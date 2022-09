Trouw-redacteur Joost van Velzen ziet zijn jeugdzonde weer opduiken: graffiti. 'Mijn naam stond zo vaak in de stad, dat je nergens nog een stip kon zetten.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Al word ik honderd, die blik verdwijnt nooit. Die blik op muren, bushokjes en elektriciteitskastjes, bedoel ik. Puur en alleen om te checken of er weer een piece of tag is bijgekomen. En van wie.

Nee, dat is niet normaal. Dat doen alleen gekken en dwazen.

Ik was zo'n gek en zo'n dwaas. En nog steeds wel een beetje. De laatste tijd leeft de gekte zelfs weer op omdat het fenomeen terug is. Muren die lange tijd leeg waren staan nu weer vol. Ik weet dat, want ik heb die graffiti-blik.

Met die blik kan je vanuit de trein in een fractie van een seconde beoordelen of de tags die langs het spoor zijn gezet, het werk zijn van een King (een goeie) of een Toy (een slechte). Die manier van kijken, de subcultuur eromheen, de kick die dat geeft, krijg je maar op één manier mee: zelf geschreven hebben. En geschreven heb ik. Mijn naam stond zo vaak in de stad dat je nergens meer een stip kon zetten.

Wie in mijn tijd aan graffiti deed, die schreef. Zo heette dat. Als je soortgenoten tegen kwam in de stad, dan vroeg je elkaar: wat schrijf jij? Met 'mijn tijd' bedoel ik, Alkmaar, 1985, 1986, 1987. Amper achttien was ik. De hoogtijdagen van de graffiti in Nederland.

En om meteen maar eerlijk te zijn: niet mijn hoogtijdagen. Want ik was een slechte schrijver. Mijn handtekening (tag) stond dan wel op iedere muur, bushokje en elektriciteitskastje - want daarin was ik een King - maar een fatsoenlijke piece (een groots en kleurrijk meesterwerk) is nooit uit mijn spuitbussen gekomen. Die andere jongens waren stukken beter, dat zag ik heus wel. Ik was een slechte schrijver maar een goeie recensent.

Een deel van de magie: niet weten wie erachter zat

En ik gaf vaak vijf sterren, bewonderde veel van die jongens. In Alkmaar had je tussen mid- en eind jaren tachtig ware kunstenaars als Oase, Zense, Suez, Saké en Oustem. Die zagen wij wel overal op muren staan, maar wie het waren wisten we aanvankelijk niet. Dat was ook een deel van de magie; niet weten wie erachter zat, een soort Banksy-achtig mysterie.

Ik weet nog goed dat ik samen met een vriend, beide gewapend met een Edding 800 stift, door de Breedstraat liep en daar enkele van die helden ontmoette. Midden in de nacht was dat en we zijn tot de volgende ochtend samen gaan taggen. Een nachtje op stap met Oase en Zense, dat was voor ons een eer. En spannend, natuurlijk.

Kick (15) voor zijn eerste piece. Naast hem workshop-begeleider Johan Hoogland (51). Kick (15) voor zijn eerste piece. Naast hem workshop-begeleider Johan Hoogland (51). Foto: Patrick Post

Want het mocht niet, en nog steeds niet trouwens. Er was wel eens een ondernemer die zijn rolluik tegen betaling liet versieren met spuitbuskunst. Of gemeenten wezen plekken aan waar het dan mocht. Maar dat was lang zo leuk niet. Het bomben van objecten - het onderkliederen zouden anderen zeggen - deden we meestal diep in de nacht met twee, hooguit drie man. Ik ging ook vaak alleen. De drijfveer was bij nader inzien best egocentrisch: de lol zat niet zozeer in het samen taggen, het doel was domweg om zoveel mogelijk in de stad te staan. In die taal spraken we ook. Als iemand zijn handtekening zo ongeveer in elke wijk in overvloed had achtergelaten zeiden we: "Zo, die staat écht vaak."

Een maagdelijk stukje wit glad hout

Ik ben één keer gepakt. Dat was bij speelgoedzaak Bart Smit in Alkmaar-Noord. Die winkel had boven de etalage een maagdelijk stukje wit glad hout vrijgelaten. Gewoon gemáákt voor onze Edding 800, vonden we. Maar dat vond niet iedereen. Kennelijk had een buurtbewoner ons gezien en de politie gebeld. Die kwam met een bestelwagentje met achterin een speurhond.

En wat voor een. We hadden onze stiften snel een eind verderop in de bosjes gegooid maar die hond had ze in no-time te pakken. Het kostte ons een hele zaterdagmiddag om de pui van Bart Smit weer graffiti-vrij te maken. Passanten die ons zagen boenen lachten ons uit.

