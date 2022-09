De zaak staat bekend als de Beuningse martelmoord. In 2015 martelde Laurent D. zijn vrouw Hetty wekenlang zo erg, dat ze overleed. D. kreeg tbs, maar werkt aan zijn terugkeer in de samenleving. Nu eist hij de erfenis op van zijn slachtoffer. Tot wanhoop en ontsteltenis van Hetty’s nabestaanden. Kan dit zomaar?

Marijke was dol op tante Hetty. Nog altijd hoort ze haar warme, spontane, open lach die zo goed bij tante paste. Ze bewaart dierbare herinneringen aan de zomers toen ze als kind bij opa en oma logeerde op Nieuw Hietbrink, een statige boerderij in buurtschap Corle vlakbij Winterswijk. Tante Hetty kwam altijd op bezoek vanuit Nijmegen waar ze toen woonde. Samen liepen ze hard. Ze werden aangemoedigd door haar trotse opa, zelf ooit begenadigd atleet. Opa Willy gold ooit als de snelste man van Winterswijk.

Tante Hetty trouwde in 2013 en stierf twee jaar later een afgrijselijke dood. En nu in 2022, zegt Marijke wanhopig, begint de nachtmerrie opnieuw.

Dinsdag 31 maart 2015 omstreeks 10.15 uur

Tegenover de agenten in het politiebureau zit Laurent D. In zijn stoppelbaard zit opgedroogd bloed, op zijn spijkerbroek bloedvlekken. De man is zelf niet gewond. Zojuist is hij overstuur het bureau binnen komen lopen. Die ochtend werd hij rond 9.00 uur wakker, vertelt de 42-jarige man. Zijn vrouw Hetty lag roerloos naast hem in bed. 'Steenkoud.'

D. wordt vergezeld door zijn broer. Hij maakt een verwarde indruk, merken de agenten.

"Nu moet het stoppen. Hoe is het mogelijk dat de AIVD ons op Schiphol niet heeft opgevangen. Op Gran Canaria is het ook al fout gegaan. Daar ben ik bedreigd, mishandeld en ze hebben mij verkracht", verklaart hij.

Veel bloed

Terwijl Laurent D. zijn verhaal doet in het politiebureau, betreden agenten een rijtjeshuis aan de Nettenknoper in Beuningen. In de slaapkamer treffen ze een vrouw aan, met haar gezicht in een plas bloed. Naast het bed ligt een bebloed mes. De woning zit onder de bloedspatten, er slingeren vuilniszakken rond met bebloede kleding. Op de overloop zijn bloederige sleepsporen van de badkamer naar de slaapkamer.

De dode vrouw in de slaapkamer is Hetty Verink. Ze is ernstig verminkt, stelt de patholoog anatoom later tijdens sectie vast. Ze heeft meerdere botbreuken. Ribben, sleutelbeen en neusbeen zijn gebroken. Een knieschijf is doorgesneden en ook in haar gezicht is gesneden. Gezien de vele bloeduitstortingen op haar benen, rug, billen en gezicht moet ze geregeld zijn geslagen met een pijp of een stok. In de uren voor haar dood leed de vrouw ernstig bloedverlies. Maar sommige letsels zijn veel ouder en tonen aan dat de vrouw in de weken, uren en minuten voor haar dood is gemarteld.

Het onderzoek in en rond het huis aan de Nettenknoper in Beuningen in 2015, nadat Hetty Verink dood in de slaapkamer werd aangetroffen. De 60-jarige vrouw is door fors geweld om het leven gekomen. Het onderzoek in en rond het huis aan de Nettenknoper in Beuningen in 2015, nadat Hetty Verink dood in de slaapkamer werd aangetroffen. De 60-jarige vrouw is door fors geweld om het leven gekomen. Foto: Eveline van Elk

Laurent D. ontkent zijn echtgenote te hebben vermoord. Iemand anders moet de woning zijn binnengeslopen, verklaart hij. Toen hij Hetty die ochtend vond, was hij voor hulp naar zijn broer in Wijchen gefietst. Hij had de deuren open laten staan. Toen hij vertrok, was er helemaal geen bloed.

Duidelijke sporen

Forensische sporen vertellen een heel ander verhaal. Alles wijst op de achttien jaar jongere echtgenoot als dader. Op D's snor en kin zit bloed van Hetty. Zelfs op zijn mobiel, waarbij de matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard is, zit haar bloed. Onder de nagels van het slachtoffer is mannelijk DNA aangetroffen. Volgens gerechtelijk laboratorium NFI is het 100 tot 10.000 keer waarschijnlijker dat dit DNA van Laurent D. is dan van een andere man. In Hetty's bloed zijn schoenafdrukken te zien; cirkels en het logo van het sportmerk Cruyff. Maat 43. Het zijn de schoenen die D. draagt, ook die dag.

