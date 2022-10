De Amsterdamse rapper en muzikant Sor, die in het voorjaar tv-programma Maestro won, bracht het afgelopen jaar zijn album Bae Doven uit in drie delen. Een combinatie van hiphop én klassieke muziek. 'Het moest het beste hiphopalbum ooit worden.'

Hoewel Sor (Rosario Mussendijk, 26) nu binnen hiphopkringen wordt geprezen om de sound die hij heeft bedacht, het mengen van klassieke muziek en hiphop, weet hij dat hij dat eigenlijk al zijn hele leven doet.

Het eerste moment kan hij zich nog goed herinneren: hij zat in de eerste klas van de middelbare school toen hij achter een piano plaatsnam en een bijzondere ontdekking deed. "Ik kwam er ineens achter dat de akkoorden op de linkerhand van What Comes Around van Justin Timberlake terechtkwamen op de noten op de rechterhand van Für Elise van Beethoven." Niet veel later speelde hij het tijdens een optreden op school. "Een clash tussen Justin Timberlake en Beethoven. Toen was ik twaalf jaar."

Alleen klassieke instrumenten

Al jaren geldt Sor als een groot hiphoptalent. Bij platenlabel Noah's Ark bracht hij de ep's Phonak (2019) en Professor (2020) uit. Toen hij twee jaar geleden de naam Bae Doven voor zijn volgende project bedacht, wist hij meteen dat het een debuutalbum zou worden. En dat hij klassieke muziek met hiphop zou gaan mengen, dat hij voor een nieuw genre zou gaan zorgen.

Hij bedacht één regel voor zichzelf: op het album zou hij alleen met echte, klassieke instrumenten mogen spelen. Dus gingen er in zijn studio doeken over zijn geliefde synthesizers. Uiteindelijk bleek het mengen van beide genres toch moeilijker dan gedacht.

Sor: "Ik vond dat ik de componisten moest eren, dat ik trouw moest blijven aan wat zij hebben gemaakt. Dat was soms lastig." Daarnaast ontdekte hij verschillen. "Ze gebruiken rare toonsoorten. Dan zeggen ze dat het een E mineur is en dan is het gewoon een F mineur. Ook wordt er in klassieke muziek heel veel gemoduleerd. Als in hiphop een nummer in A mineur staat, is er geen één kans dat het midden in het nummer naar C mineur gaat. Echt geen één kans. Maar in klassieke muziek? Voor je het weet, is het al gebeurd. Dat is echt insane."

Beethoven en gehoorproblemen

En dan te bedenken dat Sor sinds een aantal jaren kampt met gehoorproblemen. Hij is bijna volledig doof, maar kan gelukkig met gehoorapparaten wel horen. Het is iets waarover hij al vaak in interviews heeft gesproken. In dit gesprek komt het ter sprake als hij het over Beethoven heeft, naar wie hij verwijst met de titel van zijn album. "Hij had ook gehoorproblemen. En hij had geen gehoorapparaten, man. Hij heeft het nooit geaccepteerd en bleef muziek maken. Ik vind het knap hoe hij composities in elkaar heeft weten te zetten."

Het is niet zo dat Sor zich in Beethoven herkent. Maar hij herkent wel hoe alles verandert zodra je doof wordt. "Ik kreeg haat voor mensen met een zachte stem. Haat voor mensen überhaupt, die dachten dat ik een asshole was als ik niet reageerde." Het veranderde ook het muziek maken. "Ik werd veel geconcentreerder in het maken van muziek en ik zonderde me veel meer af terwijl ik tegelijkertijd meer de chaos opzocht om daaraan te ontsnappen."

Niet alleen Beethoven is te horen op het album, uiteraard passeert ook Mozart de revue. Hoe verhoudt Sor zich tot beide componisten? "Voor mijn gevoel is Mozart een geboren genie en is Beethoven een hardwerkende en koppige kill. Daarom zie ik mezelf niet echt als Beethoven. Ik zie mezelf eerder tussen hen in."

Heeft Sor het gevoel dat hij het talent voor componeren heeft gekregen? "Weet je wat het is? Ik ben gewoon slecht in heel veel dingen. Ik kan niet koken. Ik kan niet voetballen. Maar muziek? In muziek ben ik altijd goed geweest. Het eerste wat ik kocht met eigen geld was een keyboard, het tweede waren speakers."

Rappen met je hart

Een vriend van Sor zei hem laatst dat hij nu voor het eerst op dit album met zijn hart rapt. Sor begreep wat zijn vriend bedoelde. "Ik ben erachter gekomen dat hoe meer ik mezelf ben, hoe meer ik ervoor word beloond. Hierdoor durven andere mensen ook meer zichzelf te zijn."

Hij is naar eigen zeggen gestopt met zichzelf af te remmen. "Ja, man. Er zat echt een rem op." De remmen losgooien betekende ook dat Sor zich twee jaar lang iedere dag in de studio bevond. Hij gaf alles voor dit debuutalbum. "Veel mensen werden boos op me, omdat ik er nooit was, maar ik wist gewoon dat ik het beste hiphopalbum ooit moest gaan maken, in dat de sound nieuw klonk, in dat je niets wilde skippen." Hij lacht. "Voor mijn gevoel is het gelukt."