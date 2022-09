Drie jaar geleden hees Christa Koekoek (46) uit Putten op 11 oktober, Coming Out Day, de regenboogvlag bij haar huis. Diezelfde avond kreeg ze een briefje door de bus: 'We bidden voor de goddelozen op dit adres'. Haar geaardheid houdt ze zoveel mogelijk verborgen. Tot nu: 'Ik doe dit voor de jongeren in Putten.'

"Ik wist altijd al dat ik anders was, maar ik wist niet wat ik was", zegt Christa Koekoek (46). Ze is zenuwachtig. Het kopje kruidenthee voor haar neus biedt houvast voor haar handen. De spanning zit 'm vooral in angst voor de reacties. Of juist het tegenovergestelde. "Misschien praat er straks wel niemand meer met me.''

Ze woont nu bijna vier jaar in Putten en gaat daar naar een hervormde kerk. Bijna niemand uit het dorp weet iets van haar geaardheid. "Nee, dit is echt een coming-out." Ze gaat graag naar de kerk. "Ik doe er zelfs vrijwilligerswerk, maar ik spreek er niet over mijn seksualiteit. Dat durf ik niet te vertellen.''

Geen thema

Die schaamte vloeit voort uit haar jeugd. Christa is geboren en getogen in Ermelo. Seksualiteit was binnen haar gezin geen thema. "Er werd gewoon niet over gesproken." Een lhbtiqa+-gemeenschap was destijds ver te zoeken. "Nee joh, Je wist ook niet dat er iets anders was (dan heteroseksualiteit, red.), er waren geen voorbeelden.''

Op haar 16de werd Christa verliefd op een vrouw. "Ik keek een film waar een actrice in speelde die ik heel knap vond. Ik dacht echt: wow.'' Dat gevoel probeerde ze te verwoorden naar haar moeder. Ze kwam uit de kast. "Ik heb toen tegen mijn moeder gezegd dat ik meisjes ook leuk vind.''

'Ik wilde niemand choqueren'

Daar werd niet enthousiast op gereageerd. "Zij zei toen: 'Dat (verliefd worden op een vrouw, red.) doen we niet, dat gebeurt niet'.''

Na haar coming-out heeft ze jaren niet over haar gevoelens gepraat met haar moeder, die inmiddels overleden is. "Mijn moeder, tantes en oma waren allemaal heel gelovig. Ik wilde niemand choqueren en hield mijn gevoelens verder voor me.''

Christa valt niet alleen op vrouwen, ze is panseksueel. "Ik val op de mens, gender maakt mij niet uit. Ik kan niet zeggen dat ik bi ben, want ik vind ook queer heel interessant.'' Panseksualiteit en Putten gaan niet zo goed samen, volgens Christa. "Wanneer je er niet over praat, ben je oké, dan ben je welkom. Zodra je uiting aan je geaardheid geeft, ben je fout en heb je een probleem.''

Anonieme brief

Ze spreekt uit ervaring. "De eerste keer dat het coming-out Day was toen ik hier woonde, heb ik de regenboogvlag gehesen.'' Christa was de enige in het dorp die dat deed. Diezelfde dag kreeg ze een anonieme brief, waarschijnlijk van buurtbewoners. "Daar stond in dat ze zouden bidden voor de goddelozen op dit adres.''

Dat hakte erin. "Mijn kinderen waren ook thuis, het doet echt wat met je'', zegt ze. Een jaar later kreeg Christa bijval van haar overbuurvrouw. "Die hees toen de regenboogvlag ook. Er komt heel langzaam dus een revolutie op gang", zegt ze lachend. "We komen er wel!''

Christa is getrouwd geweest en heeft twee kinderen. Haar ex-man is dragqueen en zet zich ook in voor de lhbtiqa+-gemeenschap. "Ik heb een tijdje met mijn ex in Putten gewoond, maar zou me hier niet prettig voelen om naast hem door het dorp te lopen. In Amsterdam zou ik dat wel durven.''

Ondanks de negativiteit heeft Christa een verhuizing nooit overwogen. "Nee, nee", zegt ze resoluut. "Ik vind Putten het geweldigste dorp van heel Nederland, ik hou van Putten.'' Zelfs enkele conservatieve kernwaarden van het dorp vindt ze prettig. "Het klinkt heel raar, want ik wil wel die regenboogvlag. Maar ik hoop dat Putten dit mooie dorp blijft. En dat de winkels op zondag dicht blijven, bijvoorbeeld.''

Winkels dicht op zondag en wel een regenboogvlag, klinkt dat niet een beetje tegenstrijdig? "Ik ben een vat vol tegenstrijdigheden", lacht Christa. "Maar ik vind dat het bij Putten hoort dat de winkels op zondag dicht zijn.'' Maar hoort het dan ook niet bij Putten dat er géén regenboogvlag boven het stadhuis hangt? "Ik snap die gedachte, daarom moeten we ook de dialoog aangaan.''

Eerste stap

Christa wil graag dat de regenboogvlag op 11 oktober, coming-out Day, ook door de gemeente Putten wordt gehesen. Waarom? "Ik wil dat de jongens en meisjes uit Putten die hiermee worstelen weten dat ze er mogen zijn", zegt ze, zichtbaar geëmotioneerd. "Ik dacht namelijk dat ik er niet mocht zijn. Dat ik vies was, dat ik raar was en dat God boos op mij zou zijn.''

Het hijsen van de vlag kan een eerste stap in de goede richting zijn, volgens Christa. "Het is maar een stomme vlag, maar voor ons betekent het zoveel meer. Het zegt: ik mag er zijn. Dat is het.''

En daarom spreekt ze zich nu uit. "Ik wil niet dat een meisje of jongen van 13 of 14 op een kamer zit en denkt: ik hoor hier niet. Want dat vond ik het ergste.''