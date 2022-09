Met zijn 'reportages over het leven in de schaduw van de welvaart' begon Jonah Falke al een paar jaar geleden. "Maar daar zijn nu corona en de oorlog nog bij gekomen." Dus is het armoedeprobleem nóg groter geworden dan hij in zijn boek beschrijft.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"En het was al veel groter en verborgener dan ik dacht'', vertelt schrijver Falke, die merkt dat voor zijn boek Van armoede dat net is uitgebracht enorm veel belangstelling is. "Het is eigenlijk toeval dat het nu uitkomt, maar het is nóg actueler dan het al was."

Aanleiding om het land in te trekken waren CBS-cijfers die lieten zien dat de armoede in Nederland toeneemt. Hij wilde de kale cijfers beter begrijpen en ging op reportage met onder meer hulpverleners in Nijmegen en Arnhem.

Was je verbaasd over wat je zag?

"Ik was echt enorm verrast, ik heb echt een heel ander Nederland leren kennen. Het probleem armoede is veel groter en verborgener dan ik dacht. ik ben in een flat in het Arnhemse Malburgen bij iemand geweest die zelfs geen meubels had.



Dat komt denk ik onder meer omdat veel mensen die arm zijn geen sociaal netwerk hebben. Er zijn kinderen in Malburgen die nooit aan de andere kant van de brug in het centrum van Arnhem komen omdat je in de stad geld uitgeeft. Het zijn bijna verborgen plekken waar mensen in armoede wonen, groepjes flats die je vanaf de snelweg ziet, maar waar je nooit bij in de buurt komt. En waar mensen wonen die dus verder niemand om zich heen hebben, die het allemaal zelf maar moeten zien op te lossen. Die hebben misschien wel de overheid die hen kan helpen, maar die overheid wordt vaak gezien als een grote bedreiging. Omdat die overheid precies die mensen juist ook vaak met veel wantrouwen heeft benaderd."

Om somber van te worden?

"Ja, en ook weer niet. De woede richt zich vaak op de overheid, maar mensen zelf tonen zich veerkrachtig. Ik heb bij het maken van de reportages ook veel gelachen. Want mensen vinden zichzelf vaak helemaal niet zo arm. Er wordt weinig gezeurd, iedereen doet zijn best. En ik heb een enorm respect gekregen voor de hulpverleners die echt iets betekenen voor de mensen die in armoede moeten leven."

Is er een oplossing voor het armoedeprobleem?

"Ik heb twee maanden met armoedeminister Carola Schouten meegelopen en ben tot de conclusie gekomen dat armoede echt een heel complex probleem is. Het is nooit alleen maar geldgebrek. Nu zijn er best mooie plannen, zoals het omhoog gooien van het minimumloon en die 15 miljard voor koopkrachtherstel, maar dat gaat de armoede nooit helemaal oplossen. Wat wel? Ik vrees dat het nooit helemaal op te lossen is. Daarvoor is ons overheidssysteem veel te ingewikkeld.

Maar ik blijf er over schrijven, het houdt met dit boek niet op. Want er komt een nieuwe groep armen aan, de zzp-ers, gewone mensen met een opleiding. Het probleem wordt alleen maar groter."