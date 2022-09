Kinderen zouden al jong een screening moeten krijgen op familiaire hart- en vaatziekten. Deskundigen pleiten voor vroege opsporing om hartklachten tegen te gaan. 'Hoe eerder mensen weten dat dit in de familie speelt, hoe meer gezondheidswinst we kunnen boeken.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Amanda van Geffen (34) uit Almkerk weet niet beter dan dat ze medicijnen moet slikken voor een te hoog cholesterol. Toen ze vier jaar was, werd ontdekt dat ze de genetische aandoening familiaire hypercholesterolemie (FH) had: een afwijking in de lever, waardoor die het slechte cholesterol niet goed uit het bloed filtert.

Medicatie vanaf jonge leeftijd is belangrijk. Bij mensen die te lang met een hoog cholesterol rondlopen, slibben de vaten dicht en groeit het risico op een hartinfarct. "Ik kreeg als kind zakjes poeder, maar die waren zó vreselijk smerig. Ik probeerde ze overal weg te moffelen", herinnert Van Geffen zich nog.

Opsporen

Naar schatting heeft één op de driehonderd Nederlanders deze genetische aandoening, in totaal ongeveer 60.000. De Hartstichting en Leefh (Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en vaatziekten) spoorden de afgelopen decennia al ruim 34.000 mensen op. Vorig jaar traceerden ze er ruim 800, een recordaantal.

Toch gaat de opsporing hen niet snel genoeg. "Hoe eerder mensen weten dat dit in de familie speelt, hoe meer gezondheidswinst we kunnen boeken. Want een hoog cholesterol is verraderlijk. Je merkt dat niet", verklaart Dennis Boor, algemeen directeur van Leefh.

De afgelopen decennia liep er een bevolkingsonderzoek naar de aandoening. Dat stopte in 2014, omdat de overheid dacht dat ruim 70 procent was opgespoord. Nadien bleek echter dat meer families de afwijking hebben dan eerder werd aangenomen.

Als één persoon in de familie de afwijking heeft, bestaat de kans dat ook andere familieleden die hebben. Dragers van het verkeerde gen hebben 50 procent kans om dat door te geven aan hun kinderen. Vervolgens hebben zij een 23 keer hoger risico op vroegtijdige hart- en vaatziekten.

Hartinfarct

In de familie van Van Geffen kwam de aandoening aan het licht toen een tante van haar vader op haar 40ste een infarct kreeg. "Dat is nogal ongebruikelijk voor zo'n jonge vrouw." Haar vader bleek ook drager. Hij kreeg al twee keer een hartaanval. "Het klinkt gek, maar ik houd er zelf ook rekening mee dat me dat kan overkomen." De opluchting was daarom groot toen bleek dat haar dochtertje Maud (2) de afwijking níét heeft. "Dat scheelt een hoop gedoe met medicijnen en onderzoeken."

In Nederland hebben zo'n 1,5 miljoen mensen een chronische hart- of vaatziekte. Dagelijks belanden gemiddeld 92 mensen met een hartinfarct in het ziekenhuis. Leefh-directeur Boor vermoedt dat veel mensen wel weten dat hun cholesterol te hoog is, maar niet dat ze mogelijk een familiaire afwijking hebben. "Terwijl dat cholesterol al vanaf hun geboorte hoog is. Wij willen die families graag in beeld hebben."

Jong behandelen

Die mening delen Europese collega's. Deskundigen pleiten voor de screening van jonge kinderen. "Dit is de meeste voorkomende erfelijke aandoening ter wereld. In Nederland worden bijna dagelijks twee kinderen met FH geboren. We weten dat ze geen hart- en vaatklachten meer krijgen als we ze van jongs af aan behandelen", zegt Bert Wiegman, kindercardioloog in het Amsterdam UMC.

In Slovenië wordt bij alle vijfjarigen het cholesterolgehalte gecontroleerd. Kinderen met hoge waarden krijgen aanvullend genetisch onderzoek. Wiegman: "Geloof mij, al deze kinderen zijn slank. Je ziet niets aan ze." De Europese Commissie moet besluiten of ze wil investeren in screening van kinderen. "We kunnen 250 tot 300 gezonde levensmaanden winnen door ze te behandelen", aldus Wiegman. "Voor elke geïnvesteerde euro krijg je er acht terug."

Door een bloedmonster te nemen uit de navelstreng kan FH ook direct na de geboorte worden opgespoord. Dat gebeurt nu bij baby's als bekend is dat de ziekte in hun familie rondgaat.

Testkit

Van Geffen is zwanger van haar tweede kind en heeft de testkit al in huis. "Ik had nog geen kleertjes gekocht, maar die set was al binnen", vertelt ze lachend. "We eten al zoutloos, gebruiken weinig boter en letten op onze leefstijl. Maar als ik geen medicijnen neem, zoals nu tijdens de zwangerschap, schiet mijn cholesterol omhoog. Als we weten dat ons kindje het ook heeft, kunnen we daar in elk geval rekening mee houden."