Kees en José uit de Achterhoek raakten door beleggingsfraude hun 25.000 euro spaargeld kwijt. De schaamte te zijn beduveld, maakte hun leven tot een hel. 'Het is hypnose op afstand. De manipulatie is zo uitgekookt.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Erica belde iedere dag. Klokslag 9 uur hing ze al aan de lijn, vol belangstelling informerend naar Kees zijn welzijn. "Fijn, Kees, en je vrouw? Ach, geef José eventjes, wil je?"



Wat een hartelijke warme belangstelling spreidde hun nieuwe financiële adviseur in bitcoins toch voor hen tentoon. "Wat wonen jullie leuk!" Super enthousiast reageerde ze op de foto die Kees van hun woning stuurde. Zeg nou zelf. Bij zulke persoonlijke aandacht voel je je als klant toch gewaardeerd? Kees wel.

Erica bleek fake, één grote zwendel. Weg is al hun spaargeld.

Dure, onzekere tijden

Het is half februari en Kees leest iets over bitcoins. Als je goed belegt, zijn de winsten enorm. Wel het dubbele van je inleg.



Het echtpaar wil de kinderen graag iets extra's geven. Het zijn tenslotte dure, onzekere tijden. Zo'n cryptomunt is iets nieuws, beseft Kees. En hier werden eerst lessen aangeboden: hoe beleg je in bitcoins?

Och, vooruit dacht Kees. Ik doe die 300 dollar, dat is hooguit 250 euro. Heb je meteen een leuke bezigheid.

Praktische zaken

Hij schreef zich in, en werd dezelfde dag nog gebeld. Door een ogenschijnlijk legaal bedrijf in Wenen. Wat leuk, zei ene Kevin, dat hij de bitcoincursus ging doen.



Kevin belde om alvast wat praktische zaken te regelen: een rekening bij een bank in Brussel, en inschrijvingen op diverse bekende bitcoinplatforms. Lukt het niet om alles op de computer in te vullen? Download even dit softwareprogrammaatje, kon Kevin op afstand gelijk meekijken en helpen.

Aardige Erica

Een paar dagen later begonnen de persoonlijke bitcoinlessen. Hartstikke interessant, vond Kees. Hartstikke aardige dame ook, die financieel adviseur. Ze wist er veel van. Erica, heette ze. In haar Engels klonk een Slavisch accent door. Binnen een week haalde Erica Kees over om te beleggen in een nieuwe cryptomunt: de Prolution Ico.

Deze nieuwe cryptomunt kwam binnenkort op de markt. Doe mee in de voorverkoop, zei Erica. Dan is het cashen, Kees.



Eenmaal op de markt zal de cryptomunt bliksemsnel in waarde stijgen. En jij, Kees, jij staat als een van de gelukkigen vooraan: want jij hebt al in de voorverkoop belegd, nu de munt nog spotgoedkoop is.

Kees kreeg een pakket documenten thuisgestuurd. Toen hij van alles en nog wat aan papieren zat in te vullen, kreeg José een naar onderbuikgevoel. "Moet je dit wel doen, Kees? Stop ermee."



Maar ja, verontschuldigt José zich nu, "Ik heb er helemaal geen verstand van. Alles ging ook in het Engels, en dan die economische termen." Maar Kees was eigenlijk al verkocht. 25.000 wordt 50.000, rekende Kees. Dat werd straks nog eens een verrassing voor de kinderen.

'Uit netheid kon ik niet meer terug'

Wie meer dan 20.000 inlegde, kreeg trouwens in 'Wenen' een vip-status. Zulke klanten kregen persoonlijke begeleiding door vakspecialisten van het bedrijf. Zoals Erica.



"Zij hadden al zoveel tijd en aandacht aan mij besteed. Het zou onbeschoft zijn om te zeggen: bekijk het nu maar. Uit netheid kon ik niet meer terug", vertelt Kees. Bovendien kon hij via de speciaal geïnstalleerde Prolution-app zelf zien dat zijn eerste inleg al fors in waarde steeg.

Bijkomende kosten

Ze zaten gebakken, dacht hij. Het kon immers niet fout gaan. Ging niet gebeuren hoor, maar ging onverhoopt de lancering van 'de Prolution' tóch niet door, dan kregen klanten gewoon alles teruggestort.



Er waren trouwens wel wat bijkomende kosten, zei Erica. Verificatiekosten, een antiwitwas-certificaat à 1400 euro, en zij wilde een tiende deel aan commissie voor haar advies. Of Kees die alvast wilde betalen.

Kloppen de transacties wel?

Een paar dagen later belde zijn eigen echte bank. Of die opvallende transacties wel klopten? Het schudde Kees niet wakker. "Ik ben aan het beleggen", verklaarde Kees. Hij verhaalde van het goede contact met Erica.



Zijn financiële adviseur zou zelfs bij hen slapen als ze in Europa ging rondtrekken. Of hij nog wel bij zijn rekening kon? Geen idee, zei Kees. "Alles wordt voor mij geregeld, dat is wel zo prettig op mijn leeftijd. Ik hoef alleen nog maar te kijken." Het is zelfs betaaldag, jubelde Kees nog. Hij zou Erica wel even bellen.

Alles in rook opgegaan

Maar Erica, altijd zo belangstellend, nam niet op. De lijn was dood. De website van het bedrijf? Weg. Mailen? De mails kwamen niet meer aan. Alles was in rook opgegaan. Erica zal zeker geen Erica heten.

Deze organisatie heeft 125 miljoen euro bij beleggers gestolen, begreep Kees naderhand. Die dag alleen al bij hun eigen bank, bleken ze gedupeerden nummer 429, die zich radeloos bij hun bank meldden.



"We zijn geweldig door onze bank opgevangen. Ook door de politie", zeggen Kees en José. Maar het geld is en blijft weg.

De klap is enorm. "Opeens konden we geen boodschappen doen", merkte José. Tranen wellen op. De bank moest hun bankrekening blokkeren om na te gaan of die nog wel veilig was. "We moesten de kinderen om hulp vragen."

Telefoon blijft rinkelen

In de weken erna bleef hun telefoon maar rinkelen. Het regende aanbiedingen voor nieuwe beleggingen. Ook werd beloofd dat men het verdwenen geld kon terughalen.



Gelukkig kon de politie dat Kees uit zijn hoofd praten. "Deze zogenaamde recoverybedrijven maken juist onderdeel uit van de gehele zwendel", zegt Jørg Lefers van het Cybercrimeteam van de Eenheid Oost-Nederland.

'We houden gewoon van jullie'

De schaamte, de stress, nachtenlang gepieker. Hoe had hij zich zo kunnen laten beduvelen? Nog steeds worstelen ze ermee, erkent José. Alleen de kinderen weten ervan.



Daarom willen ze niet met hun echte naam in de krant. Dat gezichtsverlies trekken ze niet. En de kinderen? Wat zeiden die? Bij Kees en José breekt een glimlach door: 'Pap, mam, we hoeven toch helemaal geen geld. We houden gewoon van jullie.'

Kees en José hebben inmiddels een ander telefoonnummer.