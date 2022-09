De 71-jarige man die zaterdagmiddag zijn eigen berover achterna ging, is zondag overleden. Omstander Stanley Bhaggoe probeerde hem nog te reanimeren. 'Dit is heftig.'

De politie bevestigt het overlijden van de man. De 43-jarige vrouw die de man beroofde, is meteen opgepakt en zit nog steeds vast. De politie onderzoekt in hoeverre er een verband is tussen de beroving en de dood van de man.

De man liep op de Maarschalkerwaard bij winkelcentrum Keizerswaard in IJsselmonde in Rotterdam-Zuid, in de buurt van de zeevishandel Jaap den Ouden en shoarmazaak Hewal. Daar werd hij door de vrouw beroofd. Hij pikte dat niet, rende achter haar aan en pakte zijn spullen terug. Daarna zakte hij op straat in elkaar.

Groot vleesmes

"Een grote man greep de vrouw en hield haar vast zodat de politie haar meteen kon arresteren", aldus ooggetuige Stanley Bhaggoe (41). Volgens hem zag de vrouw er onverzorgd uit en had zij een groot vleesmes bij zich. "Met een bruin handvat en een lemmet van 20 centimeter."

Bhaggoe ging die zaterdagmiddag rond half vier naar de kapper in het Rotterdamse winkelcentrum Keizerswaard voor een knipbeurt en stond buiten een sigaret te roken, wachtend tot hij aan de beurt was. "Toen ik bij de kapper aankwam, liep de man nog. Hij was niet zo groot, misschien 1.70. Maar een paar minuten later lag hij op de grond."

Bhaggoe bedacht zich niet en begon de man te reanimeren door met zijn handen op zijn borst te drukken. "Ik heb een BHV-cursus gedaan op mijn werk, ik weet hoe dat moet." Maar er kwam geen hartslag. "Ik voelde aan zijn pols en zijn keel, maar ik voelde geen hartslag."

Beveiliger bracht aed-apparaat

Een paar minuten later bracht een beveiliger van het winkelcentrum een aed-apparaat waarmee het hart door middel van elektrische schokken weer aan de praat gebracht kan worden. "Ik keek hoe het moest en een vrouw uit het publiek bediende het apparaat", zegt Bhaggoe. "Zij schoof zijn T-shirt omhoog en legde het apparaat op zijn borst."

Daarmee dienden ze zijn hart elektrische shocks toe, maar het slachtoffer zag er niet goed uit, zegt Bhaggoe. "Hij had zijn ogen open. Waar het wit hoort te zijn, was het rood." Ondertussen begonnen omstanders de 43-jarige vrouw die hem had beroofd aan te spreken op haar wandaad. "Mensen zeiden: 'Kijk nou wat je gedaan hebt.' Maar daar reageerde ze niet op. Ze zei helemaal niets."

'Ambulance kreeg hart aan het kloppen'

Bij elkaar stonden er volgens Bhaggoe wel een man of vijftig. Het duurde even voor de ambulance er was. "Eerst kwam de brandweer, die heeft het van ons overgenomen. Daarna ben ik weggegaan."

Toen hij klaar was bij de kapper liepen er nog agenten van de recherche rond die onderzoek deden in de buurt. Van een van hen hoorde Bagghoe dat de ambulancemedewerkers het hart van de man weer aan de gang hadden weten te brengen. "Ze zeiden dat hij met een kloppend hart naar het ziekenhuis was gebracht."

Nu blijkt dat de man zondag alsnog is overleden, raakt dat Bagghoe behoorlijk. "Ik was er al emotioneel over. Vooral zaterdag, toen het net gebeurd was. Dit is heftig. Ik heb zoiets nog niet eerder meegemaakt."

Verloedering van het winkelcentrum

Volgens wijkraadslid Jerry Lussenburg (Leefbaar Rotterdam) verloedert Keizerswaard. "Het is al lang niet meer wat het geweest is. Je ziet er veel zwervers en alcoholisten en er komen steeds meer instellingen voor verslaafden in IJsselmonde, zoals Antes. Die mensen hangen daar ook rond en niet om boodschappen te doen. Er zijn veel zakkenrollers. Die pakken dan een man op leeftijd omdat ze denken dat hij een makkelijke prooi is. Niet dus."