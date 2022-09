Hij startte als verkoper van bloembollen, nu krijgt Martien Meiland (61) 50.000 euro per aflevering van zijn realityreeks. Vanavond start seizoen zeven van 'Chateau Meiland', goed voor totaal 800.000 euro. Dit is hoe de flamboyante kasteelheer - die valt op mannen, maar drie keer trouwde met dezelfde vrouw - zijn populariteit gewiekst omzette in nullen op zijn bankrekening.

'Wat goeéééééd', 'Wijnen, wijnen, wijnen!', 'Wat ééééééérg'. Je haat hen of je houdt van hen, maar de kans dat je de slagzinnetjes van de familie Meiland nog nooit hoorde is bijzonder klein. Op Play5 is hun realityreeks 'Chateau Meiland' - vanavond start seizoen zeven - nu al jaren een van de best scorende titels. Toch valt hun populariteit bij ons in het niets ten opzichte van zijn succes in Nederland. Daar haalt 'Chateau Meiland' wekelijks meer dan 1,5 miljoen kijkers en ook de critici smullen van de excentrieke familie. Hun realityreeks won in 2019 De Gouden Televizier Ring, de prijs voor het beste programma van het land en ondertussen is Martien er een van de populairste en snelst verdienende schermgezichten.

Want Meiland is er meer dan een realityster. De laatste drie jaar presenteerde hij er drie grootste studioshows en ook op het witte doek verscheen hij al. Die contracten lopen bij onze noorderburen hoog op - presentatoren op commerciële omroepen verdienen er tot 80.000 euro - maar vooral uit zijn realityreeks slaat Meiland munt. Voor 'Chateau Meiland' zou de familie 50.000 euro krijgen die ze onder elkaar verdelen. Voor zestien afleveringen komt dat neer op 800.000 euro per seizoen. Maar Martien speelt zijn naam op verschillende manieren uit. Zo is er de 'La Famille Meiland'-wijn die verkocht wordt aan 8 euro per fles, heeft hij een eigen sjaaltjes-lijn (139 euro per stuk) en zou zijn bestellende biografie 'Martien' (waarvan binnen 3 maanden 140.000 exemplaren werden verkocht) al zo'n 3 miljoen euro hebben opgebracht. Dat zijn carrière hem geen windeieren legt, bewijst zijn villa - waaruit hij in de reeks vanavond weer verhuist - die hij vorig jaar kocht voor 2,6 miljoen euro.

Heteropilletje

Niet slecht voor de uitbater van een interieurwinkel die zijn tv-carrière per abuis startte in 2007. Martien Meiland besloot toen om samen met vrouw Erika Renkema en hun dochters Montana en Maxime te verhuizen naar een aftands Chateau in Midden-Frankrijk. Dat wilden ze in honderd dagen verbouwen tot een afgewerkte B&B. Een ambitieus plan dat de camera's van 'Ik Vertrek' wilden volgen. Té ambitieus, zo bleek al snel en het mislukte dan ook. Twee jaar later stond het gezin terug in Nederland. Maar hun dubbele aflevering werd wel een van de best bekeken uit zeventien seizoenen 'Ik vertrek'.

Reden daarvoor was niet het leedvermaak van thuisblijvende kijkers of de gezinsruzies, wél de excentrieke gastheer. Fladderend door het stof, hamer losjes in de pols en sjaaltje rond de nek, was hij meer bezig met de biesjes van de gordijnen dan met de structurele werken. Hij bleek op mannen te vallen, maar besefte dat pas op z'n veertigste. Zijn coming-out beleefde hij dan ook als een schok. "Het is niet leuk voor jezelf én voor je partner, kon ik een pil nemen om hetero te worden, ik deed het meteen", zegt hij daar later over. Martien verliet zijn vrouw Erika even, maar keerde na een mislukt avontuurtje toch terug. Hij scheidde, maar zou later twee keer met Erika hertrouwen. "Het maakt verhuizen makkelijker en je bent juridisch beter beschermd", redeneert het koppel.

Waarzegger

Hoe dan ook, een televisiefenomeen was geboren. Toen hij twaalf jaar na zijn 'Ik vertrek'-avontuur opnieuw een Chateau kocht om het te verbouwen, zagen John De Mol en zijn productiehuis Talpa daar graten in. 'Chateau Meiland' verpulverde alle kijkcijferrecords op het kleine SBS6. Meiland, zoon van een huisvrouw en een bloembollencommissionair, kreeg commercie met de paplepel mee en slaagde er laatste jaren als geen ander in zichzelf te verkopen. "Op mijn veertiende stond ik al op de gladiolen- en tulpenvelden van mijn ooms", zei hij daar eens over. "We zijn als kind opgevoed om vroeg geld te verdienen."

Ondertussen heeft de voormalige winkeluitbater een klein fortuin bij elkaar verzameld. Maar zelf gelooft hij dat het parels voor de zwijnen zijn. Meiland is er namelijk al decennia van overtuigd dat hij zal sterven op zijn 64ste. Dat hoorde hij een keer van een waarzegger. "Alles wat ik als antwoord kreeg, is uitgekomen. Dat ik zou trouwen en twee kinderen zou krijgen met Erica. Ik kende niet eens een Erica, ik vond dat zo'n rare naam. En bij de vraag hoe oud ik zou worden kwam een 4 en een 6. 46 heb ik gehaald, dus moet het 64 zijn. In het jaar dat ik 64 word, ga ik alvast niet het vliegtuig in."