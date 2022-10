Rond de interland tegen België eerde de KNVB 18 oud-internationals. Hun namen zijn in Zeist toegevoegd aan de Wall of Fame. Voor Robin van Persie en Arjen Robben was er extra eer: zij zijn vanaf nu bondsridder. Wat doet het gouden duo van het WK 2014 momenteel? En hoe kijken ze naar Oranje en het WK in Qatar?

Vraag Robin van Persie naar zijn indruk van het huidige Oranje en hij begint vanzelf sneller te praten, over het spel van afgelopen donderdag tegen Polen. En over de kracht van Louis van Gaal als coach straks bij het WK. Stel Arjen Robben dezelfde vraag en hij verontschuldigt zich bijna: hij kijkt wel voetbal, maar niet intensief. En analyses? Lachend zegt Robben: "Die houd ik tegenwoordig voor mezelf thuis op de bank."

Liefhebber zijn ze nog steeds, twee van de grootste voetballers van de laatste twintig jaar in Nederland. Maar hun werelden zien er tegenwoordig verschillend uit. Van Persie is alweer vol in het voetbal gestapt als trainer bij de jeugd van een profclub (Feyenoord), terwijl de ander van alles juist heel bewust afstand neemt.

Robben: "Ik train ook wel, maar dan het team van mijn oudste zoon Luka. De Onder 15 van Be Quick in Groningen. Ze spelen in de vierde divisie, ook soms in Alkmaar of Amsterdam. Voor nu is het prima zo. Nu ik niet meer voetbal, is mijn vrouw weer twee dagen per week gaan werken, dus ben ik ook huisman. Ik kan jullie nu niet zeggen: over vijf jaar zie je me als trainer, als directeur of - ik zeg maar wat - als eigenaar van een supermarkt. Voor een mooie wedstrijd in de Champions League of van Oranje zet ik de tv wel aan, hoor. En mijn oude clubs Bayern en FC Groningen volg ik. Maar ik ga niet zomaar 90 minuten naar een willekeurige voetbalwedstrijd kijken."

Van Persie haalde onlangs zijn eerste trainersdiploma. UEFA A, de op één na hoogste opleiding van de KNVB. Bij Feyenoord is de Onder 16 zijn team, samen met Brian Pinas. "En één keer in de week loop ik mee bij het eerste bij Arne Slot. Ik ben echt gegrepen door het vak. Ik merk dat ik nu heel anders naar voetbal kijk. Hiervoor was ik de liefhebber die keek naar acties, nu kijk ik door een trainersbril. De cursus van de KNVB vond ik top, heel veel geleerd, ook in de praktijk. Hoe je structuur aanbrengt in een training, welke manieren er zijn om iets over te brengen. Alles wat je zegt, daar moet je goed over nadenken, zeker als je voor een groep met kinderen staat."

In Zeist werden ze gisteren in het zonnetje gezet door de KNVB. Samen met nog 16 andere internationals, zoals Ibrahim Afellay, Nigel de Jong, Michel Vorm, Paul Verhaegh en de verhinderde Ron Vlaar en Klaas-Jan Huntelaar. Op Afellay na maakten deze zeven het laatste WK mee waaraan Oranje deelnam, het bronzen toernooi van 2014 in Brazilië. Ze kregen destijds allemaal speeltijd van de bondscoach die nu weer het WK gaat doen.

Van Persie heeft dus wel een idee over wat straks in Qatar dé kracht van Louis van Gaal zal zijn. "Duidelijkheid in alles. Dat is het in één zin. Hij is een goed voorbeeld van hoe je niet een heel team constant een positieve boodschap kunt geven. Je moet ook spelers teleurstellen. In 2014 kende iedere speler zijn rol in de WK-selectie en accepteerde die ook. Het collectief was zó sterk."

Dat denkt de eeuwige topscorer van Oranje nu weer te zien. "In Polen vond ik ze ontzettend goed spelen. Die eerste goal, daar hoop je op, een echte teamgoal." In algemene zin kan ook Robben wel zeggen wat hij ziet: "Als je kijkt naar individuele spelers, dan zijn de jongens die al in dat WK-team van 2014 zaten nu een stuk verder in hun carrière. Kijk ook naar de clubs achter de spelersnamen."

Zelf voetballen ze allebei weinig meer. "Alleen op vrijdag speel ik af en toe mee op de training", zegt Van Persie. "Ik mis het zelf voetballen totaal niet. Ik ga liever padellen." Robben: "Toevallig stond ik zaterdag op het veld bij het afscheid van Claudio Pizarro. Vol stadion bij Werder Bremen, leuk." Lachend: "Mijn voorbereiding was de avond ervoor, bij het 35 plus-voetbal bij Be Quick. Af en toe een potje spelen is leuk, maar ik ga niet elke zaterdag meer opdraven in een seniorenteam. Wat Robin zegt: dan liever drie, vier keer in de week padellen."