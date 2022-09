Bewoners van de Rotterdamse havenwijk Heijplaat worden 'gek' van de vliegen. Volgens hen komt de overlast door een afvalverwerker in de buurt. Het bedrijf ontkent, tot in de rechtszaal aan toe.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het natte weer van de laatste dagen is een plus voor de bewoners van Heijplaat. Als het regent keert de rust even terug in de Rotterdamse havenbuurt, ver weg van de stad en ingeklemd tussen haven en industrie. Heijplaat is dan weer een wereld zonder kamervliegen, aasvliegen en vleesvliegen. De 64-jarige Rinus Groen, sinds zijn 18de bewoner van Heijplaat, zucht. "Maar zodra de zon schijnt verandert dat."

"Met warm weer komt het hier los", legt de Rotterdammer uit. "Dan komen de vliegen in groten getale deze kant op." Dagelijks komt hij rond vier uur 's middags thuis van zijn werk, en wil op mooie dagen dan graag in zijn tuin neerstrijken. "Maar het kán gewoon niet. Er zitten zo twintig vliegen op mijn bord. Binnen ook, tientallen vliegen! Daar krijgen wij als bewoners stress van. Mijn vrouw dus ook. Ze wordt helemaal gek van al die vliegen."

Veertig vrachtwagens vol vuilnis per dag

Heijplaat, begin vorige eeuw gebouwd voor arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, is een bijzondere wijk. De pakweg 1700 bewoners zijn hier wel wat gewend. "Soms geluid, soms wat rondvliegend stof uit de haven", zegt Groen haast schouderophalend. "Dat hoort er gewoon bij als je in dit gebied woont." Maar ja, die vliegen? Die namen zes jaar geleden opeens wel heel rap in aantal toe.

Groen legt uit hoe de overlast volgens hem is ontstaan. Op loopafstand van de huizen wordt in deze buurt plastic afval gerecycled door de grote afvalverwerker N+P. Nederlands afval van plastic, metaal en drankkartons wordt hier gesorteerd en vervolgens ter verwerking naar andere bedrijven gestuurd. Dagelijks komen er zo'n veertig vrachtwagens vol vuilnis aangereden, zagen bewoners die de tel bijhielden. "En de etensresten in al die vuilniszakken zorgen voor vliegen en vliegenoverlast," stelt Groen.

Ook in de ogen van andere bewoners is de afvalverwerker de boosdoener. Cijfers bevestigen de overlast: in een proef in opdracht van de provincie, de gemeente en de milieudienst, is gemeten hoeveel vliegen hier rondsuizen ten opzichte van de andere wijken. Dat bleken er in de zomer van 2021 twee keer zoveel te zijn.

"Men denkt inderdaad dat deze overlast bij ons vandaan komt en dat klinkt logisch," zegt directeur Klaas Wierda van N+P. "Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Wij veroorzaken geen overlast, daarvan ben ik overtuigd. Onze maatregelen zijn adequaat. Zo houden we het gebouw goed dicht en zorgen we ervoor dat afval hier niet te lang blijft staan."

Bewoner Rinus Groen heeft een vliegenvanger in een struik in zijn tuin. Bewoner Rinus Groen heeft een vliegenvanger in een struik in zijn tuin. Foto: Otto Snoek

Afvalverwerker vecht aanscherping vergunning aan

De zaak is complex. Bewijzen waar de vele vliegen precies vandaan komen blijkt namelijk lastig. En wanneer is er eigenlijk sprake van overlast? De wet maakt dat niet duidelijk. Toch worden de klachten van de bewoners gehoord. Zo heeft de afvalverwerker inmiddels aanscherping van een vergunning voor de kiezen gekregen.

Het bedrijf vecht die beslissing via de rechter aan, net als de in 2020 opgelegde dwangsom van de provincie voor vliegenoverlast. "In de aanpassing van de vergunning stonden strenge maatregelen waar we het als bedrijf niet mee eens zijn", zegt de directeur. "We zouden erdoor op kosten worden gejaagd zonder dat er volgens ons voldoende effect zichtbaar is."

De rechter doet naar verwachting binnen enkele weken uitspraak. Welk oordeel hij ook velt, voor de bewoners zal de situatie niet een-twee-drie veranderen. Voorlopig blijft Heijplaat nog wel even vliegen meppen, weet ook Groen. "Ik word gek als ik hier buiten zit."