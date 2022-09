Zouden scholen meer zorg moeten bieden, nu tieners het sinds de lockdowns psychisch zo zwaar blijken te hebben? Op het Jordanlyceum in Zeist breiden ze de hulp uit.

Het werd hoog tijd dat het Jordan Montessori Lyceum Utrecht in Zeist een orthopedagoog kreeg, vindt wiskundedocent Fred van Wijk. Als mentor onderhoudt hij op school intensief contact met zijn mentorleerlingen, en dat stelt hem regelmatig voor grote zorgen: leerlingen die wekelijks klagen over buikpijn, die lijden aan stress, die ernstige sombere gedachten hebben of niet meer naar school komen.

"Sinds ik hier in 2005 ben komen werken heb ik al heel wat meegemaakt. Op het Jordan kiezen leerlingen hun eigen mentor, we noemen elkaar bij de voornaam en werken vanuit gelijkwaardigheid. Er kan een sterke vertrouwensband ontstaan, waardoor je soms eerder van bepaalde problemen op de hoogte bent dan een ouder. Wij doen als school wat we kunnen om hulp en zorg te bieden, maar ik ben uiteindelijk wel wiskundeleraar en geen orthopedagoog."

Stress en prestatiedruk

Sinds de zomervakantie werkt orthopedagoog Michelle Rijkers op het Jordan. Het Jordan is een school voor havo en vwo met 930 kinderen van voornamelijk middelbaar- en hoogopgeleide witte ouders. De school is populair, moet jaarlijks leerlingen uitloten en trekt iets meer meisjes dan jongens.

Stress en prestatiedruk zijn er geen onbekende klachten. De GGD constateerde afgelopen winter dat 70 procent van de meisjes op het Jordan lijdt onder stress, tegenover 30 procent van de jongens. 32 procent van de meisjes had lichte tot ernstige psychische klachten, tegenover 12 procent van de jongens.

De cijfers lijken positiever dan het landelijke beeld van mentale klachten bij jongeren, zoals dat vorige week bleek uit het rapport Health Behaviour in School-Aged Children. Ruim 43 procent van de meisjes in het voortgezet onderwijs gaf in dat onderzoek aan veel emotionele problemen te hebben, tegenover 28 procent in 2017. Bij jongens steeg dit percentage van 9 naar 13 procent. Hyperactiviteit en aandachtsproblemen gingen onder meisjes omhoog van 29 naar 42 procent, en bleven bij jongens gelijk op 32 procent.

Het welzijn van de jeugd kachelt achteruit

De trend is duidelijk: de mentale gezondheid van de jeugd is er slecht aan toe, en is er de laatste jaren bovendien niet beter op geworden - vooral onder meisjes. De lockdowns hebben hier een schadelijke rol in gespeeld, maar de trend zit dieper: prestatiedruk is voor havo/vwo-leerlingen een groot probleem, op het vmbo spelen armoede en een ongezonde leefstijl een rol.

De hoop was aanvankelijk dat de problematiek onder leerlingen na de lockdown vanzelf weer zou afzwakken. Maar het tegenovergestelde was het geval, constateerde Siegfried Sinnema, coördinator van de havo. "De problemen begonnen eigenlijk pas. Zeker de leerlingen die in 2020 in de eerste en tweede klas zaten hadden in hun ontwikkeling een jaar overgeslagen. Meisjes kwamen als jonge vrouwen terug op school, maar sociaal-emotioneel waren ze nog helemaal niet zo ver."

Eigenlijk hadden na de lockdowns alle leerlingen van Nederland een jaartje moeten blijven zitten, vindt Sinnema. "Dan hadden we per leerling kunnen kijken of overgaan naar de volgende klas toch mogelijk was geweest." Maar praktisch is zo'n plan onuitvoerbaar: al was het maar omdat er geen klaslokalen voor een extra leerjaar waren. Wat Sinnema er vooral mee wil zeggen, is hoe ernstig de onderbreking van de ontwikkeling voor leerlingen heeft uitgepakt.

Sociale media spelen een grote rol

Als vertrouwenspersoon deed Bianca Mollink tijdens de lockdowns wat ze kon. Via Zoom gaf ze trainingen om van gepieker af te komen, paniekaanvallen te bestrijden door leerlingen te helpen weer grip op hun eigen leven te krijgen. "Maar het bleef allemaal op afstand."

Mollink werkt al meer dan twee decennia op het Jordan. Ze durft niet te zeggen of de problemen ernstiger zijn geworden. "Sociaal-emotionele problematiek thuis en op school is van alle tijden. De tijdgeest legt meer druk op de kinderen en sociale media spelen een grote rol. Leerlingen hebben naast hun schooltaken een volle agenda met werk en vrijetijdsinvulling. De prestatiedruk is op alle vlakken groot; zien en gezien worden. Dat speelt een rol in het ervaren van meer druk en stress bij kinderen."

