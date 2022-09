De Kamasutrabeurs is terug van weggeweest en misschien wel groter dan ooit. De organisatie plakt zelfs een extra dag aan de erotiekbeurs, die deze week plaatsvindt in de Utrechtse Jaarbeurs. 'Alles kan tegenwoordig online, maar dat is láng niet voor iedereen verzadigend.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vijf jaar geleden zei beursmanager Mariska van der Hout nog tegen het AD dat het einde verhaal was voor de befaamde Kamasutrabeurs. Het evenement mocht jaarlijks dan nog 15.000 bezoekers trekken, internet deed de beurs de das om. Waarom nog een erotiekbeurs bezoeken in een tijd waarin alles online te zien en te vinden is?

Het besluit werd in 2018 alweer teruggedraaid: de animo bleek toch te groot. Toen gooide corona een aantal jaar op rij roet in het eten. Nu is de erotiekbeurs dan écht terug van weggeweest: inclusief 'pussygallery', een hard en een soft area, en een focus op zelfliefde.

Interesse in swingen

Wat blijkt: internet is ook niet álles, zegt beursmanager Van der Hout. "Ja, seksspeeltjes kun je tegenwoordig allemaal online kopen, of zelfs bij de drogist. Maar we begrepen van zoveel mensen dat ze het leuk vinden om oog in oog te staan met iemand die daar verstand van heeft, en kan vertellen hoe het werkt. Alles 'kan' tegenwoordig online, maar dat is láng niet voor iedereen verzadigend.''

Een stripteaseshow op de Kamasutrabeurs (archiefbeeld). Een stripteaseshow op de Kamasutrabeurs (archiefbeeld). Foto: Erik van ‘t Woud

Dat geldt evengoed voor mensen die willen ontdekken, zegt de beursmanager. Denk aan een jong stel dat geïnteresseerd is in swingen, bijvoorbeeld. "Als je met je partner op ontdekking wil gaan, is een swingersclub een enorme drempel. Je rijdt een parkeerplaats op, gaat naar binnen en stapt misschien wel een ruimte in vol met mensen die jarenlange ervaring hebben. Op de beurs kun je aan dat soort dingen snuffelen, zonder dat je meteen van alles moét. Daarnaast: de beurs is ook gewoon ontmoetingsplek voor gelijkgestemden, met een interesse in erotiek.''

Een tipje van de sluier wat betreft de aankomende editie: dit jaar zijn er een soft en een hard area. "De soft area is een grote erotische speeltuin, maar daar is het ook wat laagdrempeliger. Je loopt er niet gelijk tegen bloot aan. In de hard area kun je echt mensen 'ontmoeten', sta je vrij snel oog in oog met erotiek en vind je ook stripshows. Met die zones bieden we mensen de kans om af te tasten waar ze zich wel en niet fijn bij voelen.'' Ook lanceert de Kamasutrabeurs een eigen datingsite: tijdens het evenement kunnen mensen hun profiel laten verifiëren, dit om de 'echtheid' van de mensen op de website te waarborgen.

Nieuw: de pussygallery

Ook nieuw: de 'pussygallery'. Hier stellen mannen en vrouwen zich naakt tentoon, zodat bezoekers naar verschillende soorten geslachtsdelen kunnen kijken. "Alle soorten, vormen en maten dus, van échte mensen. Zodat bezoekers kunnen zien: zo verschillend kan dat eruit zien. Aanraken is trouwens niet de bedoeling.''

2017: de laatste editie van de Kamasutrabeurs. 2017: de laatste editie van de Kamasutrabeurs. Foto: Angeliek de Jonge

De beurs is overigens niet alleen bestemd voor stelletjes. "Zo hebben we bijvoorbeeld een aparte selectie voor singles. En dit jaar is er ook meer ruimte voor zelfliefde.''

'De beurs zal je altijd bijblijven'

Van der Hout verwacht dit jaar tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers. Hoewel het event nog niet is uitverkocht ('veel mensen kopen hun kaarten op de dag zelf aan de deur, ook omdat ze hun gegevens liever niet online delen') werd besloten om een extra dag aan de beurs toe te voegen. "We willen mensen de ruimte geven om op donderdag, na hun werk bijvoorbeeld, nog even naar de beurs te komen. De 'nationale overwerkavond', noemen we het hier voor de grap.''

Het blijft jammer dat veel mensen een vooroordeel hebben over de Kamasutrabeurs, zegt Van der Hout: de beurs trekt een groot en divers publiek, sinds een paar jaar zijn er ook steeds meer jonge bezoekers die interesse tonen. "Geloof me: als je eenmaal een keer bent geweest, zal de beurs je altijd bijblijven.''