Of het mooi of lelijk was wat we deden, of het vandalisme was of kunst, daar hadden we heel uitgesproken ideeën over. Ja, er zaten hele lelijke dingen tussen die niet op een muur hoorden en waarvan ook wij ons konden voorstellen dat mensen het vandalisme vonden. Maar het waren anderen die het prutswerk leverden, wij nooit. Natuurlijk niet. Kom nou.

Trouwens, waren veel pieces en tags dan geen pure kunst? Wie het zo lelijk vindt, moet het eens proberen na te doen, dachten we dan. Onderschat het niet: aan het ontwerpen van een goede tag gaat zeker anderhalf jaar oefenen vooraf. Eindeloos speelden we met letters, net zo lang tot de lettercombinatie esthetisch van het hoogste niveau was. Maar dat snappen ze niet.

Ongeschreven regels

Het moest wel op een bepaalde manier. Graffiti heeft ongeschreven regels: je hebt throw-ups, blockbusters, bubbelletters en wildstyle. Wat daar vanaf week, daar haalden we onze neus voor op. Keith Haring? Die telde niet mee, die maakte geen graffiti. Het was een hele conservatieve scene, eigenlijk.

Ik las dagelijks twee bijbels: Spraycan Art en Subway Art, allebei met foto's van Henry Chalfant. Daar stonden de echte legendes in, uit New York, Parijs, Londen. Seen, Lee, Dondi, Bando, Mode2. In een vlaag van verstandsverbijstering heb ik die boeken ooit weggedaan. Hoe dom kon ik zijn, denk ik nu. Een gebruikt exemplaar van het eerste deel van Subway Art doet nu 146 euro 35 plus 22 euro 51 bezorgkosten. Of zouden ze toch nog ergens op zolder liggen?

Ik wil het weten, want ik zie en voel aan alles dat graffiti terug is van nooit helemaal weggeweest. In mijn hoofd, maar ook daadwerkelijk op de muren. Het intrigerende is dat veel namen langs de rails en op de geluidswallen van 2022, mij bekend voorkomen. Worden de dode muren tot leven gewekt door dezelfde mensen die dat in 1988 deden? Ik pak de fiets en rijd langs de muren uit mijn jeugd. En jawel. Langs het spoor in de wijk De Hoef staat een piece van Oase. Op de geluidsschermen aan de zuidelijke ringweg staan tags van dezelfde graffiti-artiest. Die doet het dus nog. Of weer. En zo zijn er meer. Het betekent dat mannen van rond de vijftig opnieuw 's nachts van huis gaan met een spuitbus. Dat heb ik toch goed gezien?

Bij toeval ontmoet ik op een Alkmaars terrasje een schilder. Wat voor werk doe jij, wil hij weten. Ik schrijf voor de krant een stuk over mijn graffiti-tijd, zeg ik, maar ik kan die jongens van vroeger niet vinden. Dan is dat nu gelukt, zegt de schilder, want één van die jongens was ik. Lorenz Mieldijk is de naam, 49 jaar, beter bekend als Aces.

Gerben Hermanus (51), kunstenaar en docent voor jongeren bij Artiance, Centrum voor de Kunsten in Alkmaar. Gerben Hermanus (51), kunstenaar en docent voor jongeren bij Artiance, Centrum voor de Kunsten in Alkmaar. Foto: Patrick Post

Artiesten van de oude generatie

We spreken af bij Hal25 in Alkmaars ambitieuze stadsdeel Overstad, waar nog twee graffiti-artiesten van de oude generatie aanschuiven. Goed gezien, zeggen ze als ik vraag of het klopt dat mannen van rond de vijftig de aanjagers zijn van een nieuwe golf 'graffers'.

"Zeker. Die scene van toen is heel actief, die ouwe poep is gewoon weer bezig", zegt Johan Hoogland (51, graffitinaam Nasty en ook schilder). Samen met Mieldijk en hun partner in graffiti Gerben Hermanus, (kunstdocent voor jongeren bij Artiance in Alkmaar) pakt hij de spuitbus regelmatig weer op, alleen nu op de legale muren van Hal25.

Als het fenomeen in Alkmaar opleeft, is dat in Amsterdam dan ook zo?, vraag ik me af. Naast New York en Parijs was Amsterdam een graffiti-hoofdstad in de wereld. Daar was vanaf half jaren tachtig een generatie actief die zich kon meten met de wereldtop, aangevoerd door de United Street Artists (USA). Het collectief bestond uit Shoe, Delta, Jezis, Jaz en Joker. Regelmatig namen we de trein naar Amsterdam om hun tags en pieces te spotten.

Nu, zo'n 35 jaar later, zoek ik contact met de voortrekkers van USA. Hoe kijken zij terug op die tijd? En hoe vergaat het ze nu? Jasper Krabbé - hij was Jaz - is een bekend kunstenaar geworden. Hij reageert enthousiast en mailt meteen een schets van een nieuw graffiti-ontwerp: "Yo, Joost, tof dat je aandacht besteed aan graffiti! De opkomst van graffiti in Nederland en Europa begin jaren tachtig was uniek. Ik denk dat die tijd dan ook niet te vergelijken valt met nu. We hadden geen Insta! Wat we zagen van New York kwam via Subway Art van Martha Cooper en Henry Chalfant."

