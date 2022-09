Daling van de gasprijs op komst? Daar merkt de gemiddelde Nederlander nog helemaal níets van. Nog altijd betalen huishoudens met een nieuw contract honderden euro’s per maand extra voor energie. Besparen is dus belangrijker dan ooit, zeker nu de temperaturen weer dalen. Maar hoe breng je zelf je verbruik in huis fors omlaag? En wat moet je doen als je tóch in financiële problemen komt door de hoge kosten? Vijf vragen en antwoorden.

1. Hoeveel energie gebruik je in huis? En waarvoor?

Een gemiddeld huishouden verbruikt volgens Milieu Centraal elk jaar 1200 kubieke meter aardgas en 2500 kilowattuur (kWh) stroom. Maar er zijn grote onderlinge verschillen. In een hoekhuis is het gasgebruik ongeveer dubbel zo hoog dan in een appartement. Een andere belangrijke factor is hoe oud en geïsoleerd een woning is. Heb je een jarendertighuis waar al jaren niks aan is gebeurd? Maak dan je borst maar nat. Datzelfde geldt voor bewoners van een verouderde huurwoning. Bij de Alliantie, de grootste woningbouwcorporatie van Amersfoort, heeft 17 procent van de woningen in de regio label-D of lager. Bij Portaal zelfs een kwart.

Gemiddeld gaat driekwart van je gasgebruik naar verwarming van de woning, twintig procent naar warm water, vooral voor douchen. En de overige vijf procent is voor koken. Vooral op verwarming is dus flink te besparen. De prijs voor gas en elektriciteit is ten opzichte van de zomer van 2021 verviervoudigd, vooral door de gevolgen van de oorlog met Rusland. Met name aardgas is hierdoor ongelofelijk duur geworden. Dat elektriciteit óók veel duurder is geworden, komt omdat de prijs van gas en stroom aan elkaar zijn gekoppeld.

2. Hoe kun je energie besparen?

De gigantisch hoge gasprijs maakt zuinig omspringen met energie zeer de moeite waard. Milieu Centraal berekende dat een gemiddeld gezin met een gasprijs van 1,74 euro per kubieke meter zo'n 1200 euro per jaar kan besparen. Laat staan als je vastzit aan een nieuw en/of variabel contract.

Veel is te besparen door de verwarming alleen te laten loeien als het noodzakelijk is. Verwarm alleen ruimtes in huis waar je bent. Een uur voor het slapengaan, is het al prima om de thermostaat op 15 graden te zetten. Dat geldt ook als je niet thuis bent. Met een klein beetje warm stoken is het huis zó weer op temperatuur. Vergeet voordat je op vakantie gaat ook niet de thermostaat laag te zetten.

De thermostaat kan thuis vaak best nog een graadje lager. Met een dikke trui, pantoffels en een dekentje op de bank is veel ongemak te voorkomen. Doe gordijnen dicht om kou buiten te houden, zet de temperatuur van de cv-ketel lager, douche nog maar eens in de twee dagen en werk zoveel mogelijk op je werk. Meestal worden je reiskosten vergoed door je werkgever. Of ga werken op openbare plekken. Zo biedt Bibliotheek Eemland prima faciliteiten. In de keuken zijn ook nog wat mogelijkheden. Zoals koken op één pit of vaker koud voedsel bereiden.

3. Welke kleine verbeteringen kun je zelf doen in huis?

Je kunt makkelijk kleine verbeteringen in huis aanbrengen, waardoor er minder energie verloren gaat. Je kunt eenvoudig radiatorfolie plaatsen tussen de radiator en de buitenmuur. Ook kun je zonder al te veel moeite isolerende kozijnfolie op de ramen aanbrengen. Beide maatregelen zijn goedkoop. Met tochtstrips kun je voorkomen dat energie ontsnapt via kieren bij ramen en deuren. Met een borstel op de brievenbus, een waterbesparende douchekop en een slimme thermostaat valt nog meer winst te behalen.

Veel gemeenten stimuleren dit soort maatregelen. Zo kun je in Amersfoort gratis besparingsproducten bestellen ter waarde van 50 euro via de site amersfoort.energiebespaarshop.nl. Zoals een energiebespaarbox met een tochtstrip, douchetimer, ledlampen, stekkerdoos en tijdschakelklok. Nog een paar laatste onderhoudstips: laat je cv tijdig controleren en ontlucht je radiatoren voor beter rendement. Ook een slimme nieuwe HR-combiketel brengt je energiegebruik omlaag.

4. Hoe houd je op andere manieren je huis warm?

Hout- en elektrische kachels vliegen als warme broodjes over de toonbank omdat mensen een alternatief zoeken voor gas, constateerde het AD onlangs na rondgang in de branche. Milieu Centraal ziet vooral houtstook met lede ogen aan omdat dit slecht is voor het milieu. En elektrische kachels kosten veel stroom als ze de hele dag aanstaan. Maar volgens de verkopers scheelt het zeker geld. Een alternatief is er ook. Een elektrisch infraroodpaneel verwarmt niet de gehele ruimte, maar alleen de plek waar je bent. Scheelt stroom en centen.

Als je een airco hebt, kun je daarmee in een aantal gevallen ook een deel van je huis verwarmen. Zo bespaar je op gas, al zal je stroomgebruik flink stijgen. Op korte termijn je huis van het gas halen met hulp van isolatie, zonnepanelen en een elektrische warmtepomp gaat waarschijnlijk niet meer lukken. Aannemers en installateurs hebben het ongelofelijk druk, nu iedereen nog snel voor de winter maatregelen wil nemen. Maar investeren loont ook na deze winter, want de verwachting is dat aardgas niet snel meer goedkoop wordt.

5. Wat kun je doen als je in financiële problemen komt door je energierekening?

Een enorme verhoging van de energierekening die nog eens bovenop de inflatie voor boodschappen komt, kan zomaar leiden tot financiële problemen. Wat kun je dan doen? Neem contact op met de energiemaatschappij om te kijken of er een regeling mogelijk is. Tips over hoe je dat moet aanpakken, kun je vinden op Consuwijzer.nl. Check ook sites van het Juridisch Loket, de Woonbond en Geldfit om te zien wat ze voor je kunnen betekenen. Heb je schulden, of nog niet maar maak je je wel zorgen? Schakel dan een instantie in die je helpt financieel orde op zaken te stellen. In Amersfoort helpt het Geldloket van Stadsring51 met gratis advies.

Schakel bij financiële nood ook de gemeente in. Huishoudens tot 120 procent van het bijstandsniveau hebben recht op 1300 euro energietoeslag. Andere maatregelen verschillen per gemeente. Amersfoorters die buiten die regeling vallen, kunnen zich melden bij de coach Participatie en Inkomen. Bij hoge nood is er soms toch een vergoeding mogelijk via de gemeente of Amersfoort geeft Warmte, een actie van de kerken.