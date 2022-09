Plastische chirurgie wordt steeds populairder in China, ook onder mannen en jongeren. Botox, oog- en neuscorrecties worden steeds normaler. Onder druk van sociale media wil iedereen er net zo uitzien als zijn/haar idool. Drie uur in de make-up is een teken van respect.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vivi kijkt op haar horloge; haar klant is al een kwartier te laat. Terwijl de fotograaf in een park in Peking staat te smoren in de hitte bij 35 graden belt haar klant dat ze nog eens twintig minuten later zal zijn. "Het liep uit bij de salon waar ze haar make-up liet doen", zegt Vivi. De fotograaf is het wel gewend.

Vivi is deze middag ingehuurd voor een fotoshoot van iemand in traditionele Chinese kleding, een opdracht die ze regelmatig heeft. Vooral jurken uit de periode van de Qing-dynastie zijn populair. Veel Chinese vrouwen laten zich in die kleding op beeld vastleggen - liefst op historische locaties - om er daarna mee te shinen op sociale media.

In het park wemelt het van de jonge vrouwen die met het haar op traditionele wijze opgestoken poseren voor hun ingehuurde fotograaf. Het oogt bijna als een filmset, compleet met belichting en meegesleepte accessoires. Sommigen houden wel drie man bezig; een staat te filmen, een ander houdt een reflectiescherm vast en nog weer een ander giet water op een lelieblad dat een van de vrouwen boven haar hoofd houdt.

Volgens Vivi is het de afgelopen tien jaar steeds belangrijker geworden dat de door haar gefotografeerde vrouwen er perfect uitzien. Was het voorheen gebruikelijk om bijvoorbeeld alleen heel zichtbare pukkels of moedervlekken weg te halen, tegenwoordig moet Vivi van haar klanten de foto's achteraf vergaand retoucheren tot er geen oneffenheidje meer zichtbaar is. "Vaak moet ik de klant wat slanker maken, maar het gezicht is het belangrijkst. Het komt zelfs voor dat de klant zelf de foto op een app bewerkt en me die dan stuurt met de vraag haar portret op die manier aan te passen."

Amandelvormige ogen

Het schoonheidsideaal dat online in China wordt uitgevent via beroemde filmacteurs, influencers, en andere sterren is een tamelijk universeel plaatje: een symmetrisch gezicht met amandelvormige ogen, grote wimpers, hoge jukbeenderen, en natuurlijk een vlekkeloze huid. Zo is Zhang Ziyi, de actrice uit de bekende film Crouching Tiger, Hidden Dragon voor veel Chinese vrouwen een ideaalbeeld.

Niet alleen de cosmetische industrie plukt hier de vruchten van, ook de plastische chirurgie beleeft gouden tijden. Het aantal mensen dat een ingreep ondergaat groeit explosief. De sector was in 2019 goed voor ruim 27 miljard dollar omzet, naar verwachting groeit dat dit jaar naar 46 miljard dollar en bijna 21 miljoen klanten.

Vivi heeft ook klanten gehad die plastische chirurgie hadden laten verrichten. "Meestal zijn het oogcorrecties, fillers in het voorhoofd en een neusoperatie." Dat zijn doorgaans de standaardingrepen, bevestigt Terry Yen, plastisch chirurg en medeoprichter van de Full Link BeauCare Clinic in Peking, een franchiseketen met meer dan vijftig klinieken in China.

Terwijl hij zijn gasten rondleidt door zijn net verbouwde en uitgebreide kliniek vertelt hij dat voor de corona-uitbraak het aantal cliënten jaar op jaar toeneemt. Andere veelgevraagde operaties zijn vet afzuigen en borstverkleiningen bij mannen om een strakke torso te creëren. "Hoewel het merendeel van onze klandizie uit mensen van middelbare leeftijd bestaat en ouder, komen er ook steeds meer jonge mensen binnenlopen die iets aan hun uiterlijk willen aanpassen."

Dubbele oogleden

Een opvallende trend is, zegt hij, dat klanten vaker voor het 'naturel effect' gaan. Zo ook Xiao Iting, die wetenschappelijke artikelen taalkundig corrigeert voor publicatie. De 23-jarige was geïnspireerd door Liu Yfei uit de film Mulan en heeft zichzelf recent dubbele oogleden laten aanmeten, die daarop gebaseerd zijn. Als je heel goed kijkt naar haar ogen, kan je vermoeden dat ze misschien naar een kliniek is geweest om zich een zogeheten 'dubbel ooglid' aan te meten. Maar heel dik ligt het er niet op. "Ik wilde dat het natuurlijk overkwam en dat is gelukt. Mijn familie zag het niet eens!"

Al wordt plastische chirurgie in China populairder en daarmee goedkoper, toch zijn operaties alleen betaalbaar voor de betere middenklasse zo blijkt bij een bezoekje aan een andere grote kliniek, de Mylike Aesthetic Plastic Hospital Group, die ook vestigingen heeft in die andere mekka's voor plastische chirurgie: de VS en Zuid-Korea. Prijzen beginnen bij een paar honderd euro voor een botox-injectie, een simpele ooglidcorrectie start rond de 1400, tot een paar 1.000 euro voor een facelift, afhankelijk van het niveau van de chirurg. Wie zich wil laten opereren door de topchirurg of de vestigingsdirecteur moet al snel tienduizend euro neerleggen.

Toch is dat wat de consulent van de kliniek de correspondent van het AD desgevraagd adviseert, terwijl ze de laatste met katachtig gekleurde lenzen in haar ogen vluchtig aankijkt. "Je huid begint al wat te hangen dus een facelift is broodnodig.' Snel krabbelt ze wat prijzen op een papiertje, onderwijl berichten tikkend op haar twee telefoons. "Excuses, maar het is heel erg druk. Veel jonge studenten willen in hun vakantie een afspraak maken."

Hoger uurloon

Wat ook meespeelt is dat een perfect uiterlijk jonge mensen een streepje voor kan geven op de arbeidsmarkt in China, legt chirurg Yen uit. Bij een groeiende werkloosheid het afgelopen half jaar is dat niet een onbelangrijk voordeel. "Er zijn steeds meer hoger opgeleiden, dus de competitie voor goed betaalde banen is hoog." Uit twee verschillende Chinese wetenschappelijke onderzoeken uit 2013 en 2019 bleek dat er voor Chinese vrouwen een 'bonus' is op uiterlijke schoonheid. Vrouwen die hoger scoorden op kenmerken die voldoen aan het schoonheidsideaal, verdienden 1,5 tot 3,1 procent meer uurloon.

En wie eenmaal begint, ziet steeds meer verbeterpunten. Zo begon de 24-jarige Aurora (bijnaam) drie jaar geleden met een laserbehandeling voor een egale huid, inmiddels is ze een 'kinreductie', liposuctie van haar benen en gezichtsfillers verder. "Representativiteit wordt in sectoren waar je met klanten werkt, gezien als een teken van respect", zegt ze.

Bij het Zuid-Koreaanse techbedrijf in Peking, waar ze werkt, schrijft de bedrijfscultuur voor dat ze bijvoorbeeld make-up draagt. "Mijn baas vindt dat je uiterlijk je werkethos uitdrukt. Zij staat elke dag om 5.00 uur op om zich op te maken."