Een feestbeest is-ie helemaal niet, maar dit jaar viert hij zijn verjaardag wél een keer. Een feest voor een aantal mensen die belangrijk voor hem zijn. Richard Groenendijk is vandaag 50 jaar geworden. Nog eens vijftig erbij? 'Als ik me zo voel als nu, ja! Het leven is een stuk leuker dan vijftien jaar terug.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In zijn appartement in hartje Rotterdam vertelt de cabaretier het ene na het andere verhaal. Over zijn leven, zijn nieuwe hobby fietsen en hoe coronatijd hem heeft veranderd. Want ja, hier zit een ándere Richard dan een paar jaar terug.

Dacht hij vroeger nog dat hij in het harnas zou sterven, nu verwacht hij niet dat hij op zijn zeventigste nog op de planken zal staan. Hoewel het hem óók niets zal verbazen als hij daar over twintig jaar weer anders over denkt. "Ik zal op mijn 93ste wel in de coulissen worden getrokken door zo'n vent met een haak'', zegt hij terwijl hij het tafereeltje uitbeeldt.

Natuurlijk was het zuur, die coronatijd zonder theater. Maar na 23 jaar doordenderen werd er opeens - door die pandemie - op de rem getrapt. En daar hoefde hij zelf niets voor te doen. "Het liet me zien dat er ook méér is dan theater. Ik ben er niet van in paniek geraakt, ik vond het jammer maar voelde echt niet de behoefte om elke dag een filmpje van een gek typetje te maken.''

Uitverkochte zalen

Wel scoorde hij in die mondkapjestijd, als zijn alter-ego Jopie Parlevliet, een megahit met Tebbie nou op je muil?! en schoof hij vaker aan in televisieprogramma's. "Ik ben er wel van geschrokken hoe de regering omgaat met de cultuursector, maar had de hele tijd zoiets van: dit komt weer wel goed.''



En dat kwam het. Want met zijn voorstelling Voor iedereen beter speelde Groenendijk avond aan avond in uitverkochte zalen, waaronder een maand lang in het door hem zo geliefde oude Luxor in Rotterdam. In oktober hervat hij zijn tournee weer. De voorstelling is genomineerd voor de Poelifinario, dé cabaretprijs van Nederland.

- - Foto: Arie Kievit





Die twee gedwongen stille jaren liggen achter ons, maar de stilte zoekt hij vaker vrijwillig op. Fietsen, dát is zijn nieuwe hobby. Met zijn vader legt hij grote afstanden af op zijn geboortegrond Goeree-Overflakkee, waar hij ook nog een vakantiehuisje heeft. "Ik heb een aangeboren aanleg om de zwaarte van het leven te voelen en ben hypersensitief - ja dat is officieel! Net als ADD. Maar mijn hang naar de natuur wordt steeds groter. Als ik op de fiets zit, voel ik me rustig. Ik had soms een heel zenuwachtig gevoel, geen idee waar het vandaan kwam. Heb ik nu nóóit meer.''

Tijd wordt korter

Soms fietsen ze samen wel een paar 100 kilometer per week. "Wel op een e-bike, hé? Ik ben te teer gebouwd voor een gewone fiets'', grijnst hij.

Toch is vijftig worden bést een dingetje. Maar ook weer niet iets waar je te zwaar aan moet tillen. "Ik vroeg aan Gerard Cox hoe het was om 80 te worden. Hij zei: de andere optie is doodgaan. En zo is het ook natuurlijk. Vind het niet erg om niet meer bij de jongere garde te horen, of een rimpel te hebben. Het leven is fijner, rustiger en makkelijker geworden. Ik geniet meer van het leven, maar de tijd die je voor je hebt is korter.''

De belangrijke levenslessen kwamen niet alleen tot hem in coronatijd. Een paar jaar geleden liep Groenendijk mee als 'stagiair' in het ziekenhuis voor het programma BN'ers in het ziekenhuis: Leren van de helden. Het beviel zo goed, dat Groenendijk nog steeds iedere drie weken een dag vrijwilligerswerk doet op de oncologie-afdeling.

Gitzwarte humor

"Je staat tot je middel in de terminale patiënten. Dan zie je ook dat niet iedereen 50 jaar wordt.'' Hoewel hij daar vaak in aanraking komt met de dood, heeft het hem minder angstig gemaakt voor het einde van het leven. "De dood is heel gewoon. Het leven is wel kwetsbaar, maar bij veel patiënten zie je tot het einde gitzwarte humor.'' Kortom: iemand is véél meer dan alleen ziek en patiënt.

"Ik neem dankbaarheid mee. Je gaat er vanuit dat het leven voor je ligt. Nu ik vijftig word, zie ik ook dat het grootste deel al achter me ligt.'' Van hem mogen er nog wel een jaar of vijftig bij. Mits hij zich zo goed blijft voelen als nu. "Het lijkt me echt vreselijk als je iedereen om je heen verliest.''

