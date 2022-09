Kun jij Kim, Khloé en Kylie niet uit elkaar houden, heb je nog nooit een aflevering Keeping Up gezien? En weet je echt niet wat Skims zijn, maar wil je wel een beetje leuk meekomen? We've got your back.

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze zijn samen een geschatte drie miljard dollar waard. Runnen talloze imperiums, van make-up tot spijkerbroeken en tequila. Hebben opgeteld een miljard volgers op social media. En hebben waarschijnlijk de beroemdste achternaam ter wereld. Dat komt in de kern door een sekstape (hebben we je aandacht nu?), maar vooral ook door de realityserie over hun leven die veertien jaar op E! liep. Sinds dit jaar zijn ze overgestapt naar Disney+ en kunnen we in The Kardashians (seizoen 2 is inmiddels begonnen op Disney+) allemaal hun lief en leed aanschouwen. Maar… moet je dat eigenlijk wel willen? En waar begin je, als Kardashian-leek?

Wie is wie?

Oké, we leggen het zo simpel mogelijk uit. Er was eens een showbizzadvocaat, Robert Kardashian. Hij werkte voor goede vriend O.J. Simpson toen die verdacht werd van de moord op zijn vrouw. Robert had met zijn vrouw Kris drie dochters: Kourtney, Kim en Khloé en een zoon, Rob. Nadat de twee uit elkaar gingen, werd Kris verliefd op Olympisch kampioen Bruce Jenner. Met hem kreeg ze nog eens twee dochters: Kendall en Kylie. De vijf meiden en hun moeder ontpopten zich tot de koninginnen van de reality-tv, en Bruce werd in 2015 officieel Caitlyn Jenner, maar zij is heel erg Keeping Up With The Kardashians (de E!-serie die twintig seizoenen lang liep) en helemáál niet The Kardashians (de nieuwe serie). Dus Caitlyn kun je vergeten, en je hoeft alleen de zes K's te onthouden. Handig, toch?

Wie had nou die sekstape?

Dat was Kim, de beroemdste van het stel. In 2007 lekte er een video uit van haar met rapper Ray J, waarover nog steeds geruchten gaan dat haar bloedeigen moeder 'm lekte om haar familie in de kijker te spelen. Tot dat moment waren de Kardashians eigenaars van een kledingboetiek, een dik huis in Calabasas (de nalatenschap van Robert) en wat minne showbizzbanden met types zoals Paris Hilton, van wie Kim een tijdje assistent was. Ná de sekstape wist de momager (mom + manager, zo noemt Kris zichzelf graag, zij vangt tien procent van alle verdiensten van al haar dochters) meetings te regelen met productiebedrijven en wist zij haar mooie dochters te verkopen als De Heilige Graal van Reality. Een halfjaar later was hun show al op de buis. Ze had een puntje, weten we nu.

Waarom gingen mensen daarnaar kijken?

Het waren de glorietijden van reality-tv, dat voorop. Maar de Kardashians bleken ideaal roddelvoer. Kims sekstape was eigenlijk een van de mindere schandalen van de familie door de jaren heen. Er waren beroemde lovers, geklapte huwelijken, vreemdgaanschandalen in bordelen, megalomane rappers, opgespoten lippen en anderszins onherkenbare gezichtjes, een presidentiële campagne, twaalf baby’s en natúúrlijk een (stief)vader die in het verkeerde lijf geboren bleek. Er was in 285 afleveringen Keeping Up zo veel te zien, dat je je geen moment hoefde te vervelen. En als de serie soms even níét op televisie was, volgde je het hele circus gewoon verder via Instagram. Je eigen leven zou er kalm bij afsteken, wat je ook deed.

Had Kanye West er ook niet iets mee te maken?

Ja! Hij is de megalomane rapper én de man achter de presidentiële campagne. Hij heeft vier kinderen met Kim, maar de twee zijn sinds begin 2021 uit elkaar. Waarna hij nog verder ontspoorde en zij viel voor Pete ‘Big Dick Energy’ Davidson. Kanye zit dus niet meer in The Kardashians, maar dat kan ook een selling point zijn om het wél te gaan kijken. Maar wat DOEN ze nou eigenlijk, die vrouwen? Het blijft een zwaar bevochten vraag, want hoewel Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie en Kris allemaal ontzettend ondernemend zijn, zijn ze absoluut beroemd om het beroemd zijn. Ze zijn de hele dag druk met hun dijken van carrières, maar die zijn gebouwd op niet veel meer dan de fata morgana van hun imago. Wat je je af moet vragen is eigenlijk: doet dat er nog toe? Ze zijn inmiddels allemaal ontzettend beroemd, ze zijn druk aan het werk, vooral met zichzelf verkopen. En ze lopen er grandioos mee binnen. Dat is knap. Bovendien zijn ze heel veelzijdig. De een doet een rechtenstudie en runt een shapewear-imperium (Skims, inmiddels ruim drie miljard waard), de ander is topmodel, weer een ander is cosmeticamagnaat, er is er eentje pas getrouwd met een bekende rocker en een ander heeft net een baby gekregen met de man die haar zo publiekelijk bedroog dat ze haar hele leven omgooide. En daarnaast vinden ze ook nog tijd om hun hele lijf en gezicht regelmatig rigoureus te verbouwen. Vind de tijd maar eens.

Hoe zit het met de entertainmentwaarde?

Dat zit wel snor, al kijk je alleen maar om te zien of je iedereen nog herkent na een seizoensstop en de zoveelste lading plastische chirurgie (vooral Khloé heeft hier een handje van). De Kardashians zijn met velen, ze zitten geen van allen stil, ze zijn geen van allen wat je ‘standvastig’ zou noemen op relatiegebied. Ze ruziën onderling ook lekker wat af, zoals het zussen betaamt. De MUTE-knop is tijdens het kijken af en toe je beste vriend, maar saai is het nooit. Je kunt namelijk onmogelijk voorspellen waar het verhaal naartoe gaat (zie: vader wordt vrouw, presidentskandidaat, nieuw gezicht).

Waarom zou ik er nu nog in stappen?

Omdat de familie echt helemaal nergens naartoe gaat. Dat bewijzen ze al sinds 2007, en eens te meer met deze nieuwe serie. Te zien op Disney+, waardoor kijken tegenwoordig wel een stukje makkelijker gaat dan toen het nog alleen bij E! te zien was. Bovendien worden de afleveringen door Disney actueler uitgezonden, dus niet pas een jaar nadat alles is gebeurd. Heb je geen idee wie de Kardashians zijn, dan mis je een enorm stukje cultureel erfgoed. Alleen dan niet heel cultureel. En ook niet iets wat je per se zou willen erven.

En waarom juist niet?

Nou ja, als je makkelijk in de war raakt als iedereen dezelfde voorletter heeft, wordt het wel écht een lastig verhaal. Maar goed, dat probleem heb je dan bij de Meilandjes ook. Al wisselen de uiterlijke kenmerken daar wel minder woest. Heb je er écht geen zin in, maar wil je gewoon een beetje mee kunnen komen, onthoud dan vooral de volgende kreten voor op verjaardagen. 'Maar ja, het ligt er maar net aan wat je onder selfmade verstaat.' 'Wedden dat ze daar een miljard mee gaat verdienen?' Of: 'En Kris maar tien procent cashen!' Ziezo, dat scheelt je toch weer acht uur van je leven dit seizoen. You’re welcome! En ben je tóch geïntrigeerd nu? Dan: welkom bij de club.

The Kardashians is elke donderdag te zien op Disney+.