D. lijdt aan achtervolgingswaan. Voortdurend heeft hij het gevoel achtervolgd te worden. Het maakt hem paranoïde. Hij is verslaafd aan alcohol en cannabis. Deskundigen die D. onderzoeken zien een snel gekrenkte, agressieve en impulsieve man met een gebrekkig inlevingsvermogen. Tijdens de weken dat hij Hetty foltert, lukt het hem wel om gewoon boodschappen te doen. De rechters veroordelen D. voor de moord en leggen hem tbs met dwangverpleging op.

Rare incidenten

Vlak voor Hetty's dood doen zich rare incidenten voor. Twee weken voor haar overlijden is het stel amper een dag voor vakantie op Gran Canaria, of ze melden zich bij hun reisbureau. Ze willen naar huis. Volgens D. zijn ze beroofd. Hij maakt een warrige indruk en Hetty's gezicht is 'helemaal blauw', ziet de reisleidster. D. ontploft als de reisleidster voorstelt samen naar de politie te gaan. Van een overval blijkt later niets.

Enkele dagen later verblijft het stel in Nijmegen, in kamer 224 van hotel Belvoir. Ze bellen veelvuldig naar de receptie, schreeuwen en lopen naakt rond. Agenten die hen op de overlast aanspreken, zien in de hotelkamer en badkamer diverse bloedspatten. Hetty's gezicht en bovenlichaam zitten onder de blauwe plekken. D. komt ernstig verward over, constateren de agenten.

Schreeuwen in de voortuin in een badjas

Na de moord zeggen buren tegen de politie dat hun buurman zich uiterst vreemd gedroeg. Onder invloed van alcohol staat hij te schreeuwen in de voortuin die vol troep ligt. Hij draagt een badjas en oogt verdwaasd en vervuild. De gordijnen zijn overdag dicht. Naderhand vindt het rechercheteam in Hetty's dagboeken aanwijzingen dat ze overwoog haar echtgenoot te verlaten.

Het is gek dat er nooit is ingegrepen. Signalen waren er genoeg. Hetty was dit vreselijke lot dan waarschijnlijk bespaard gebleven. Dat knaagt. Maar Hetty's familieleden wonen in het buitenland. Ze krijgen haar niet of nauwelijks aan de telefoon. Soms klinkt haar bange stem op de achtergrond.

Hetty en Laurent kennen elkaar drie maanden als ze in 2013 in het geheim trouwen. In de twee jaar dat het huwelijk duurt, raakt Hetty meer en meer geïsoleerd. Ze stopt met werken als parttime fysiotherapeut. Zonder een adres achter te laten, verlaat ze haar appartement en verbreekt elk contact. Haar broer Johan zoekt naar haar, tevergeefs. De familie zoekt niet direct iets slechts achter Laurent D.

De erfenis

Hetty en haar broer Johan zijn sinds de dood van hun vader Willy, in november 2011, samen eigenaar van de statige familieboerderij Nieuw Hietbrink in buurtschap Corle bij Winterswijk. Het lukt broer en zus niet om de erfenis rondom het landgoed af te wikkelen. Ze komen er niet uit en laten de nalatenschap van hun ouders versloffen. Broer Johan denkt dat hij na de dood van zijn zus de enige erfgenaam is: maar nu eist Laurent D. ineens Hetty's deel op.

Boerderij Nieuw-Hietbrink in Winterswijk. Boerderij Nieuw-Hietbrink in Winterswijk. Foto: Jan Ruland van den Brink

Van meet af aan is D. uit op Hetty's fortuin, merkt de familie. Waarom zou hij anders met de bijna twintig jaar oudere Hetty zijn getrouwd? Zij heeft immers geen kinderen.

De familie heeft veel te stellen met de nieuwkomer, vertellen ze. D. bedreigt hen en eist geld. Johan is zo bang dat hij in zijn slaapkamer een touw heeft klaarliggen om uit het raam te kunnen ontsnappen. De aanleiding daarvoor is de dag waarbij D. een vriend van Johan op het erf van de boerderij met een stuk glas probeert te snijden. D. wordt voor die bedreiging door de politierechter in Zutphen veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. In drie jaar tijd vraagt Johan de politie drie keer in te grijpen. Hij waarschuwt dat Laurent gevaarlijk is. Nog steeds, stelt Johan, worstelt hij psychisch met die bedreigingen.