- - Foto: Arie Kievit

Het leven is nu leuker

Ja, het gaat goed met hem. Hij heeft een rust gevonden die hij niet eerder voelde. "Het leven is een stuk leuker dan een jaar of vijftien geleden.'' Dat was nog voordat hij zijn grote liefde Marko ontmoette. De twee zijn ruim elf jaar samen en ontmoetten elkaar via Grindr - een app gericht op homoseksuele mannen. In 2019 bezegelden ze de liefde met een huwelijk. "Ik had nooit gedacht dat ik zou trouwen'', vertelt Groenendijk. "Maar het is toch wel romantisch.''

"Toen ik een jaar of 35, 36 was begon ik wel te denken: zou er iemand voor mij zijn? Ik was altijd bezig met mijn carrière. Ze zeggen dan: als je zoekt, komt het niet op je pad. Nou ik zeg: wie zoekt, die vindt.'' In zijn jongere jaren had-ie een tijd verkering met een vrouw. Maar hij was zich al jong bewust van het feit dat hij op mannen valt. "Ik wist het al toen ik elf was, maar je zit in een stramien van wat je kent. Ik dacht dat het wel over zou gaan'', zegt hij over zijn seksualiteit. "Je wil niet dat het waar is.''

Ja, natuurlijk was hij bang om zijn ouders teleur te stellen. Als enig kind kon alleen hij hen opa en oma maken. "M'n vader was zo'n voetballer. Een stoere man. Die kreeg ook nog zo'n hypergevoelig kind. Hij dacht natuurlijk dat ik ook voetballer werd, zat er opeens zo'n dikke Liza Minnelli in die kinderstoel!'' Hij lacht. Zijn relatie met zijn ouders is goed, ook zij zijn dol op hun schoonzoon Marko.

Botte hetero

In november is de film Casa Coco te zien in de bioscopen. Daarin is Richard Groenendijk te zien met onder anderen Gerard Cox en Joke Bruijs. Een Rotterdams feestje - Groenendijk woont al sinds zijn achttiende in de havenstad. Aanvankelijk was hij gecast voor de rol van een homoseksuele kok. "Voor de rol van botte heteroman was nog niemand. Toen heb ik gewoon eens wat voorgelezen uit het script van die rol. De dag erna werd ik gebeld of ik die rol op me wilde nemen.'' Hij hoopt dat meer regisseurs eens buiten de lijnen kleuren. "Er wordt al snel uit dezelfde bak gevist en dan krijg je steeds dezelfde soort rol, maar het is leuk om eens wat anders te doen.''

Hoe leuk ook, zo'n uitstapje naar televisie of een film: eigen baas zijn blijft het fijnst. "Ik mag altijd meedoen van mezelf!'' Het was bovendien een waardevol advies van Adèle Bloemendaal: "Ze zei dat je moet zorgen dat je altijd je eigen ding maakt.'' Tijdens een uitzending van Verborgen Verleden bleek Bloemendaal familie van hem te zijn. "Ik had dat graag nog aan haar verteld, en ik had haar willen bedanken voor het waardevolle advies.'' Ze was toen helaas al overleden.

Voor je lichaam zorgen

Of er dingen zijn waar hij op terugkijkt met een gevoel van spijt? "Ach, spijt, je hebt er zo weinig aan. Het enige is dat ik niet op jongere leeftijd voor mijn lichaam ben gaan zorgen. Nu zit ik met een te hoge bloedsuiker.'' Hij valt even stil: "Nou ja, ik heb gewoon diabetes type 2.''

En: "De meeste problemen in mijn leven zijn ontstaan omdat ik sprak, niet omdat ik zweeg.'' Dat is wel iets waar hij lering uit heeft getrokken. "Er is veel frustratie en boosheid in deze maatschappij. Vroeger wilde ik me er weleens in mengen. Of als iemand iets naar zegt, publiekelijk, over mij. Zo'n opmerking, daar laat ik het lekker bij. Of ik bel die persoon op. Ik ga dat niet publiekelijk uitvechten.'' Dat terwijl hij vroeger toch wel de neiging voelde om over álles iets te zeggen. Nu telt hij vaker tot tien.

Oók als hij hoort dat een kennis op Goeree-Overflakkee, die gewoon even langskwam voor een bakkie koffie, later te horen kreeg van een buurtgenoot : 'Wat móest jij bij die Groenendijk? Die is toch van de mannen?'. "Alsof je als mannelijke hetero niet gewoon koffie kan drinken bij een homo!''

Hij heeft er maar één antwoord op: "Van wie ik hou is jouw zaak niet. En van wie jij houdt is mijn zaak niet. Als iedereen zo zou denken, zou alle ellende - op dit vlak in ieder geval - de wereld uit zijn.'' Vroeger had-ie de buurtgenoot de wind van voren gegeven, nu laat hij de opmerking maar voor wat het is. Niet dat zo'n opmerking hem niet irriteert, maar dít is de nieuwe Richard. Vijftig jaar en kalmer dan ooit.