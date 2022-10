Ans Kleine Staarman-Braun is evenals de Volkskrant 100 jaar. Hoe kijkt deze gepensioneerde drogist en moeder van zes zoons terug op de eeuw die achter haar ligt, en hoe staat zij nu in het leven?

'Goedemorgen Moeder, het is vandaag dinsdag 20 september. Om 10 uur bij Piet zijn voor een bezoek aan boerderij Leeflandgoed. Vanmiddag om half 2 een interview met de Volkskrant. Frans en Carla zijn erbij. Het wordt licht bewolkt en maximaal 17 graden.'

Deze tekst staat in grote letters op een beeldscherm in de woonkamer van de honderdjarige Ans Kleine Staarman-Braun. Via een app geven haar oudste zoon Frans of zijn vrouw Carla de eeuweling zo elke dag een actueel overzicht van wat er op haar programma staat en wat voor weer het wordt. Een handig hulpmiddel omdat haar kortetermijngeheugen het laat afweten. Over haar verleden raakt de moeder van zes zoons, die tot haar 60ste heeft gewerkt in haar eigen zaak, niet uitgepraat.

U gaat er nog geregeld op uit, begrijp ik.

"Ik zing nog in twee koren, een in Nuenen en een in Helmond. Mijn buurman Piet heeft zo'n tweepersoonsautootje, ken je dat? Daarin brengt hij mij twee keer per week naar zang. We rijden er ook weleens mee over fietspaden door de natuur. Afgelopen zomer zijn we samen op vakantie geweest. We hadden een hotelletje geboekt in Oldenzaal en hebben daar veel rondgereden met een bus en leuke zaakjes bezocht. Ik wist niet dat de Achterhoek zo mooi was, met al die lanen en tuinen. Het is niet nodig helemaal naar Spanje of Italië te reizen."

"Ik ben altijd op zoek naar vertier. Als ik iets onderneem, heb ik het gevoel dat ik er nog bij hoor. In de ochtend maak ik altijd een wandeling met Martien, mijn andere buurman. Je moet blijven lopen als je oud wordt, anders kan je het straks niet meer. De twee mannen komen in de avond vaak bij mij langs, dan drinken we koffie, met een koekje erbij en kijken samen televisie. Elke donderdagavond speel ik het kaartspel rikken, met een kop warme chocolademelk erbij. Als ik niet kom opdagen, komen ze mij halen. En ik zit op de kletsclub met allemaal tachtigers, daar kletsen we over vroeger en geven elkaar tips wat je nog kunt doen. We peppen elkaar op. En zo houd ik de boel op gang. Als je niets onderneemt, is elke dag hetzelfde."

Wat betekent zingen voor u?

"Heel veel. Als ik in de put zit en ik ga zingen, is het over. Ik word er blij van en krijg weer goede zin. Er komen andere gedachten in mij op, zoals: wat zit je te zeuren? Kijk naar wat er in de rest de wereld gebeurt; wij leven hier in het beloofde land. Je hebt fijne zoons en schoondochters, dat zijn je kameraden."

Ze staat op om een map uit de kast te halen en laat al bladerend het repertoire van haar koren zien: van het Brabants volkslied tot Yesterday van The Beatles, en klassieke werken als Magnificat.

"Ik had wel in gemeenschap van goederen willen trouwen, maar mijn vader zei: 'Niks ervan, want als het huwelijk misloopt, heeft de man alles en de vrouw niks.'" "Ik had wel in gemeenschap van goederen willen trouwen, maar mijn vader zei: 'Niks ervan, want als het huwelijk misloopt, heeft de man alles en de vrouw niks.'" Foto: Aurélie Geurts

Waarover zit u weleens in de put?

"Ik denk vaak: ik zou best euthanasie willen. Vooral als ik in de ochtend wakker word. Mijn spieren zijn dan stijf en doen zeer, allemaal ouwe troep, die knap je niet meer op. Maar tegelijkertijd schaam ik mij over de gedachte dat het afgelopen mag zijn. Ik ben dankbaar dat ik goed kan lopen en nog bij mijn verstand ben, nou ja, gedeeltelijk, haha. Je moet zien te voorkomen dat je gaat klagen, dan voel je elk pijntje, ga je alles zwart zien en word je een ouwe tut. Ook daarom ga ik elke dag wandelen, anders verdor ik."

Aan welke periode in uw leven denkt u het vaakst terug?

"Ik ben een paar jaar naar een kostschool geweest, in een klooster bij de orde van de Ursulinen in Bergen, Noord-Holland. Daar heb ik de eerste twee klassen van de mulo gedaan. Daar kreeg ik een streng christelijke opvoeding. We stonden om 7.15 uur op. Na het wassen en aankleden moesten we elke ochtend naar de mis, daarna mediteren, vervolgens kregen we een ontbijt en dan hup, naar school. Na twee jaar zei mijn moeder: kom maar naar huis, straks word je nog een non, dat is de bedoeling niet. Mijn moeder was ruimdenkend, en niet zo kerkelijk. In Leiden heb ik de mulo afgemaakt."

Wat voor invloed hebben die jaren onder het strenge regime van de nonnen op u gehad?