Boerderij Nieuw-Hietbrink in buurtschap Corle bij Winterswijk. Boerderij Nieuw-Hietbrink in buurtschap Corle bij Winterswijk. Foto: Jan Ruland van den Brink

'Niets gedaan om tante te beschermen'

"De autoriteiten lieten hem in de steek en hebben niets gedaan om hem en mijn tante te beschermen", zegt Johans dochter Marijke. In haar werk als spoedarts bij een ziekenhuis ziet ze veel gewonde vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

"Tenzij ze om hulp vragen, is het echt moeilijk hen uit zo'n situatie te krijgen. Ik heb velen van hen van de afdeling spoedeisende hulp ontslagen, wetende dat ze terug zouden keren naar de dader. Sterker nog, het is algemeen bekend dat wanneer deze vrouwen proberen hun partner te verlaten, dit vaak het moment is waarop ze gewond raken of zelfs worden gedood. Hoewel de situatie in het geval van mijn tante iets anders was, aangezien D. ten tijde van de moord psychotisch was, denk ik nog steeds dat mijn tante een van deze vrouwen was."

Verbijstering bij de familie

Na Hetty's dood denkt Johan de enige erfgenaam te zijn. Hij wil de erfenis nu eindelijk maar eens afwikkelen. Anders mag er met de boerderij niets gebeuren. Af en toe woont er iemand antikraak.

Voor het afwikkelen van de erfenis is een zogeheten verklaring van erfrecht nodig. Erfgenamen kunnen daarmee aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van overledenen. In 2019 stelt de boedelnotaris die verklaring op Johans verzoek op. In die verklaring stelt de notaris dat D. 'onwaardig' is en dus geen recht heeft op de erfenis.

Maar dan dient D. een klacht in tegen de notaris. Hij is de waardige erfgenaam van Hetty, vindt hij. De Kamer voor Notariaat in Amsterdam, de tuchtrechter, verklaart zijn klacht gegrond. De notaris had die verklaring niet zomaar mogen afgeven, stelt de tuchtrechter. Hij had familie en D. eerst naar de civiele rechter moeten verwijzen. De civiele procedure volgt bij de rechtbank in Zutphen. Begin dit jaar doet die uitspraak.

Tot verbijstering van de familie oordeelt de rechtbank dat D. niet 'onwaardig' kan worden verklaard. Het Burgerlijk Wetboek stelt als voorwaarde dat iemand pas onwaardig kan worden verklaard als er een onherroepelijke gevangenisstraf van vier jaar of meer is afgegeven. Maar de moordenaar van Hetty zat formeel nooit in de cel. Volledig ontoerekeningsvatbaar en ontslagen van alle rechtsvervolging ging hij naar een kliniek.

Klap in het gezicht

De familie ervaart de uitspraak van de rechter als een klap in het gezicht. De rechter heeft de wet veel te strikt uitgelegd, vinden hun advocaten. En hoe zit het dan met de algemene erkende rechtsregels en grondrechten in Nederland? Daarin staat bijvoorbeeld dat je geen voordeel mag trekken door iemand van het leven te beroven. "De bloedige hand erft niet", legt Quintijn Gijsbers van AD Advocaten deze grondregel uit.

De rechtbank is volgens de familie óók voorbijgegaan aan het testament van de ouders van Hetty en Johan. Het was hun uitdrukkelijke wens dat de statige boerderij in Corle familiebezit zou blijven. In hun testament was een uitsluitingsclausule opgenomen. Alleen Johan en Hetty zouden erven, ook bij verkoop van het landgoed. Bij een eventuele scheiding waren partners uitgesloten.

"Als Hetty de martelingen had overleefd, dan was ze vast van hem gescheiden", zegt advocaat Gijsbers namens de familie. "Dan was er geen cent naar hem toe gegaan. Nu kan hij opeens aanspraak maken op de helft van haar privévermogen, juist dankzij het feit dat hij Hetty heeft omgebracht." D. werkte niet. Samen bouwden ze dus ook geen enkel vermogen op. 'Hij teerde op Hetty's spaargeld', zo stelt de familie.

Oude wonden worden opengereten

Op last van de rechter in Zutphen moet broer Johan als nabestaande nu toch om tafel met de man die hem zo bedreigde en zijn zus ombracht. Dat blijkt een bijkans onmogelijke opdracht. Oude wonden worden pijnlijk opengereten. De familie gaat direct in hoger beroep. Daarin wordt een beroep gedaan op internationale jurisprudentie, maar ook op 'redelijkheid en billijkheid', waarbij het eigenlijk niet aanvaardbaar is dat D. in Hetty's nalatenschap deelt.

De grens van wat de familie nog aankan, is echt bereikt, zegt Johans dochter Marijke. "Het is ongelooflijk dat deze man veeleisend mag blijven. In alle rapporten is te vinden dat hij nooit berouw heeft getoond. Nooit heeft hij een stap in onze richting gezet. Wie kan met een gerust geweten om iets vragen wat nooit van hem was. Nadat hij die persoon zelfs heeft vermoord. Slechts twee jaar waren ze getrouwd en in die tijd heeft hij haar vreselijk mishandeld."

