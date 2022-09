Alle vrouwen in Frankrijk kunnen binnenkort gratis de morningafterpil krijgen. Kosten mogen geen reden zijn om de noodanticonceptie al dan niet te nemen, vindt het Franse kabinet. Loopt Frankrijk daarmee voorop?

1. Wat is het Franse plan?

Iedere vrouw kan, als het aan de Franse minister van Volksgezondheid François Braun ligt, vanaf volgend jaar gratis, zonder recept bij de apotheek de zogenoemde morningafterpil halen. Het gebruik van een morningafterpil is binnen 24 uur na onbeschermde seks het effectiefst, en dus moeten er zo min mogelijk hordes zijn voor vrouwen, aldus Braun in een interview met de krant 20 minutes.

Daarmee wordt bestaande Franse regelgeving in feite uitgebreid. De morningafterpil is al gratis voor minderjarigen en, met recept, voor vrouwen tot 26 - net als andere anticonceptiemiddelen. Financiële redenen mogen geen rol spelen bij het al dan niet nemen van de morningafterpil, voegt minister Isabel Rome voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen daar in een verklaring aan toe. 'Dat is de belangrijkste reden dat vrouwen afzien van noodanticonceptie, en daarom onderneemt de overheid concrete actie.' Volgens het European Consortium for Emergency Contraception kost een morningafterpil in Frankrijk afhankelijk van het middel tussen de 7 en 19 euro.

Het Franse kabinet maakt ook soa-testen gratis tot 26 jaar, voor zowel mannen als vrouwen. Op dit moment is alleen een hiv-test gratis. Minister Braun ziet een toename in het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen. Hij zegt niet te weten of dat te maken heeft met de kosten van een soa-test: 'Is het een gebrek aan preventie? Aan informatie? Is er wereldwijd sprake van het laten vieren van de teugels op dit belangrijke onderwerp?'

2. Hoe is het in andere Europese landen geregeld?

Het Franse plan is redelijk vooruitstrevend, hoewel er ook andere landen zijn met vergelijkbaar beleid. In 2020 besloot België tot een flinke tegemoetkoming voor alle vrouwen die een morningafterpil willen kopen, waardoor de pil in veel gevallen gratis of bijna gratis is. Spanje kondigde eerder dit jaar aan dat de noodanticonceptie gratis wordt voor alle vrouwen bij gezondheidscentra. Ook in het Verenigd Koninkrijk is de morningafterpil bij veel locaties gratis te verkrijgen.

Verder zijn er grote verschillen in de regels tussen Europese landen. Sommige landen stellen het middel gratis ter beschikking aan vrouwen onder een bepaalde leeftijd. Al dan niet met recept, zoals in Duitsland. In bijvoorbeeld Finland en Portugal is het voor alle vrouwen gratis op een beperkt aantal locaties, zoals gezinsplanningscentra of ziekenhuizen. Andere landen vergoeden in de meeste gevallen niets, ook niet voor jonge vrouwen, zoals Denemarken en Oostenrijk.

Het Franse voornemen lijkt te passen binnen een bredere discussie in Europese landen over ongelijkheid in kosten voor vrouwen rondom seksuele gezondheid. Zo maakte Frankrijk menstruatieproducten op universiteiten al gratis. Spanje maakte als onderdeel van wetgeving over abortus en de morningafterpil bekend dat menstruatieproducten gratis worden op scholen. Bovendien kunnen vrouwen er in navolging van enkele Aziatische landen verlof krijgen op hun werk als ze te maken hebben met heftige menstruatieklachten. In Schotland zijn als eerste land ter wereld vanaf augustus alle menstruatieproducten gratis voor alle vrouwen.

3. Is er in Nederland draagvlak voor het gratis maken van de morningafterpil?

Vrouwen tot 21 jaar krijgen hier anticonceptiemiddelen, waaronder de morningafterpil, vergoed uit de basisverzekering. Tussen de 18 en 21 gaat dat wel ten koste van het eigen risico. Boven de 21 kun je je aanvullend verzekeren voor anticonceptie. Er gaan al jaren stemmen op om anticonceptie weer terug te krijgen in de basisverzekering. Sinds 2011 is dat hier niet meer het geval, omdat anticonceptie niet als medisch noodzakelijk gezien wordt.

Politieke voorstellen om alle anticonceptie opnieuw te vergoeden hebben het tot nu toe niet gehaald. Begin 2021 werd weliswaar een motie aangenomen in de Tweede Kamer voor gratis anticonceptie, met steun van de ChristenUnie, maar het demissionaire kabinet liet een besluit daarover aan het nieuwe kabinet.

Op initiatief van GroenLinks werd in oktober 2021 een amendement op de begroting ingediend voor een subsidieregeling voor gratis anticonceptie. Dat amendement werd weggestemd. Het huidige kabinet wil alleen gratis anticonceptie voor 'kwetsbare groepen'. Dat voornemen moet echter nog worden uitgewerkt.

Vrouwenrechtenactivisten proberen ook via de rechter voor elkaar te krijgen dat anticonceptie terugkeert in het basispakket. Bureau Clara Wichmann en andere actiegroepen verloren vorig jaar een zaak waarin werd bepleit dat er sprake is van discriminatie. Vrouwen zouden in de meeste gevallen opdraaien voor de kosten van anticonceptie, waardoor de reproductieve rechten van vrouwen in het geding zouden komen, vindt Bureau Clara Wichmann.

Uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers voor seksuele gezondheid blijkt bijvoorbeeld dat 2 procent van de vrouwen uit kostenoverwegingen geen anticonceptie gebruikt De rechter vond het echter een zaak voor de politiek. In augustus dienden de eisers hoger beroep in tegen de uitspraak.