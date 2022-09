Als Musketiers brengen Paskal Jakobsen (48), Bertolf Lentink (42) en Paul de Munnik (51) vrijdag een album uit en gaan ze eind deze maand op tournee langs de theaters. Het ontstaan van een nieuwe band in vier fases.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Samenstellen (2017)

Paskal Jakobsen: "Ik was al 25 jaar bezig met BLØF en wilde er eens iets naast proberen. En dan liefst op een gelijkwaardige manier, dat ik niet weer als frontman de verantwoordelijkheid zou voelen. Nou, dat is wel gelukt.''

Op zoek naar de juiste combinatie van stemmen en muzikaliteit komt hij uit bij Bertolf Lentink ('een geloofwaardige songwriter en zanger met een zalvende en gevoelige stem, terwijl ik best kan blazen') en vervolgens bij Paul de Munnik, die na Acda en De Munnik solo verder ging, en Daniël Lohues, die hetzelfde deed na zijn tijd bij Skik. "Ik dacht wel: dat zijn drie kanonnen qua succes en bekendheid, gaat dat voor mij werken?'', zegt Lentink, die ondanks een grote staat van dienst minder in de spotlights heeft gestaan. "Die vrees was ongegrond, we hebben volledig gelijkwaardig gewerkt. Degene met het beste idee of argument won de discussie.''

Componeren (2017-2019)

Otis Redding, Crowded House, Randy Newman en Crosby, Stills, Nash & Young: allemaal zijn ze inspiratiebronnen voor de Musketiers. "We zijn alle vier liefhebbers van het betere lied'', zo omschrijft De Munnik het. "We zijn bij mij thuis aan de keukentafel voor het eerst bij elkaar gekomen. Na een kwartiertje aftasten begonnen we al te schrijven.'' Lentink: "We hadden na een paar uurtjes al een liedje, Weg van alles. Toen dachten we: laten we eens een week proberen te schrijven.''

De schrijfsessies worden uitgesmeerd over twee jaar en vinden plaats bij een van de mannen thuis, of in een huisje in Drenthe. Altijd in combinatie met lekker eten en een biertje of een wijntje. Ze schrijven met zijn vieren, maar ook soms in duo's. "Je krijgt wel energie van schrijven met z'n vieren'', zegt De Munnik. Lentink: "Als ik alleen schrijf, kom ik altijd wel even ergens vast te zitten. Met vier man is er altijd wel iemand die ergens mee komt.''

Het eindresultaat komt op naam van alle vier. "Dat was ik met BLØF al zo gewend'', zegt Jakobsen. "Alles eerlijk delen. Daarmee voorkom je ook egotoestanden.'' Lentink: "Dat anderen een liedje maken dat wel eens een single zou kunnen worden en dat je dan per se ook iets moet toevoegen om bij de credits te staan.'' De Munnik: "Bovendien is het ook gezond dat iemand zich er soms niet mee bemoeit. Als twee anderen lekker bezig zijn en iets ontstaat, dat je dan even boodschappen doet en voor het eten zorgt. Zo is het steeds gegaan. Het ene nummer is iets meer van Daniël, het andere iets meer van Bertolf of Paskal.'' Jakobsen: "Maar geen nummer op het album had zo geklonken als wij niet alle vier hadden meegewerkt.''

Opnemen (2019)

Op voorspraak van Lohues nemen ze het album Musketiers op in Exalto Studios in Haarlem. "Daniël weet van ons vieren het meest van opnametechniek, we hebben vooral op hem gevaren'', zegt Lentink. "Hij kwam ook met het voorstel voor de ritmesectie.'' Jakobsen: "We hebben zoveel mogelijk live ingespeeld en gezongen.'' De Munnik: "Tijdens Dan donder je maar op lijkt het alsof Paskal en ik naast elkaar staan, maar we staan in aparte hokjes. Dat ging er nogal spontaan aan toe, we riepen van alles over en weer.'' Lentink: "Het werd haast komedie.'' Jakobsen: "We moesten er nogal iets uitfilteren. Dat liedje is het meest kleinkunst van de hele plaat, maar nog steeds Amerikaans. Ik hoor er Randy Newman in.''

Optreden (2022)

Het regent op 30 juni de hele dag door. Toch is het kleine strandpodium op Concert at SEA voor de Musketiers een ideale proeftuin om de liedjes die al drie jaar geleden zijn opgenomen voor het eerst live te spelen. Het zijn drie musketiers. Daniël Lohues is na het opnemen van het album weer zijn eigen weg gegaan. De geplande theatertour in het najaar past niet tussen zijn andere werkzaamheden. Onwennig, maar met zichtbaar veel plezier werken de drie zich in Zeeland - waar komende woensdag ook de tour begint - door het materiaal. Het is nog een generale repetitie, straks in het theater moet het staan.

"Al willen we wel ruimte houden voor improvisatie'', zegt Jakobsen. "Een nummer dat de ene avond zeven minuten duurt, kan een andere avond best tien minuten zijn. Sommige liedjes lenen zich voor wat experimenteren.'' Lentink: "Als ik zelf een theaterprogramma doe, pak ik het anders aan. Ik zou mijn teksten uitschrijven, Paskal en Paul willen het wat losser laten. Paskal wil op een avond het publiek en het theater aanvoelen, zodat er iets ontstaat. Dat krijg je niet door het vooraf dicht te timmeren.''

Op 5 oktober doen de Musketiers Emmen aan, de achtertuin van Lohues. Komt hun muziekbroeder kijken? "Wij zouden het leuk vinden, maar misschien vindt hij het zelf heel raar om te doen'', zegt Lentink. Jakobsen: "We hebben alle respect voor zijn keuze, maar vinden het jammer dat hij niet meegaat. Behalve een fantastische muzikant en zanger is Daniël ook nog eens goed in anekdotes vertellen. Ook dat stuk had ik er in het theater graag bij gehad.''

Dat praten tussen de liedjes door is nog wel een 'dingetje'. Jakobsen: "We hebben repertoire voor ongeveer één uur en twintig minuten. Maar als we niet uitkijken, wordt het straks twee uur. We zijn allemaal nogal ouwehoeren.'' De Munnik: "Het is belangrijker om af te spreken wie zijn mond houdt. We hebben allemaal wel verhalen bij de liedjes, maar we zullen het goed verdelen. We gaan laten zien dat we het kunnen, een band van drie frontmannen zijn zonder frontman.''