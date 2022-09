Het Evoluon, het oude techniekmuseum van Philips, leidde als congrescentrum jarenlang een bestaan aan de zijlijn, tot verdriet van veel Eindhovenaren. Vanaf zaterdag zetelt er weer een technologiemuseum in het iconische gebouw. De eerste expositie RetroFuture toont verbeeldingen van de toekomst.

Precies op de dag af dat 56 jaar geleden Frits Philips en prins Bernhard de 'vliegende schotel' vol technische snufjes openden − en 33 jaar na de sluiting − opent zaterdag het Evoluon in Eindhoven weer zijn deuren als technologiemuseum. Cabaretier en Eindhovenaar Theo Maassen, die van hetzelfde ‘bouwjaar’ (1966) is als het Evoluon, zal de tentoonstelling RetroFuture openen.

De expositie, georganiseerd door de stichting Next Nature en vanaf zondag toegankelijk voor publiek, verkent hoe de mensen in het verleden naar de toekomst keken en wat nú hun verwachtingen voor de toekomst zijn. Leonardo da Vinci droomde al in de 15de eeuw over vliegen, pas aan het begin van de vorige eeuw werd het werkelijkheid. En in vroegere sciencefictionfilms was communiceren via een beeldscherm nog fictie, maar tegenwoordig is het de gewoonste zaak van de wereld.

Toekomstdromen

''De toekomst herhaalt zich steeds'', zegt Next Nature-directeur Koert van Mensvoort in de ronde entreehal, waar daags voor het openingsweekend de voorbereidingen nog in volle gang zijn. ''Je ziet in de geschiedenis steeds dezelfde toekomstdromen en doemscenario’s terugkeren. Sommige zijn uitgekomen, zoals vliegen en beeldbellen. Maar we dromen nog steeds over het eeuwig leven en het paradijs op aarde of hebben nachtmerries dat de wereld ten onder gaat. Een doemscenario dat de aarde overbevolkt raakt, daar waarschuwde Aristoteles al voor.''

Met de heropening van het museum gaat een lang gekoesterde wens van menige Eindhovenaar in vervulling. Want het iconische gebouw, een rijksmonument dat ook wel de Eiffeltoren van Eindhoven werd genoemd, stond daar maar te verpieteren aan de rand van het centrum, langs een drukke uitvalsweg.

In 1989 sloot Philips de deuren van het museum, waarin schoolklassen uit heel Nederland hun eerste ervaring met de wondere wereld der techniek hadden en dat ook vermaard was als bestemming van een NS-dagtocht. Het concern, dat in zwaar weer verkeerde, paste ervoor om nog meer geld bij te leggen − echt rendabel is het Evoluon nooit geweest.

Daarna werd jarenlang door de gemeente Eindhoven en eigenaar Philips gezocht naar een andere passende functie voor het gebouw. Maar diverse plannen liepen stuk op het geld of specifieker: het gebrek aan subsidie. Dat het vervolgens werd uitgebaat als congres- en evenementencentrum was voor veel Eindhovenaren onbevredigend. Want zij konden 'hun' Evoluon niet meer in.

Kraftwerk

''Ik heb ook nooit begrepen dat het gebouw in zijn 56-jarig bestaan langer niet dan wel een publieke functie heeft gehad'', aldus Van Mensvoort, die zijn jeugd heeft doorgebracht in buurgemeente Veldhoven en wiens ouders allebei bij Philips hebben gewerkt. ''Het Evoluon ziet er zo bijzonder uit, het is net een ruimteschip. Als je er langs loopt, dan wil je er toch meteen in om een kijkje te nemen?''

Wel zijn er nog een paar tijdelijke exposities geweest, zoals Brain Experience in de zomer van 2012. En in 2013 gaf de Duitse band Kraftwerk, pionier van elektropop en techno, enkele memorabele concerten vol lichtshows in het ufo-achtige gebouw.

In 2018 verkocht Philips het gebouw aan de Eindhovense vastgoedondernemers Lee Foolen en Marc Reijs. Zij zijn nog in onderhandeling over de inrichting van het omliggende park, waar mogelijk een hotel en kantoren of werkplaatsen voor start-ups en studenten worden gebouwd. Het Evoluon zelf hebben ze voor tien jaar verhuurd aan Next Nature, een internationale stichting die zich bezighoudt met technologie en natuur van de toekomst.

Space Odyssee

De eerste expositie, gesubsidieerd door meerdere overheden en instellingen, is een mix van technologie, kunst en natuurhistorie, deels tentoongesteld in Space Odyssee-achtige tunnels. Zo beelden kunstenaars hun versie van tien universele toekomstdromen uit, variërend van 'vliegen als een vogel' tot 'nooit meer werken, alles uitbesteden aan robots' en het 'verlangen naar onsterfelijkheid'.

Er is een VR-tijdmachine, een soort draaimolen waarin de bezoeker met een virtualrealitybril op het hoofd in een verhaal over de toekomst van de aarde terechtkomt. Een spookhuis waarin allerlei doemscenario’s zijn te zien, een snackautomaat waaruit schimmels en algen kunnen worden getrokken of een schiettent waar de bezoekers organen uit een varken kunnen 'scoren' (als toekomstbeeld van orgaandonatie via dieren).

Ook zijn er interactieve spelletjes, zoals het zelf samenstellen van verschillende robotonderdelen op een wand. Dat is helemaal in de geest van het oude Evoluon, dat destijds vooral zo revolutionair was in museumland omdat bezoekers bijna alles zelf mochten aanraken.

Delorean DMC-12

Bij de ingang staat een zilverkleurige Delorean DMC-12 geparkeerd, de rijdende tijdmachine uit de filmtrilogie Back to the Future. In de entreehal, waar de bezoekers vroeger werden begroet door Senster − een metershoge robot die reageerde op geluid − is nu 'een eregalerij van toekomstdenkers' aangebracht. Tientallen beroemdheden zijn te zien, van Jules Verne, George Orwell en Chriet Titulaer tot Plato, Karl Marx en Greta Thunberg.

RetroFuture is voorlopig als tentoonstelling gepland tot eind maart. De organisatie mikt op 80- tot 100 duizend bezoekers. Daarna volgen andere exposities. Het plan is om het Evoluon uiteindelijk in te richten als een hedendaags technologiemuseum met zowel permanente als wisselende exposities.

Ondanks alle onheilstijdingen over klimaat en milieu blijft kunstenaar en filosoof Van Mensvoort een positief toekomstbeeld uitdragen. ''Met deze tentoonstelling willen we laten zien dat er niet maar één toekomst is. Er zijn veel scenario’s mogelijk'', zegt hij. ''Het is ook onze plicht om optimistisch te zijn over de toekomst. Ik denk dat we al onze verbeeldingskracht moeten gebruiken om te kijken hoe we met elkaar op deze planeet een goed leven kunnen leiden.''