NS trein-bombers

Jaz is blij dat bij de Krabbeetjes om de hoek destijds de galerie van Yaki Kornblit op de Willemsparkweg open ging: "Hij toonde alle belangrijke schrijvers waar we ook deels bevriend mee raakten. Rammellzee, Dondo White, Zephyr, Quick, Blade."

Niels 'Shoe' Meulman is ook kunstenaar geworden - of gebleven eigenlijk. Hij laat weten 'helemaal niks' van de huidige stand van zaken te weten. "Wat ik wel zie, op metro's en treinen, is dat de stijl erg is aangepast aan de gevaren; je moet nu echt heel snel zijn. Dus veel fatcap outlines (dikke buitenlijnen, red.) en bolle, ronde letters. Ik heb het idee dat je nu nóg fanatieker moet zijn dan vroeger. Petje af voor alle NS trein-bombers, jong en oud, van nu."

Gek hoe dat werkt met bewonderen. Ik heb als redacteur van de krant toch heel wat bekende Nederlanders gesproken, zo door de jaren heen. Van schrijvers tot ministers en van zangers tot CEO's van de grootste bedrijven. Maar ik heb nu dus gewoon een hotline met Shoe, Delta en Jaz!

Jasper Krabbé maakt geen graffiti meer, schrijft hij, maar: "Ik gebruik wel alle elementen van die tijd in mijn huidige werk. Gebroken ondergronden als ode aan de oude muurtjes." Shoe bekent eerlijk: "Ik ga nog wel eens taggen voor de lol." USA-collega Delta ( Kunstenaar Boris Tellegen) heeft zelfs de indruk dat de opleving van graffiti vrijwel uitsluitend is toe te schrijven aan zijn eigen generatie, die er nooit echt mee is opgehouden: "Volgens mij zijn het nog veel ouwere gasten die nog steeds bezig zijn."

Lorenz Mieldijk (49) met een zelfportret. Lorenz Mieldijk (49) met een zelfportret. Foto: Patrick Post

Maar de Alkmaarse mannen zien wel degelijk ook een nieuwe generatie de straten onveilig maken. Mieldijk en Hoogland zien het aan hun zoontjes en ook mijn zoon heeft zijn hele slaapkamer ondergespoten. ( Ja, dat vind ik als vader goed. Natuurlijk vind ik dat goed. Ik zou toch ongeloofwaardig zijn als ik het niet goed zou vinden?) Hoogland: "Mooi om te zien. Die hoofdjes zijn zo creatief. Wat daar uitkomt is heel anders dan wat wij deden."

Met hun kunstcollectief Joepla Productions, geven Mieldijk, Hoogland en Hermanus de spuitbus nu door aan een nieuwe generatie. Met zaterdagse workshops kunnen jongens en meisjes zich uitleven op de muren van Hal25. "Het is een andere stroming", zegt Mieldijk. "De jonge generatie ziet graffiti veel ruimer", merkt Hoogland. "In onze tijd was het vandalisme, nu wordt het eindelijk gezien als kunst."

Iets cools op Instagram

Volgens Kick (15, graffiti-naam Woompy en vandaag op de workshop) klopt dat wel. "Mijn vader deed het ook en toen was het illegaler. Nu zijn er veel meer plekken zoals hier." Een ander groot verschil tussen de oude en de nieuwe generatie is dat jongens als Kick hun inspiratie uit de hele wereld halen: "Meestal zie ik wat cools op Instagram waar ik dan op doorga." Ook tegen taggen kijkt hij anders aan dan de oude mannen van weleer: "Taggen wordt snel rotzooi en dat vinden mensen vandalisme." En de belangrijkste reden dat hij aan graffiti doet? Kick: "Het plezier zit hem in het gezien worden."

Ah, zegt 'oldskool graffer' Hoogland daarop: "Ik zit even mee te luisteren, maar dat is dus nooit veranderd."

De gemeente Alkmaar lijkt - voorzichtig - in te zien dat het goed is voor kinderen en jongeren creatief bezig te zijn, zegt Gerben Hermanus. "Alkmaar is qua stad een dorp. Wij willen aanjagen dat er groter wordt gedacht. Er worden hier de komende jaren 15.000 woningen gebouwd. Neem streetart in die stadsontwikkeling mee, zeggen wij." En dat wordt gehoord. "We hebben subsidie gekregen om in mei 2023 het streetartfestival Crosstown Murals bij Hal25 te organiseren. Zo kunnen we de nieuwe en oude generatie een platform bieden en deze kunstvorm een boost in de regio geven."