Alle hoop van de familie is nu gericht op de hogere rechter. Straks keert D. terug in de samenleving met een grote som geld op zak. En erft hij van de vrouw die hij ombracht. "Dat kan toch niemand rechtvaardig vinden?"

Hetty Verink in jongere jaren. In 2015 wordt zij vermoord in Beuningen. Hetty Verink in jongere jaren. In 2015 wordt zij vermoord in Beuningen. Foto: Familie Verink

D. zit nog in tbs

De nu vijftigjarige D. zit nog in tbs, maar werkt aan zijn resocialisatie. In april 2021 verlengde de rechtbank zijn terbeschikkingstelling met twee jaar vanwege de veiligheid. Deskundigen schatten toen zijn recidiverisico matig tot hoog in. Zeker als de begeleiding en structuur wegvallen.

"Indien betrokkene opnieuw in een psychose terechtkomt, hij zich op grond van wanen benadeeld of bedreigd voelt, dan is de kans groot dat hij tot gewelddadige gedrag komt. Het geweld lijkt voornamelijk gebonden aan een intieme partnerrelatie", aldus de kliniek, waar D. werd behandeld. Volgens D.'s behandelaars kan bij 'het ontstaan van een eventuele intieme relatie begeleiding opgestart worden om te zien hoe betrokkene zich hierin opstelt en of hij ook dan zijn psychische evenwicht kan handhaven of dat zijn draagkracht dan al snel overschreden wordt.'

Ook omdat D. een gebrek aan zelfinzicht heeft, bleef volgens de rechtbank in 2021 langdurige begeleiding binnen een gedwongen justitieel kader nodig. Tijdens het resocialisatietraject met vrijheden moet blijken of D. zijn 'psychische evenwicht kan bewaren'.

Tijdens die zitting stelde D.'s advocaat dat het juist goed gaat. D. is in de kliniek niet meer psychotisch geweest, ook is bij hem geen drugs- en alcoholgebruik vastgesteld. Begeleid verlof verliep zonder problemen. Waarom heeft D. zich gemeld als erfgenaam? Begrijpt hij dat de familie ontdaan is? Zijn advocaat wil niet 'op de kwestie' reageren.

Zo zit het juridisch gezien: rechtvaardigheid is zwaar in het geding

"Juridisch ligt de zaak nu niet eenvoudig", zegt professor Martin Jan van Mourik, emeritus hoogleraar notarieel- en privaatrecht. Op verzoek van de Gelderlander bestudeerde hij de uitspraak van de civiele rechtbank in Zutphen. D. staat helaas sterk, stelt hij.

"Bij een echtscheiding zou hij niets van het door zijn echtgenote geërfde vermogen hebben verkregen. Maar ja, het is niet tot echtscheiding gekomen en daar heeft hij zelf voor gezorgd."

Volgens het wettelijk erfrecht is de echtgenoot enig erfgenaam als er geen afstammelingen zijn en er geen afwijkend testament is.

Ook de uitsluitingscausule van Hetty's overleden ouders biedt niet meteen soelaas, vreest Van Mourik. Ook daar maakt D. kans. "De nalatenschap van de overledene is dan de helft van de huwelijksgemeenschap en het eigen vermogen van de overleden persoon."

"Zo'n uitkomst is zeer onbevredigend en strijdig met het rechtsgevoel", erkent Van Mourik. "De rechter zou dus artikel 4:3 van het Burgerlijk Wetboek ruim moeten uitleggen om deze uitkomst te voorkomen. Dat kan alleen een moedige rechter."

Of de wetgever de positie van tbs'ers over het hoofd heeft gezien? Volgens Van Mourik kun je als wetgever niet alles vastleggen. "Je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt. Rechters moeten de wet uitleggen. Je hebt twee soorten rechters. Er zijn er die strikt de letter van de wet volgen. Dat zijn letterknechten. Daar heb ik helemaal niets mee. Een rechter moet zich in de zaak kunnen verplaatsen. Hij moet de omstandigheden en de verhoudingen in acht nemen. De rechtvaardigheid is hier zwaar in het geding. Maar niet iedere rechter laat dat feit de doorslag geven."

Recht en rechtvaardigheid zijn soms twee verschillende dingen, wil hij maar zeggen. "De creatieve rechter zou proberen de onwaardigheidsregel ruim uit te leggen, ondanks de historie van die regel. In hoger beroep zijn er in deze zin kansen voor de broer. Uiteindelijk zal dan de Hoge Raad wel uitmaken of de rechter te ver gegaan is."