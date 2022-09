Er komt een prijsplafond voor energie, althans voor huishoudens. Zo wil het kabinet de groeiende onrust over de hoge prijzen voor gas en elektriciteit bezweren. Consumenten krijgen zekerheid en redelijke prijzen, terwijl er toch een stevige prikkel blijft om te besparen. Hoe zien de maatregelen eruit?

Wat zijn de harde cijfers?

Harde cijfers zijn er alleen over de hoeveelheden gas en stroom die onder het prijsplafond vallen. Bij gas gaat het om 1200 kubieke meter, voor elektra ligt de lat op 2400 kilowattuur. Voor al het verbruik onder deze grens gelden maximumprijzen. Wie meer verbruikt, betaalt voor dat meerdere de marktprijs aan het energiebedrijf.

Maar over de exacte hoogte van het prijsplafond kon het kabinet dinsdag nog geen helderheid verschaffen. Er 'wordt gedacht', zo schrijft minister Rob Jetten aan de Tweede Kamer, aan 'ongeveer' 1,50 euro per kuub gas en 70 cent per kilowattuur stroom. Als de ontwikkeling van de gasprijs meevalt, kan het plafond lager komen te liggen waardoor burgers meer geholpen zijn. 'Voor gas geldt dat het maximaal verlaagd zal worden 1,20 euro per kubieke meter.' Die prijzen zijn overigens netto, dus inclusief de belastingen die de overheid heft op gas en stroom.

Het plafond gaat een jaar gelden, vanaf 1 januari, maar het kan al vanaf 1 november invloed hebben op de hoogte van voorschotten die klanten nu betalen aan hun energiebedrijven.

Wat betekent dit voor de energierekening?

Het kabinet stelde dinsdag dat de gemiddelde energierekening volgend jaar daardoor wordt verlaagd met 2.280 euro. Dat bedrag is, zoals het kabinet zelf eufemistisch schrijft, 'omgeven met onzekerheden'. Je zou ook kunnen zeggen: een beetje misleidend. Het is berekend op een huishouden dat maximaal van de regeling profiteert en een jaar lang 3 euro per kubieke meter gas en 1 euro per kilowattuur elektriciteit betaalt. Dat zijn behoorlijk hoge prijzen, die zeker niet voor alle Nederlanders volgend jaar de realiteit zullen zijn.

Het enige goede antwoord op de vraag hoe groot het voordeel is voor huishoudens is: dat hangt af van de hoogte van de gasprijs en verschilt sterk per huishouden.

De regeling biedt de meeste verlichting voor gemiddelde verbruikers die afgelopen maanden te maken kregen met veel hogere energierekeningen. Zij betalen in sommige gevallen inderdaad rond de 3 euro per kubieke meter gas. Ook voor huishoudens die de komende maanden een herziening van hun energiecontract krijgen, is de maatregel een opluchting. De prijs kan niet meer oneindig hoog worden.

De regeling biedt minder zekerheid voor huishoudens die meer energie gebruiken dan de grens die het kabinet heeft gesteld. Dat zullen nog best veel huishoudens zijn. 1200 kubieke meter gas is het gemiddelde verbruik van alle Nederlandse huishoudens. Voor vierpersoons huishoudens ligt het gemiddelde verbruik rond de 1700 kubieke meter gas en 4500 kilowattuur elektra. Voor grote gezinnen in slecht geïsoleerde woningen komt een aanzienlijk deel van het energieverbruik uit boven de grens van het prijsplafond; daarvoor moet de marktprijs worden betaald. Voor die huishoudens is er dus een extra prikkel om zuinig aan te doen en te investeren in energiebesparing. Dat is precies wat het kabinet beoogt.

En dan is er ook nog een groep huishoudens die er op korte termijn juist op achteruit gaat. Dat zijn de mensen die nog een vast contract met gunstige tarieven hebben. En mensen die weinig energie verbruiken omdat hun woning super goed geïsoleerd is en ze zonnepanelen hebben. Zij profiteerden dit jaar van de verlaagde energiebelasting. Maar dat voordeeltje valt weg. Om de nieuwe maatregelen te betalen, wordt die verlaging van de energiebelasting teruggedraaid.

Wat gaat deze maatregel de schatkist kosten?

Het kabinet houdt rekening met een bedrag tussen de 5 en 10 miljard euro. Maar dat is helemaal afhankelijk van de hoogte van de gasprijs. Die daalt gestaag sinds de piek van eind augustus. Toen kostte gas op Nederlandse groothandelsbeurs TTF bijna 350 euro per megawattuur. Inmiddels is die prijs bijna gehalveerd tot 180 euro. Dat bedrag is nog altijd ruim het dubbele van de prijs van januari dit jaar. Die prijs heeft het kabinet als uitgangspunt genomen voor het prijsplafond.

Hoe hoger de gasprijs boven het prijsplafond uitstijgt, hoe groter het bedrag zal zijn dat de staat moet bijpassen. Het bedrag is ook afhankelijk van de hoeveelheid gas die huishoudens zullen gebruiken. Als de winter zacht is, Nederlanders massaal korter douchen en de verwarming laag zetten, zullen de kosten meevallen. Een belangrijk deel van de kosten - 5,4 miljard - wordt gedekt doordat de energiebelasting nu niet wordt verlaagd.

Wordt er nog meer gedaan voor minima?

Ook komend jaar kunnen huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het minimum via hun gemeente een bedrag van 1300 euro krijgen. Dat was afgelopen zomer al besloten, maar het kabinet geeft gemeenten nu ook de ruimte om 500 euro van dat bedrag al dit jaar uit te keren. Ook trekt de regering 50 miljard uit voor een noodfonds om te voorkomen dat Nederlanders deze winter worden afgesloten van gas en licht.

Komt er ook hulp voor kleine ondernemers zoals bakkers en slagers die door de hoge gasprijs kopje-onder dreigen te gaan?

Daar is het kabinet nog mee bezig. Er komt waarschijnlijk een subsidie- en/of kredietgarantieregeling voor mkb'ers met extreem hoge energielasten. Dit naar het voorbeeld van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de vergoeding die sommige ondernemers kregen tijdens de coronacrisis. De TVL compenseerde ondernemers (onder andere horecabedrijven die gedwongen hun deuren moesten sluiten) voor de vaste lasten die ze tijdens de lockdowns moesten doorbetalen.