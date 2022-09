In heel Europa zoeken regeringen naar manieren om burgers tegemoet te komen nu de hoge energieprijzen en inflatie het leven duur maken. Vijf Volkskrant-correspondenten over de maatregelen in hun land. 'De Britten betalen twee jaar lang maximaal 238 euro per maand aan gas en elektra.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

ITALIË - Een afscheidscadeautje van de regering Draghi

Iets meer dan een week voor de verkiezingen nam de demissionaire regering van Mario Draghi een derde steunpakket van 14 miljard euro aan, boven op de eerdere twee pakketten van in totaal 50 miljard euro aan overheidssteun. Een groot deel daarvan gaat op aan het verlagen van de accijns op benzine, een maatregel die de Italiaanse regering al aan het begin van de oorlog in Oekraïne invoerde en die ook nu de benzineprijs weer daalt voorlopig nog overeind blijft.

Ook krijgen de 22 miljoen armste Italianen op de valreep nog een afscheidscadeautje van de vertrekkende regering, in navolging van de afgelopen juni uitgereikte 'bonus' van 200 euro voor wie minder dan 35 1.000 euro verdient. Wel is de groep nu kleiner, en het bedrag lager: wie een salaris of pensioen van minder dan 20 1.000 euro per jaar heeft, maakt deze herfst aanspraak op eenmalig 150 euro. (Rosa van Gool)

FRANKRIJK - Oproep tot oktobermars 'tegen het dure leven'

Van alle landen in Europa heeft Frankrijk zijn huishoudens het best beschermd, sprak de Franse premier Elisabeth Borne vorige week zelfverzekerd bij de aankondiging van nieuwe energieplannen. Al sinds vorig jaar herfst, nog voor de oorlog in Oekraïne, probeert de regering de inflatie te dempen met maximumprijzen voor energie. Tot het eind van dit jaar blijft de prijsstijging beperkt tot 4 procent, begin 2023 zal dat oplopen tot 15 procent. Terwijl de radicaal-linkse leider van oppositiepartij La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon de Fransen oproept tot een oktobermars 'tegen het dure leven', haalt de regering - beducht voor maatschappelijke onrust - van alles uit de kast om burgers te compenseren: van tijdelijke korting aan de pomp van 30 cent per liter brandstof tot cheques voor 12 duizend huishoudens met de laagste inkomens om de energierekening te betalen, en van maaltijden voor een euro voor armlastige studenten tot een maximale stijging van de huurprijzen en een eenmalige bonusuitkering van 100 euro voor sociale minima bij de start van het nieuwe schooljaar. (Eline Huisman)

GROOT-BRITTANNIË - Gas en elektra: maximaal 238 euro per maand

De komende twee jaar zullen Britse gezinnen niet meer dan omgerekend 2.865 euro per jaar kwijt zijn aan gas en elektra, wat neerkomt op 238 euro per maand. Met dit prijsplafond wil de regering-Truss voorkomen dat burgers in de kou en financiële problemen komen te zitten. Daarnaast ontvangen de 29 miljoen huishoudens komende winter 458 euro als een tegemoetkoming. Energiebedrijven hebben beloofd de vaste kosten met 4 procent te verlagen. Het betekent dat een gemiddeld huishouden zo'n 10 procent meer kwijt zal zijn aan energie. De steun is inkomensonafhankelijk, wat tot kritiek heeft geleid omdat minder welvarende burgers relatief zwaarder worden getroffen. Ook het bedrijfsleven krijgt financiële compensatie. De groothandelsprijs voor gas is relatief laag in het Verenigd Koninkrijk, maar dat weerspiegelt zich niet in de prijs voor consumenten. De Britse regering is niet van plan om een eenmalige belasting op te leggen aan de energiebedrijven die momenteel flinke winsten maken. (Patrick van IJzendoorn)

DENEMARKEN - huurverhoging beperkt tot 4 procent

Ook de Denen zoeken naar creatieve manieren om de lasten te verlichten - of te spreiden. Zo wil de regering het mogelijk maken dat burgers de extra energiekosten pas later hoeven te betalen, als de prijs weer is gezakt. Ook mogen ze de betaling over vijf jaar uitspreiden. Het voorstel moet nog wel door het parlement.

De overheid komt zelf ook over de brug. Onlangs kregen ruim 400 duizend Deense gasgebruikers in de laagste inkomensgroep een bedrag van 800 euro overgemaakt. Opmerkelijk: tientallen burgers hebben de overheid gebeld om te vragen of ze het bedrag kunnen terugstorten, omdat ze het niet nodig hebben.

Vrijdag besloot het parlement om de energiebelasting te verlagen en gezinnen met jonge kinderen te compenseren. Eerder al ontvingen ouderen met een laag inkomen 670 euro extra. Ook huurders worden geholpen. Normaal gesproken mogen verhuurders in Denemarken de huur elk jaar gelijk aan de inflatie verhogen, maar voor de komende twee jaar is de maximale verhoging 4 procent. (Jeroen Visser)

DUITSLAND - Steunpakket 'XL'

Na een onderhandelingssessie van 22 uur presenteerde de Duitse regeringscoalitie op 4 september een steunpakket 'formaat XL', onder het Engelstalige motto 'You'll never walk alone' (de favoriete uitspraak van bondskanselier Olaf Scholz). Daarbij worden politieke stokpaardjes die eerder nog op verzet stuitten doorgevoerd, waaronder een hervorming van het problematische Harz IV-systeem, de Duitse versie van de bijstand. Huurtoeslagen worden verhoogd en de voorwaarden verruimd. Gepensioneerden en studenten krijgen respectievelijk 300 en 200 euro. Bedrijven die ongewoon veel verdienen door de crisis krijgen een overwinstbelasting te verwerken, de details zijn nog onduidelijk.

Het pakket kost 65 miljard euro, waarmee de totale staatssteun op 95 miljard euro komt. De regering zoekt ook naar een opvolger voor het befaamde 9-euro-ticket, waarmee iedereen in de zomer onbeperkt door Duitsland kon reizen. Doel is een maandbedrag van 49 tot 69 euro. Zoals verwacht leidt dit plan vooralsnog vooral tot strijd tussen de deelstaten en federale regering over de verdeling van kosten. (Remco Andersen)