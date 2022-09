Als toeristen straks massaal op ruimtevakantie gaan, is het wel leuk als ze daar ook iets te knabbelen en te borrelen hebben. In Frankrijk bereiden ze zich er op voor: met ruimtechampagne.

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Stel je een soort draaiend wiel voor, maar dan met een diameter van 200 meter en met bijna 12.000 vierkante meter aan woonruimte voor 440 bezoekers. Dat is de Voyager Station, een ruimteschip dat over een paar jaar boven de aarde moet hangen. Het wordt een zwevend hotel, gemaakt door het Amerikaanse Orbital Assembly. Toeristen kunnen er een kamer boeken. Er zijn een bar en een restaurant voor drankjes en versnaperingen.

Ruimtetoerisme bestaat nu nog maar mondjesmaat, maar is bezig met een vliegende start, zeggen specialisten. "De markt voor ruimtetoerisme kan in 2030 wel eens 4 miljard dollar waard zijn'', aldus analisten van UBS een jaar geleden. Dat was het jaar dat Richard Branson (Virgin), Jeff Bezos (Amazon) en Elon Musk (Tesla) bekendmaakten om aan particulieren toegangskaartjes voor de ruimte te gaan verkopen. "Er zijn veel ambitieuze plannen en de technologie maakt sprongen vooruit'', aldus UBS.

"Na 2030 is het heel goed mogelijk dat er ruimtehotels zullen bestaan'', schreef adviesbureau McKinsey. De Voyager Station is dus geen sciencefiction. Het moet een technologisch hoogstandje worden. Maar een ruimtehotel vraagt ook om compleet nieuwe alledaagse producten. Daar spelen ze in Frankrijk op in.

Consumptie in de ruimte

Champagnehuis Mumm heeft een nieuw soort fles ontwikkeld met speciale champagne: de Cordon Rouge Stellar. Die is geschikt voor consumptie in de ruimte. Om precies te zijn: consumptie in een ruimte zonder zwaartekracht.

"Het was een enorme uitdaging. Mumm wilde natuurlijk een perfecte smaak, maar in de ruimte gelden allemaal strenge regels en je geur- en smaakvermogens in de ruimte zijn heel anders'', vertelt Octave de Gaulle die het ontwerp van de futuristische fles voor z'n rekening nam.

Het eerste probleem: je kan champagne niet normaal in een glas schenken in de ruimte. Zonder de zwaartekracht valt vloeistof niet naar beneden als je het uit een fles schenkt. Het zweeft. "En de bubbels in champagne komen normaal gesproken naar boven omdat ze lichter zijn dan de vloeistof, maar in gewichtloze toestand is dat niet zo. De bubbels blijven in de vloeistof zitten.''

Daarmee is het openen, het schenken en het drinken van champagne in de ruimte een compleet andere ervaring. De kurk komt er met een plop uit, dat is hetzelfde gebleven - hoewel de kurk wordt opgevangen met een speciale veiligheidsboog op de fles. Maar daarna wordt alles anders.

Ritueel van champagne hetzelfde

De Gaulle staat op en pakt er in zijn kantoor zo'n fles bij. "Hier aan de onderkant zit een knop en als je daar op drukt laat je steeds porties champagne ontsnappen uit de fles.''

Op video's van testvluchten zie je het resultaat: een 'wolkje' champagne zweeft de fles uit. "Het is een emulsie, als een sneeuwvlok. Het is de champagne als vloeistof mét de bubbels die er in blijven zitten. Je moet die emulsie in de lucht opvangen met speciale glaasjes die we hebben ontworpen. Dat glaasje zet je aan je mond, en dan proef je een soort mousse die toch ook vloeistof is.''

Het is compleet anders, maar toch ook niet, zegt De Gaulle, van ruimteontwerpbureau Spade. "We wilden juist dat het ritueel van champagne drinken hetzelfde bleef. Dus je moet de fles, net als op aarde, openen. Je schenkt in, je kan aan je glas ruiken, en je kan met elkaar proosten. Het is iets wat je samen doet, en dat gevoel, die beleving, dat wilden we vasthouden. Anders hadden we wel gewoon champagne met een rietje gemaakt, zoals astronauten nu hun drankjes drinken.''

'Aardse' activiteiten

Mumm begon al in 2017 met de ontwikkeling van de ruimtebubbels. Er wordt samengewerkt met het Franse wetenschappelijke ruimte-instituut CNES. De onderzoekers waren zeer geïnteresseerd, vanwege de toekomstperspectieven. Als burgers straks in een ruimtehotel zitten of als astronauten langere tijd op Mars verblijven, is het belangrijk dat ze daar ook 'aardse', menselijke activiteiten kunnen ondernemen.

Het is niet voor het eerst dat de Franse luxe-industrie zich in de ruimte begeeft. Vorig jaar stuurde sterrenkok Thierry Marx een aantal speciaal geprepareerde luxemaaltijden naar het ISS, waaronder een aardappeltaartje met truffel en Roscoff-uien.

Marktonderzoek nog niet mogelijk

"De smaak is natuurlijk essentieel: het moet wel lekker zijn", zegt Octave de Gaulle. "Ik heb verschillende proef- en testvluchten gedaan met mensen van Mumm, oenologen en sommeliers. Voor de ruimtechampagne is de smaak iets sterker gemaakt, omdat je minder proeft in de ruimte en aroma's zich anders verspreiden.''

Vooralsnog is de Cordon Rouge Stellar een experiment. Mumm heeft een contract gesloten met Axiom Space, dat commerciële ruimtevluchten voor particulieren aanbiedt, onder meer naar het ISS. Op die vluchten en op ruimtestations kan de champagne straks voor een feestelijk tintje zorgen.

Maar Mumm denkt pas op z'n vroegst over drie jaar te weten hoeveel vraag er zal zijn naar ruimtebubbels. Zelfs voor marktonderzoek is het nog te vroeg, in afwachting van de eerste serieuze stromen ruimtetoeristen.

De prijs per fles? "Onbetaalbaar!'', zegt De Gaulle lachend. "Nee, serieus: er zit vijf jaar research in, dat is nu nog niet om te rekenen naar een prijs per fles. Kom het over die drie jaar nog maar eens vragen! Het is in ieder geval een fles die nooit hier op aarde in de winkel zal liggen.''

Staking champagne-werknemers

Werknemers bij champagnehuizen in Noord-Frankrijk leggen woensdag het werk neer. De CGT-vakbond eist dat de salarissen met terugwerkende kracht per 1 september met 3,3 procent omhooggaan, vanwege de snel oplopende inflatie. De champagnehuizen weigeren dat en verwijzen naar de reguliere salarisonderhandelingen die in januari beginnen.

Dat steekt de vakbonden, omdat de druivenoogst dit jaar bijzonder goed lijkt te zijn en de wijnboeren dus goede zaken doen. "De hoeveelheid druiven is heel goed en de kwaliteit is heel goed'', lieten de verenigde champagnehuizen vorige week weten. In de hele regio zou de oogst boven de 12.000 kilo per hectare liggen, wat de hoogste opbrengst is in vijftien jaar. "Het is een goed wijnjaar maar daar plukken wij de vruchten niet van'', aldus Thierry Aubertin van CGT Champagne.