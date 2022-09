Arnhem voert een felle strijd tegen straatintimidatie, maar de aanpak ervan blijkt eens te meer ingewikkeld. Een bericht over nafluitende en nakijkende bouwvakkers in de Arnhemse wijk Klarendal op buurtplatform Nextdoor roept zowel veel compassie als weerstand op. 'Het is en blijft een discussie in de samenleving.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In het bericht, dat inmiddels niet meer voor iedereen valt te lezen, vroeg een vrouw of anderen ook zijn nagefloten en nagekeken door bouwvakkers bij Onder de Linden in Arnhem.

Wat ontzettend naar!' en 'Goed dat je dit aangeeft', zo reageerden mensen. Maar er zijn er ook die vinden dat de vrouw het nafluiten juist als een compliment moet zien óf stellen dat mannen tegenwoordig ook helemaal niks meer mogen.

De vrouw in kwestie gaf overigens aan dat het haar niet alleen om het fluiten of kijken gaat, maar ook om eenzelfde man die steeds stil blijft staan als hij haar ziet. Om wie het precies gaat, is onduidelijk. De vrouw is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

'Ik weet van niks'

In Klarendal, waar aan Onder de Linden en in de Agnietenstraat zeventig woningen worden vernieuwd en verduurzaamd, vertellen bouwvakkers nog niks te hebben meegekregen van de heibel op Nextdoor. "Ik weet van niks", zegt er één. "Ik werk hier pas twee dagen. Ga je hier een stukje over schrijven?" klinkt het verderop.

Al snel verwijzen twee mannen die met een bouwhek in de weer zijn naar het tijdelijke kantoor van Lenferink Vastgoedonderhoud, dat in opdracht van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem aan het werk is in Arnhem-Noord. Ook daar blijkt nog niemand op de hoogte van de klacht.

"Als dat wel zo zou zijn en we weten wie het is, spreken we mensen daar op aan", zegt bewonersconsulent Tessa Leeuw. "Dit is iets wat wij afkeuren." Mensen moeten met een veilig gevoel door de stad kunnen, voegt ze toe. Als dat niet lukt, hoort Lenferink dat volgens haar graag om actie te kunnen ondernemen. Al snapt ze ook dat het misschien niet voor iedereen even makkelijk is aan de bel te trekken.

Boete van 150 euro

Sylvia Kuster van bureau Vizier adviseert ook vooral het lokale meldpunt voor seksuele intimidatie te gebruiken, waar tussen januari 2021 en augustus van dit jaar 85 andere meldingen zijn binnengekomen. "Dan wordt zichtbaar wat er in Arnhem speelt." En is het bij meer meldingen over dezelfde locatie volgens haar bijvoorbeeld mogelijk de wijkagent in te lichten. Bij zogenoemde 'hotspots', plekken met veel overlast, kunnen extra verlichting en cameratoezicht worden geplaatst.

Ook nafluiten kan in de Gelderse hoofdstad tegenwoordig worden bestraft met een boete van 150 euro, zegt Kuster. Arnhem is de eerste stad in Oost-Nederland die zaken als het sissen naar of uitschelden van vrouwen strafbaar heeft gesteld. Dat naar aanleiding van een voorstel over straatintimidatie van de lokale fracties van de SP, VVD en D66.

Voor een bekeuring moet de dader alleen wel op heterdaad worden betrapt én moet uit de reactie van het slachtoffer blijken dat het gedrag van de ander ongewenst is, vult Kuster aan.

Voortdurende discussie

"Het is en blijft een discussie in de samenleving: wat valt onder seksuele intimidatie en wat niet? Soms is dat best lastig te onderscheiden voor mensen. Eigenlijk valt iedere vorm van intimidatie waarvan iemand niet gediend is eronder. Dat maakt dit zo'n moeilijk thema. De één ervaart iets misschien als een compliment, terwijl een ander zich er ontzettend aan stoort."

En zo kunnen natuurlijk ook handhavers, die wel les krijgen over hoe straatintimidatie aan te pakken, een opmerking vanaf bijvoorbeeld een steiger verschillend interpreteren. "Nee, het is geen makkelijke opgave, om het maar even zo te zeggen", zegt Kuster.

In een uitgebreide voortgangsbrief kon het stadsbestuur van Arnhem onlangs nog niet aangeven hoe vaak handhavers al precies hebben opgetreden in de stad. Wél duidelijk is dat de gemeente veel doet om seksuele intimidatie aan te pakken. Zo wordt een campagne voor meer bewustzijn dit najaar nieuw leven ingeblazen en bestaat een speciaal voorlichtingsprogramma voor scholen.

Kuster laat weten dat het bericht op Nextdoor kan worden gebruikt voor het meldpunt voor seksuele intimidatie. "In principe kunnen wij registreren door berichten in de media. Die worden dan meegenomen in het gehele beeld."