Meisjes weten haar hulp makkelijker te vinden dan jongens. "We zijn een praatschool; altijd geweest. Voor meisjes kan dat makkelijker zijn. Iedere leerling heeft een mentoruur met de klas en dan nog een mentorgesprek. Iedereen wordt getutoyeerd en met de voornaam aangesproken. Ondertussen vraagt ons onderwijs ook dat je als leerling je eigen werk en toetsen plant, en telkens op de docent afstapt om dit te bespreken. Meisjes hebben daar vaak minder moeite mee. Je kunt inmiddels ook kiezen voor yoga of mindfulness; en ja, daar maken veel meer meisjes gebruik van dan jongens."

Mindfulness

Mindfulness was voor zesdeklasser Lise een uitkomst na de lockdowns. "Het ging niet goed met mij. Ik had last van paniekaanvallen, en leerde dat je door je op je ademhaling te concentreren gedachten uit je hoofd kunt bannen. Dat heeft me echt geholpen."

Lise heeft een 'zwaar pakket' natuur en techniek en de toetsen leveren haar flink wat stress op. Buiten school krijgt ze psychologische hulp, en ze voert hier ook persoonlijke gesprekken over met haar mentor. "We hebben al drie jaar een goede klik." Haar vriendinnen gingen niet meer naar mindfulness, maar wel veel andere meiden: "Uiteindelijk waren er maar twee jongens bij."

Meiden schromen veel minder om hulp te vragen, en geven stress ook eerder toe. Volgens docent Engels Emma Verheul kan het onderwijs maar voor een deel de oplossing bieden. "De stress onder meiden ligt ook aan onze samenleving, waarin vrouwen nog steeds harder moeten werken dan mannen om iets te bereiken."

Of een vermeende feminisering van het onderwijs meiden juist helpt of onder druk zet, vinden de docenten een lastige vraag. Wiskundeleraar Fred van Wijk vreest soms wel dat de jongens op deze 'praatschool' uit het oog verloren worden. Hij onderzocht hoe hij zijn onderwijs ook beter op jongens zou kunnen afstemmen. In zijn klaslokaal heeft hij statafels neergezet waar leerlingen hun werk aan mogen maken als ze onrustig worden in de schoolbanken. "Daar staan alleen maar jongens", zegt Van Wijk. De communicatie tussen jongens en meisjes werkt ook anders. "Meisjes vragen in de klas bevestiging, jongens willen op weg geholpen worden. Vraagt een meisje om uitleg bij een som, dan kom je er vaak wel door haar een hint te geven. Bij een jongen kun je de som beter een keer voordoen."

Jongens aan een statafel bij wiskundeleraar Fred van Wijk. Jongens aan een statafel bij wiskundeleraar Fred van Wijk. Foto: Bram Petraeus

Ouderacademie

Een speciale 'jongensaanpak', mindfulness, trainingen tegen piekergedrag, een persoonlijke band met de mentor en nu ook orthopedagogische begeleiding: het Jordan trekt van alles uit de kast om hulp te bieden. Rector Geert Looyschelder organiseert binnenkort samen met de oudervereniging de eerste 'ouderacademie', waar neuropsycholoog Jelle Jolles met ouders in gesprek gaat over mentale problemen van tieners.

"We doen veel, maar daar zijn we gelukkig niet meer uniek in", zegt Looyschelder. Als eenpitterschool, die een orthopedagoog niet kan delen met andere scholen in een bestuur, is het bijzonder om er een in dienst te nemen. "Het is ook nodig. Leerlingen die uit lockdown kwamen waren onrustig, niet gemotiveerd en schoten in de stress omdat ze hun corona-achterstand niet meer konden inlopen. Ik heb de indruk dat de situatie dit schooljaar een beetje genormaliseerd is. Maar ik denk dat we, ook als de corona-achterstandsgelden straks ophouden, toch doorgaan met deze psychische zorg. Dat potje geld gaan we vinden, ook als we daar iets anders voor moeten laten."

Natuurlijk ben je in de eerste plaats een school, zegt zorgcoördinator Benno Meijer. "Zware of ingewikkelde zorg kunnen wij niet bieden. Maar je kunt je er als school ook niet aan onttrekken. Leerlingen hebben maar één leven. Ieder kind met een mentaal probleem is er een te veel."

De echte naam van leerling Lise is bij de hoofdredactie bekend.