"Ik ben er ernstiger door geworden, dingen serieus gaan nemen waar je anders overheen stapt. Tijdens de preek bij elke mis kreeg je hun waarheden ingeprent, dat het bijvoorbeeld niet goed was als je een keer niet ter communie ging. Ik ga nog elke zaterdag en zondag naar de kerk. Dat had ik nooit gedaan als ik niet in het klooster was geweest. Daar kreeg ik ingepompt dat je een deel van je tijd aan de kerk moet besteden. Dat doe ik dan maar."

Wat deden uw ouders voor de kost?

"Ze hadden allebei een eigen winkel in Noordwijk aan Zee, naast elkaar. Mijn vader had een drogisterij en mijn moeder een manufacturenwinkel. Mijn zusje hielp mijn moeder in de zaak en ik mijn vader. We woonden boven de drogisterij, vlak bij zee, tegenover het Palace Hotel, dat staat er nog steeds. We liepen vaak in badpak met een badjas eroverheen van huis naar zee, even zwemmen. In de oorlog trokken Duitse soldaten in het hotel. Er waren ook jongens bij die tegen Hitler waren, daar kwamen ze openlijk voor uit. Omdat er veel geschreeuwd werd naar de Duitsers, legden ze mijnen in de straat, om de mensen op afstand te houden. Toen konden wij de deur niet meer uit en zijn we verhuisd naar Hoogeveen. Daar kregen we een Jodenhuis toegewezen dat leeg stond."

Voelde dat wel goed, om in dat huis te wonen?

"Er had een Joodse slager gewoond die met zijn gezin was afgevoerd. Achter de woning was een slachthuis. Daar heeft later in de oorlog Frans ondergedoken gezeten, met wie ik een paar jaar later ben getrouwd. We werden in Hoogeveen met de nek aangekeken, omdat we uit Holland kwamen. Ik kon op het distributiekantoor werken en ben distributiebonnen gaan sparen. Die gaf ik aan een juffrouw op kantoor die ondergedoken Joden hielp. 'Oh, jullie staan dus wel aan de goed kant', zei ze."

Moest u, zoals veel vrouwen in die tijd, na uw trouwen stoppen met werken?

"Nadat onze eerste zoon was geboren, dacht ik: fijn, even niet werken. Wandelen met het wandelwagentje, pronken met onze mooie baby. Maar werken is voor mij een heilig moeten. Ik ben niet gewend mijn hand op te houden en van het huishouden wist ik niks. Omdat mijn moeder ook werkte en we hulp in de huishouding hadden, had ik niets geleerd over koken, wassen en schoonmaken."

"Mijn man maakte petten en broeken, maar raakte zijn bedrijf kwijt omdat de Belastingdienst zei dat hij nog veel geld moest betalen. Er klopte niks van, maar algauw stond de deurwaarder op de stoep om beslag te leggen op ons huis en onze spullen. Ik zei: 'Blijf van mijn spullen af, we zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd.' De man was perplex, dat had hij nog nooit meegemaakt. Ik had wel in gemeenschap van goederen willen trouwen, maar mijn vader zei: 'Niks ervan, want als het huwelijk misloopt, heeft de man alles en de vrouw niks.' Als ik niet naar hem had geluisterd, hadden we die dag dat de deurwaarder kwam met de kinderen op straat gestaan."

"Ik wilde niet naar de sociale dienst. Omdat ik de vakopleiding voor drogist had gevolgd en een middenstandsdiploma bezat, had ik de papieren om een eigen zaak te beginnen. Dus ben ik in ons huis een drogisterij begonnen. Toen die eenmaal liep, zei ik tegen mijn man: nu moet jij ook een baan zoeken. Van een kennis hoorde ik dat er bij de firma Ten Herkel een vertegenwoordiger was weggegaan, dus belde ik op en zei dat mijn man werk zocht. 'Dat kan ik helemaal niet', zei Frans. 'Je bent nog geen 30, je kunt nog een hoop leren', antwoordde ik. Hij ging en werd aangenomen. Op de fiets ging hij boerderijen langs om drogisterij-artikelen te verkopen. Hij bleek een eersteklasvertegenwoordiger te zijn en kreeg de complimenten van de baas, en een autootje van de zaak, een Volkswagen Kever. We mochten er als gezin ook privé gebruik van maken, de benzinekosten konden we declareren. We hadden inmiddels zes zoons, dus met zijn allen in de auto gepropt maakten we uitstapjes en gingen we op vakantie naar Duitsland en Frankrijk."

Een winkel en zes zoons, hoe hield u de jongens enigszins in het gareel?

"Daar heb ik nooit een probleem mee gehad. Ik houd van harmonie en saamhorigheid en die was er. Dat ging vanzelf. Ik gebruikte mijn gezonde verstand, gaf mijn kinderen de ruimte, hield het luchtig en was niet streng. Als je streng bent, gaan ze streken uithalen. Je kunt nooit bij de gedachten van je kinderen komen, dus moet je ze laten. En wie zegt dat je als moeder of vader altijd gelijk hebt? We hebben nooit drama's gehad. Als de jongens onrustig waren, gaf ik ze allemaal een eigen puzzel en liet ze die op een rijtje in de vensterbank maken: wie het eerste klaar is, en daar gingen ze. Puzzelen kalmeert. Ik doe het ook nog, als ik alleen ben. De harmonie van vroeger is er nog steeds, er is nooit ruzie in de familie. Ik heb een goed leven gehad, met misschien meer geluk dan wijsheid."