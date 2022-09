De koopkracht- en energiecrisis stuurt het huishoudboekje van de studenten Nicky (21) en Twan (24) flink in de war. Ze weten dat het onverantwoord is, maar net als talloze andere studenten zien ze geen andere mogelijkheid dan duizenden euro’s lenen. Met angst en beven zien ze uit naar de decembermaand: dan valt de eindafrekening van de energiemaatschappij op de deurmat.

Nicky van Beusekom (21) studeert verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht. Een jaar geleden verliet ze het ouderlijk huis om samen te wonen met haar goede vriend Twan Brouwer (24), die een opleiding volgt tot medisch hulpverlener. "We huren een appartement in Leidsche Rijn met behulp van een garantsteller. Dat kost 1100 euro per maand. Wat neerkomt op een bedrag van 550 euro per persoon."

Het appartement van de studenten maakt gebruik van stadsverwarming. Ieder betaalt de helft van het termijnbedrag voor de energierekening, maar de twee weten nu al dat dit maandelijkse voorschot onvoldoende is om alle kosten te dekken. "Mijn huisgenoot heeft berekend dat we in december waarschijnlijk 1300 euro moeten bijbetalen."

Nu al in de schulden

Het is nog even spannend hoe de studente dat geld gaat ophoesten. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik naast mijn lening bij DUO ook nog geld leen bij mijn moeder, dat moet ik doen om überhaupt mijn school te kunnen betalen. Om rond te komen zou ik eigenlijk drie dagen per week moeten werken. Dat is alleen niet haalbaar naast mijn studie, het schrijven van een scriptie én mijn deelname aan het bestuur van een studievereniging. Dus nee, eigenlijk heb ik dat geld niet. Ik zit al in de schulden."

De kosten van levensonderhoud worden steeds hoger, ook voor studenten. Consumentengoederen- en diensten waren vorige maand 12 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Energie was in augustus 151 procent duurder dan een jaar eerder, zo becijfert statistiekbureau CBS. Armlastige studenten komen vooralsnog niet in aanmerking voor de energietoeslag.

Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, waarschuwde eerder: "Ik spreek veel studenten die zich zorgen maken over hoe ze moeten rondkomen. Ik krijg ook berichten van ouders die financieel willen helpen, maar het niet meer kunnen. De huurprijzen zijn te hoog, de boodschappen worden steeds duurder, de energieprijs stijgt fors en er komt mogelijk rente op de studieschuld. Dat leidt tot een hoge financiële druk."

Een bijbaantje heeft Nicky op dit moment niet, dat versterkt de noodzaak om te lenen. "Ik heb wel wat baantjes op het oog, maar meer dan twee dagen per week werken zit er voor mij niet in deze periode."

Bonnetje van de supermarkt

Aan boodschappen besteedt ze tussen de 150 en 200 euro per maand. "Ik probeer goed te letten op aanbiedingen. En wat ik bijvoorbeeld ook doe is bier drinken in plaats van mixdrankjes, al vind ik dat niet lekker. Minder uitgaan en niet buiten de deur eten, helpt ook."

Twan heeft een klein inkomen: "Ik ben doktersassistent bij een huisartsenpraktijk. Zo kan ik klinische ervaring opdoen en wat centen verdienen om boodschappen te kopen. In het verleden heb ik gewerkt als souschef. Daardoor ben ik met boodschappen minder kritisch op de prijs, dan ik eigenlijk zou moeten zijn. Dat compenseer ik op andere manieren, bijvoorbeeld door minder uitgaan, weinig met het openbaar vervoer reizen en vakanties overslaan."

Groter probleem

Desondanks gaat zijn schuldenmeter steeds verder in het rood. "Ik zit nu rond de 40.000 euro. Daar moet ik wel bij zeggen dat dit niet mijn eerste studie is. Ik maak mij natuurlijk weleens zorgen. Het zou niet normaal zijn, als ik dat niet deed. Lenen is geen ideale optie, maar op dit moment wel de enige. Als je voldoende aandacht aan je studie wilt schenken, kun je niet vier dagen per week werken."