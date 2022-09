Acteur Bram Coopmans (1975) speelde al vaker het alter ego van regisseur Eric de Vroedt. Hij doet dat ook weer in De eeuw van mijn moeder, de voorstelling die De Vroedt over de indowortels van zijn moeder maakte. Tijdens het repetitieproces deed Bram Coopmans een belangrijke ontdekking over zijn eigen achtergrond.

"Mijn opa was een indo, dus ik ook voor een achtste," zegt Bram Coopmans in de repetitieruimte van Het Nationale Theater. Er ontstaat wat hilariteit. "Welkom bij de club, Bram!" hoor je buiten beeld Eric de Vroedt roepen. Het is een scène uit de prachtige documentaire Terwijl het liefde was die Ditteke Mensink maakte over het proces dat tot de voorstelling De eeuw van mijn moeder leidde. Beelden uit 2021.

Een jaar later kijkt Coopmans er op het terras van de Tolhuistuin toch wat anders tegenaan. "Nou ja, wat ik zei, dat gelóófde ik toen ook nog. Toen we begonnen met repeteren dacht ik door De eeuw van mijn moeder ook meer over die wereld van mijn opa te weten te komen. Dat leek me interessant, omdat die achtergrond ook een bepaald deel van je identiteit bepaalt, maar het pakte anders uit. Door het bijzondere verhaal dat ik je nu ga vertellen is de voorstelling die Eric over zijn moeder maakte heel erg verbonden geraakt aan het verhaal van mijn eigen moeder."

Uw moeder leeft nog?

"Ja, ze is 78, en ziet er totaal niet indo-achtig uit. Haar zus juist heel erg. Dat is altijd afgedaan met: 'de een heeft nu eenmaal meer de genen van de een, de ander van de ander.' Nou ja, dat kan, maar mijn zus en ik hebben altijd wel getwijfeld, want ze zijn zó verschillend. Ik heb het ook wel aan mijn oma gevraagd toen die nog leefde. 'Bespottelijk,' en 'natuurlijk was opa de vader' kreeg je dan te horen. En toen, tijdens de repetitieperiode van De eeuw dacht ik, ik ga een DNA-test doen, ik wil het nu weleens zeker weten. Nou, je voelt hem al aankomen."

Het lag anders.

"Precies. Op het moment dat ik die uitslag kreeg (dat gaat met vuurwerk en ballonnen in de app, van 'dit is je DNA-profiel!') dacht ik: o fuck, dit is helemaal niet goed. Er bleek voor nul komma nul procent Indonesisch bloed in mijn aderen te stromen. Dat was een hele rare gewaarwording. Voor mij, maar voor mijn moeder helemaal."

Coopmans dacht er lang over na, en besloot de uitslag van de test toen toch aan zijn moeder voor te leggen. "Zij heeft de gevleugelde uitspraak dat ze altijd wel de waarheid wil weten... dus zes weken later heb ik mijn moeder, op haar 77ste, moeten vertellen dat haar vader niet haar vader is. Dat was best emotioneel en dramatisch, ik heb het ook opgenomen maar ik durf het nog niet terug te luisteren. Voor haar is het, omdat ze haar hele leven niet geleken heeft op haar vader, natuurlijk een identiteitsvraagstuk dat plotseling wegvalt. Voor haar wás hij haar vader. Ze heeft op andere vlakken zich zijn identiteit aangemeten."

Inmiddels vermoedt Bram Coopmans hoe de vork in de steel zat. Het gerucht in de familie dat zijn moeder een 'liefdesbaby van een priester' was bleek waar. Via de site van de test kon Coopmans DNA-gelijkenissen (DNA-matches) achterhalen. Zo kwam hij bij 'nieuwe familieleden' waarvan een oudoom inderdaad in 1944 uit het priesterschap was getreden.

"En mijn moeder is van 1943. Mijn oma heeft het haar hele leven voor zich gehouden. Hoogstwaarschijnlijk om een schandaal te voorkomen is mijn 'indo opa' met haar getrouwd en heeft het kind erkend. Vervolgens hebben ze zelf nog een kind gekregen: mijn moeders zus en die heeft wel die indotrekken. Ik heb die indovader van mijn moeder nooit gekend, en die kant van die familie leek ook ver weg. Dat blijkt nu ook wel te kloppen. Ik vond het al zo raar dat ik heel slecht tegen hitte kan. Bij warm weer zweet ik de pan uit. Ik had altijd wel zoiets van: hoe kunnen mijn roots dan daar liggen?"

Heeft dit uw rolbeleving als alter ego van Eric de Vroedt beïnvloed?

"Ja, voor mij wel, hoewel ik het geheim hield tijdens het repetitieproces. In die tijd wist mijn moeder het nog niet eens. Ik vond het niet netjes dan wel al de cast te informeren. Ik heb het eigenlijk die hele periode voor me gehouden. Pas vorige week heb ik het aan verschillende medespelers verteld. Eric de Vroedt heb ik het verteld toen de eerste voorstellingenreeks vorig jaar voorbij was."

Hoe heeft hij gereageerd?

"Hij was gegrepen door het verhaal. Net als iedereen. Het voelde vaak alsof ik in een documentaire zat. Dit soort verhalen lees je en dan krijg je in vijftig minuten de hele achtergrond mee, en nu zit ik er zelf middenin."

Wordt de theatermaker in u ook aangesproken?

"Zeker, maar daarvoor is het nog te vers. Dat heeft tijd nodig. Bizar. Ik verheugde me om een project te doen over Indonesië zodat ik daar ook zelf wat meer in kon duiken en zo. Dat heeft een totaal andere wending genomen. Het heeft ons leven een beetje op zijn kop gezet."