Het mag niet en toch gebeurt het. Vrouwen krijgen voor hetzelfde werk minder betaald dan mannen. Wehkamp uit Zwolle moet zich opnieuw verantwoorden voor de rechter. Is loondiscriminatie regel of uitzondering?

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Morgen buigt het gerechtshof zich over mogelijke loondiscriminatie bij Wehkamp in Zwolle. Een vrouwelijke bedrijfsjurist kreeg ruim 1000 euro per maand minder salaris dan haar mannelijke collega voor dezelfde werkzaamheden: 4400 om 5750 euro. Verklaarbaar, stelt Wehkamp: beide zaten in dezelfde loonschaal, maar de man had een hoger loon bij zijn vorige werkgever en meer relevante werkervaring.

Hoger dan gemiddeld

Hoewel de rechtbank Overijssel de beschuldiging van discriminatie afwees, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens anders. Volgens het College 'bestaat een vermoeden van discriminatie op grond van geslacht'. Wehkamp onderbouwt onvoldoende waarom 'de ene soort ervaring meer waarde heeft dan de andere en op welke objectieve maatstaven dat is terug te voeren'.

"Met een verschil van 1.000 euro per maand maakt Wehkamp het heel bont", reageert Femke Zeven van Bureau Clara Wichmann, dat vrouwen steunt bij rechtszaken voor een betere maatschappelijke positie. 30 procent verschil is hoger dan het landelijk gemiddelde van 13 procent, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde. Een vrouw verdiende vorig jaar gemiddeld 22,42 euro bruto per uur, een man 25,84 euro.

Eerlijk vergelijken

"De vergelijking van het CBS is niet helemaal eerlijk", zegt Koen Bel van Erasmus Q-Intelligence, dat data-onderzoek doet naar loonverschillen. "Het salaris van alle werkende mannen en vrouwen wordt op een hoop gegooid. De secretaresse wordt vergeleken met de directeur." Het verschil ontstaat volgens het CBS omdat mannen oververtegenwoordigd zijn in goed betalende banen.

Bel vervolgt: "Voor een eerlijke vergelijking moet je filteren op type werkzaamheden, arbeidsuren en ervaring. Een werkgever kan een extra studie toevoegen, als hij dat belangrijk vindt. Blijft er na correcties een verschil over, dan is het een bewezen verschil tussen man en vrouw."

Het CBS mat vier jaar geleden een onverklaarbaar verschil van 4 procent bij overheden en 7 procent bij ondernemers. De Universiteit van Maastricht berekende dit jaar dat vrouwen gemiddeld 10,2 procent minder verdienen dan mannen met dezelfde functie, opleiding en dienstjaren.

Onbewust

Waardoor ontstaat loonongelijkheid? "Vrouwen zijn minder goed in salarisonderhandelingen en worden anders dan mannen beoordeeld als ze om verhoging vragen", meent Cécile Wansink van belangenbehartiger Women Inc.. "Niet de werknemer, maar de werkgever is verantwoordelijk voor gelijke beloning. Onderscheid maken op niet-relevante kenmerken is discriminatie."

"Het sluipt in een organisatie en levert discussie op: wat is belonen precies? Mannen zijn beter in het uitonderhandelen van een persoonlijke toelage, zoals een auto van de zaak", merkt onderzoeker Bel. Karel Heijink, directeur van ondernemersvereniging VNO-NCW in Overijssel, Gelderland en Flevoland, is overtuigd: "Werkgevers doen het niet bewust. Ik schrik van deze cijfers."

Hij vervolgt: "Bedrijven weten vaak niet van loondiscriminatie, omdat het geen bewust beleid en strafbaar is. Het kan gegroeid zijn. Of dat komt doordat mannen beter onderhandelen, betwijfel ik. Het heeft eerder met persoonlijkheid en functie, zoals een commerciële, te maken waarin onderhandelen gebruikelijker is. Ik roep werkgevers op naar hun salarishuis te kijken, want dit past niet in de huidige tijdsgeest."

Kleinere verschillen

Bedrijven worden alerter op het gelijk belonen van mannen en vrouwen, merken Wansink en Bel. "Het verschil wordt langzaam kleiner. Bedrijven onderzoeken eerst of er verschil is en waardoor het ontstaat. Dat kost tijd", is belangenbehartiger Wansink begripvol. Onderzoeker Bel schetst: "Bedrijven werken vaak met een strakke structuur van loonschalen en -treden. De vraag is of het verschil op toeval berust en niet noemenswaardig is of dat het grotere consequenties heeft, zoals loonsverhogingen."

De Wehkampzaak heeft als goede kant dat collega's openlijk over hun salaris spreken, vinden Wansink en Bel. "Doordat collega's niet van elkaar weten wat zij verdienen wordt het probleem bij de werknemer gelegd, terwijl de werkgever verantwoordelijk is voor gelijke beloning", aldus Wansink. Bel zegt: "Europese wetgeving zal het verschil verder verkleinen."

De Europese Commissie maakt richtlijnen die loondiscriminatie moet stoppen. Grote werkgevers moeten verplicht jaarlijks looninformatie publiceren en mogen sollicitanten niet meer naar vorige salarissen vragen. Werknemers krijgen meer mogelijkheden om vermeende loonongelijkheid aan te vechten en gemiste inkomsten op te eisen. Het uitgangspunt wordt dat de werkgever moet aantonen dat geen sprake is van loondiscriminatie.