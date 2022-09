De groep jonge veelplegers die dagelijks overvallen pleegt, mensen berooft en betrokken is bij geweldsdelicten, wordt maar niet kleiner. Nieuwe criminologische inzichten kunnen daar verandering in brengen.

Elke dag publiceert de politie op haar website berichten over vechtpartijen, opgepakte drugshandelaren en schiet- en steekpartijen. Wie die updates bestudeert, denkt misschien dat jeugdcriminaliteit groeit en bloeit. Vaak ligt de leeftijd van de verdachten tussen de 16 en 23 jaar. Toch klopt dat beeld niet: de jeugdcriminaliteit daalt al jaren.

Wel blijft de groep die verantwoordelijk is voor ernstige delicten, zoals gewelddadige roofovervallen en drugshandel, ongeveer even groot. Voor deze groep is de zogeheten TopX-aanpak ontwikkeld. Die is aan vernieuwing toe, zegt emeritus hoogleraar jeugdrechtspleging Ido Weijers. Hij schreef daarover het boek Kansen bieden, kansen pakken dat deze maand uitkwam en waarin hij onder meer schrijft over de rol van de ouders die jongeren sneller uit de criminaliteit kunnen halen.

Pas op latere leeftijd vatbaar

De traditionele TopX-aanpak gaat uit van een lijst met daarop de meest hardnekkige jonge veelplegers. Wie op deze lijst staat, krijgt extra aandacht vanuit het strafrecht, reclassering en bijvoorbeeld verslavingszorg, als dat nodig is. Grote steden als Utrecht en Amsterdam werken op deze manier.

Wat Weijers mist, is de rol van de ouders. Zij worden wel betrokken als minderjarigen in de fout gaan, maar niet als jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar in aanraking komen met justitie. Terwijl juist jongeren op latere leeftijd gaan beseffen wat zij hun ouders aandoen.

"In de meeste gevallen levert het plegen van delicten voor ouders veel problemen op", zegt Weijers. "Er komt een moment dat jonge criminelen gaan beseffen: wat moet dat erg zijn geweest voor mijn ouders dat de politie midden in de nacht op de deur stond te bonken. De hele straat wakker, iedereen kijken, broertje en zusjes die wakker werden. Dat besef kan een cruciaal omslagpunt zijn. Het is niet gebruikelijk in ons systeem om bij jongeren vanaf achttien jaar nog actief de ouders te betrekken, terwijl dat in die fase tot goede resultaten kan leiden."

Criminele families

Niet bij iedereen overigens. Jongeren die uit een criminele familie komen en waar antisociaal gedrag van generatie op generatie wordt doorgegeven, zullen geen berouw voelen naar hun ouders. Dat zijn dan ook vaak de 'volharders', de jongeren en volwassenen die willen vasthouden aan hun criminele leven. Bij deze groep werkt eigenlijk maar een aanpak: hou hen zo lang mogelijk van de straat, stelt Weijers.

Maar de meeste jonge criminelen zijn emotioneel wel te bereiken. Daarbij geldt: hoe ouder ze zijn, hoe meer zij open staan voor het verdriet dat zij hun ouders aandoen. "Een van mijn jarenlange projecten was het volgen van zittingen bij de kinderrechter", zegt Weijers. "Dan zie je op de zitting dat een moeder huilt, of dat een vader het heel erg moeilijk heeft. Ik heb kinderrechters vaak trainingen gegeven. Wat ik in die trainingen benadruk is dat als zo'n moment van emotionaliteit zich voordoet, je dat maximaal moet gebruiken. Dan moet je zeggen: kijk eens wat dit met je vader doet, zie je dat je moeder huilt? Dat is de zwakke plek die je moet gebruiken om binnen te komen. Gebruik de emotionele kant, en niet alleen de rationele."

Rationele kant

Al is de rationele kant ook belangrijk. Rationeel wil zeggen dat de jonge crimineel denkt: ik kan er beter mee ophouden, want ik heb aldoor stress en dit leven heeft geen toekomst. "Dat kan je wegwuiven als je er goed van kunt leven. Een paar criminelen kunnen dat, maar de meesten niet. Als er dan ook nog eens twijfel ontstaat over wat voor persoon je wordt, komen twee dingen samen die ertoe kunnen leiden dat iemand uit de criminaliteit stapt."

Is er eenmaal de emotionele en rationele twijfel, dan is een goede begeleiding belangrijk. Want criminaliteit loslaten is moeilijk. "De stopper moet zijn oude vrienden van de straat loslaten, wat meestal wordt ervaren als verlies en gepaard gaat met vereenzaming. Bovendien is een groot probleem voor de criminele routinier dat stoppen vrijwel altijd betekent dat hij afhankelijk wordt van een baas of een uitkeringsinstantie. Stoppen veronderstelt dan ook een radicale omslag in zelfbeeld: waar hij zichzelf eerst zag als stoere, onafhankelijke kerel, ziet hij zijn antisociale gedrag nu vooral als domme actie van een 'kleine jongen' van de straat."

Gevoelsleven bereiken

Vertrouwen winnen is de sleutel, zegt Weijers. "Dat doe je niet door er tien of twintig hulpverleners op af te sturen. Een persoon moet zijn gevoelsleven bereiken en de twijfel versterken om zo de jongens te helpen in een hele moeilijke ontwikkeling. Bij de politie en reclassering lopen goede mensen rond die dat zouden kunnen, maar ja, er zijn grote capaciteitsproblemen. Zij rennen van de ene casus naar de andere en moeten een berg administratie bijhouden. Er is dus nog heel veel te verbeteren."