel florissant uit. Ik heb geen glazen bol, maar ik ga er niet op gokken dat er de komende tien jaar nog een keer zo'n enorme pot geld ligt. Ook omdat Rotterdam-Zuid hier om schreeuwt, en we tienduizenden extra woningen willen gaan bouwen. En bovendien: ik vind dit geen suboptimale variant, dit is een fantastische investering voor Rotterdam. Ja, als je alle geld van de wereld hebt, is het anders. Maar dit is de echte wereld."

De bewoners van De Veranda en De Esch waren de afgelopen jaren heel duidelijk: het laatste wat ze willen, is een brug voor de deur. Hoe legt u dit aan hen uit?

"Door te zeggen dat we een brug willen met hoogwaardig ov en de auto te gast. Het wordt géén snelweg. Eén rijbaan per richting ligt voor de hand, ja. Twee keer twee rijbanen wordt het in elk geval niet. En verder wil ik met de wijken in gesprek om te kijken hoe we dit het beste kunnen gaan inpassen. Ook door de buitenruimte beter te maken. Kunnen we iedereen blij maken? Nee, maar dat hoort ook bij mijn baan. Ik moet alle belangen afwegen. Studenten uit Hillesluis die drie kwartier moeten reizen voor ze bij de universiteit zijn, bijvoorbeeld. Ondernemers in Rotterdam-Zuid die veel beter bereikbaar worden, onderwijsinstellingen. De maatschappelijke voordelen zijn enorm voor deze wijken. Dit is een besluit voor de hele stad. Het belang van de bewoners van De Veranda en De Esch nemen we daarin mee, maar wel in dat bredere verhaal."

De binnenvaart voorspelt een groot risico op aanvaringen door een brug op deze plek. Ook de RET pleitte vurig voor een tunnel, het bedrijfsleven...

"Ik ken de bezwaren van de binnenvaart, maar we denken dat het kan. We gaan met de sector praten over aanpassingen, misschien moeten we een deel van de Eschpolder afgraven. Dat wordt allemaal onderdeel van de planstudie. Dan kijken we ook naar: waar komt de plek, hoe vaak moet die open, noem maar op. We stappen echt niet zomaar over de bezwaren heen, maar ook de belangen van de binnenvaart moeten we afwegen tegen alle andere belangen. Openbaar vervoer, woningbouw, noem maar op. En luister: dit is echt een enorme investering in de stad, hè. Dat gaat veel opleveren. Ook voor ondernemers, ook voor de RET. Natuurlijk is een tunnel beter voor de binnenvaart, de RET. Snap ik ook wel. Maar bezie het in het geheel. Dit is de beste optie, met een hoge vervoerswaarde, en het wordt een nieuw icoon."

Uw coalitie ging voor een autoluwere binnenstad. Het eerste wat u doet is een brug aankondigen waar ook auto's overheen kunnen.

"Dit is niet de binnenstad, hè. En kijk, we gaan enorm veel woningen bouwen in de oostflank van de stad. Als je dan geen ventieltje maakt naar Zuid, dan wordt de druk op de Van Brienenoord nog groter."

Is de keuze om ook auto's over de brug te laten gaan niet vooral omdat het Rijk anders niet meebetaalt?

"Ik schaak op zestien verschillende borden. De raad, de regio, de RET, bewoners, het Rijk - dat moet ik allemaal bij elkaar brengen. En ja, dit is onderdeel van de onderhandelingen. Wat er overheen gaat, moet je onder andere bezien in de voorwaarden van onze partners. Of het nog onderhandelbaar is, als de gemeenteraad het anders wil? Nou, dit project gaat een miljard euro kosten. Dat kunnen we niet alleen. En als wij zouden zeggen: er gaan toch geen auto's overheen, dan wordt de kans op rijksgeld kleiner, is mijn inschatting."