Drie weken geleden werkten Martina en Fabyana nog in een vleesproductenfabriek. Nu staan de dames met een rolmaat en potlood in de hand in de 'slimme huizenfabriek' van Plegt-Vos op het Bedrijvenpark Twente in Almelo. 'Vrouwen zijn vaak nauwgezetter dan mannen.'

Circa een derde van de werknemers van de fabriek waar Plegt-Vos vlak voor de vakantie is begonnen met het maken van prefabgevels is vrouw. De Twentse bouwer heeft de fabricage van gevels opgedeeld in twintig stappen. Dat maakt dat de 'bouwvakkers' die aan de productielijn staan niet allround hoeven te zijn. Ze hoeven slechts een beperkt aantal handelingen te beheersen om goed werk af te leveren. Eerst gediplomeerd timmerman of metselaar worden om in de prefabfabriek van Plegt-Vos aan de slag te kunnen, is dus niet nodig.

Vrouwen nauwgezetter

"Het was best spannend om zoveel vrouwen aan te nemen", erkent assistent-bedrijfsleider Sven Koldeweij (28) van de slimme huizenfabriek. "Maar tot op heden gaat het heel goed. Je krijgt op deze manier toch een andere sfeer en dynamiek dan op een traditionele bouwplaats." "Vrouwen zijn zeer geschikt voor deze manier van prefabbouwen, want ze zijn in z'n algemeenheid nauwgezetter dan mannen", aldus directeur Theo Opdam, sinds vijf jaar ook eigenaar van Plegt-Vos. "Maar mannen zijn uiteraard ook van harte welkom."

Innovatief

"Er wordt gezegd dat we met deze manier van werken het vakmanschap in de bouw om zeep helpen", gaat Opdam verder. "Ik vind dat onzin. In geen enkele branche blijft alles bij het oude. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van het eindproduct. Dat is het enige wat telt. Wat wij hier doen is innovatief. Er blijft ook in de toekomst genoeg werk bij Plegt-Vos voor vakbekwame timmerlieden en metselaars; klussen met een hogere moeilijkheidsgraad die je op locatie zelf moet doen."

Goedkoper produceren

Gebrek aan vakbekwaam personeel - Plegt-Vos telt 530 werknemers - is niet de belangrijkste reden waarom de Twentse bouwer prefabwoningen besloot te gaan bouwen. Opdam: "We kunnen nu in Almelo 3 tot 5 procent goedkoper produceren en in de toekomst, als we helemaal uitgeleerd zijn, volgens een onderzoek van McKinsey zelfs 20 procent. Ook de lonen in de bouw knallen omhoog. Met de toenemende druk op arbeidsmarkt wordt ook het prijsverschil groter."

Groeien naar 500 woningen

Een tweede reden voor de stap naar prefab is het opvoeren van de productie. Plegt-Vos bouwt momenteel ongeveer 2.000 woningen per jaar en dat moeten er meer worden. Want Nederland komt ruim 300.000 woningen tekort. Vooralsnog produceert Plegt-Vos in de opstartfase in de nieuwe fabriek in Almelo vijf gevels (voor-, achter- en zijgevels) per dag. Dat moeten er twintig per dag worden met een groeimogelijkheid naar zestig, als er in ploegen gewerkt gaat worden. Opdam: "Volgend jaar willen we deze locatie laten groeien naar 500 woningen. De maximale capaciteit in de hal is 1300 woningen per jaar."

Het bouwproces in de bijna 6000 vierkante meter grote hal bestaat uit twintig verschillende stappen. De balken, kozijnen, strips met gevelstenen, het isolatiemateriaal en de beglazing worden 'just in time' door leveranciers aangeleverd. Aan twintig 'tafels' worden de materialen vervolgens verwerkt.

Badkamers

De daken, binnenwanden en trappen worden aangeleverd door de vestiging van Plegt-Vos in Langeveen, waar het bedrijf oorspronkelijk vandaan komt. De badkamers worden prefab gemaakt in een zusterbedrijf dat twee jaar geleden een stukje verderop op Bedrijvenpark Twente werd geopend.

Tijdwinst

Opdam: "Daarmee boeken we veel tijdwinst. Op de traditionele bouwplaats werken elf partijen aan een badkamer. Die moeten 22 dingen doen. zoals de tegelzetter, installateur, elektricien en schilder. Die moeten dan in de juiste volgorde in een badkamer aan het werk. Dat gaat zelden goed, omdat je met zoveel partijen van doen hebt, bij prefab werkt dat veel efficiënter."

20 miljoen

Plegt-Vos investeerde circa 20 miljoen euro in de bouw en inrichting van de slimme huizenfabriek. Op het 10 hectare grote terrein is plek voor vier soortgelijke hallen. Het lijkt logisch om ook de productie van Langeveen op den duur naar Almelo te verplaatsen, maar daarover is Opdam resoluut: "Dat gaat niet gebeuren. Onze vestiging in Langeveen, waar tientallen mensen werken, is belangrijk voor de gemeenschap daar. Die ga ik niet verhuizen."