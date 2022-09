Terwijl stikstof en de veehouderij alle aandacht trekken, staan ook de akker- en tuinbouw voor een omslag. Die moeten toe met minder chemische middelen én op zoek naar klimaatbestendige gewassen. De klok tikt. Gentech, zegt onderzoeker Bert Lotz, kan daarbij helpen.

De waterschimmel Phytophthora geldt als de grootste belager van aardappelgewassen. U kent hem wellicht van de hongersnood die hij veroorzaakte in de 19de eeuw in Ierland en andere delen van West-Europa. Ongeveer de helft van alle gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw vandaag de dag wordt gebruikt om te voorkomen dat deze Phytophthora de gelegenheid krijgt om opnieuw toe te slaan.

Hoe mooi zou het zijn als dat anders kon? En het liefst snel.

Over acht jaar willen de Nederlandse overheid en land- en tuinbouworganisaties dat er aanmerkelijk minder chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. In 2030 mag er nagenoeg niets meer in de bodem trekken of wegspoelen in sloten en nagenoeg niets achterblijven op groente en fruit die in de winkel liggen.

De EU zit op hetzelfde spoor: die werkt aan een verordening die in 2030 een reductie van 50 procent in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voorschrijft.

Maar al over vijf jaar, in 2027, wacht Nederland een eerste toets: de Europese Kaderrichtlijn Water. Als we op de huidige voet doorgaan, voldoet Nederland niet aan eisen die de richtlijn stelt aan de waterkwaliteit. De Unie van Waterschappen schrijft op haar website: 'Op de helft van de meetlocaties worden gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater gevonden'.

Weersextremen en verzilting

De urgentie om de gewasbescherming te verduurzamen is dus hoog. En de uitdagingen voor de Nederlandse akker- en tuinbouw beperken zich daar niet toe. Het klimaat verandert overduidelijk. In de teelt van gewassen moet een boer steeds meer rekening houden met weersextremen en verzilting.

Mondiaal ligt er een enorme opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden. Laten we de rol van de Nederlandse teler daarin niet overdrijven, ons land is maar klein. Maar met onze kennis over landbouw en veredeling zullen we, meer dan nu, boeren in de gebieden waar de bevolking sterk groeit moeten helpen om voldoende gezond voedsel te produceren en een fatsoenlijk inkomen te genereren.

Hoe kunnen boeren, hier en elders, die uitdaging aan?

Het begint met het natuurlijk kapitaal dat een teler ter beschikking staat: een gezonde, vruchtbare bodem, schoon water en een biodiverse omgeving die bijdraagt aan het voorkómen of dempen van ziekten en plagen. Denk aan een aantrekkelijk leefgebied voor insecten die plaagorganismen eten op en rond akkers.

Wil een teler een belegde boterham verdienen, dan ontkomt die niet aan allerlei maatregelen, zoals zaaien en bemesten van gewassen die zo goed mogelijk bestand zijn tegen ziekten en plagen. Maar zeker ook, waar nog nodig, bestrijden van deze belagers en van het opkomend onkruid. Het leidend principe zal zijn om, meer nog dan nu, natuur en precisietechnologie slim op elkaar af te stemmen.

Weerbaarheid tegen belangrijke ziektes

Veredeling, het kruisen van planten zodat een gewas gewenste eigenschappen krijgt, is een belangrijke hulp daarbij. Veredeling richt zich niet alleen op opbrengstverhoging, maar ook op weerbaarheid tegen belangrijke ziektes.

In veel gewassen is het een tijdrovend proces. Het kan tot tientallen jaren duren, als het al lukt. En de tijd dringt.

Zulke weerbare gewassen telen is een economische activiteit, die zich richt naar de vragen die de markt stelt ten aanzien van de samenstelling en kwaliteit van producten. Ook daar moet een veredelaar voortdurend rekening mee houden.

Gelukkig zijn we de afgelopen decennia heel veel te weten gekomen over erfelijke eigenschappen op DNA-niveau. We hebben nu een scala aan nieuwe technieken ter beschikking. Zoals genetische modificatie.

Een vroeg voorbeeld van genetische modificatie (er is in 1996 mee begonnen) is het stukje DNA waarmee de bacterie Bacillus thuringiensis een bepaald eiwit aanmaakt. Dat stukje DNA, we noemen dat een gen, werd overgebracht naar het DNA van een maisplant. Die plant en de nakomelingen daarvan maken het eiwit daarop ook aan en worden zo weerbaar tegen specifieke plaaginsecten. In de belangrijkste teeltgebieden in Noord- en Zuid-Amerika is ruim 80 procent van de mais op deze wijze weerbaar gemaakt, waardoor telers veel minder insecticiden spuiten. Allerlei nuttige insecten varen er wel bij.

Ook in Spanje en Portugal wordt deze mais geteeld, omdat die de gevreesde maisstengelboorder kan weerstaan. Langjarige monitoring laat zien dat als deze insectenplaag ook op lange termijn onderdrukt wordt, er geen nadelige milieueffecten zijn en het rendement voor de boer omhooggaat.

Toch laat Europa, in tegenstelling tot andere werelddelen, geen andere genetisch gemodificeerde gewassen toe. Voor deze vorm van genetische modificatie óver de soortgrenzen heen, is te weinig politiek draagvlak. Wel worden de oogsten van deze gewassen ingevoerd, onder meer via de Rotterdamse haven. Ze zijn vooral bestemd als veevoer.

De wetenschap heeft de afgelopen jaren allerlei innovaties mogelijk gemaakt, vooral juist gericht op aanpassingen van eigenschappen bínnen de soortgrenzen. Er zijn twee nieuwe technieken waar de EU nu veel aandacht op richt. Cisgenese is genetische modificatie binnen de soort of nauw verwante soorten. Het gewenste stukje DNA (het gen) dat zorgt voor een bepaalde eigenschap zou ook met kruisingen kunnen worden ingebracht. De tweede nieuwe techniek, gene editing, maakt in het eigen DNA van een plant een hele kleine maar juist precieze wijziging, waardoor de plant de gewenste eigenschap krijgt.

Beide technieken leiden tot niets anders dan de conventionele veredeling doet, maar dan veel preciezer en vele jaren sneller.

En nu terug naar de Phytophthora die de Ieren de potato famine bracht. Wilde aardappelsoorten in Midden- en Zuid-Amerika hebben van nature resistentiegenen die voorkómen dat ze ziek worden van Phytophthora. Wie met conventionele veredeling deze genen in bestaande aardappelrassen wil inkruisen, is daar tientallen jaren mee bezig. Om te komen tot duurzame resistentie, moet je meerdere genen gericht combineren ofwel, met een ander woord, stapelen. Want Phytophthora evolueert, past zich makkelijk aan en is in staat een enkele resistentie binnen een paar jaar te doorbreken.

Cisgenese kan voor een belangrijke doorbraak zorgen. Onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van de Nederlandse overheid heeft laten zien dat deze stapeling van resistentiegenen heel goed gaat met cisgenese. Bij de aardappelvariant die dat oplevert, kan het gebruik van chemische middelen zo'n 70 procent omlaag.

Genen aanzetten

En de wetenschap schrijdt voort. Recentelijk lieten ­Wageningse onderzoekers zien dat in het DNA van onze tafelaardappels nog wel degelijk resistentiegenen tegen Phytophthora aanwezig zijn. Ze zijn alleen niet actief. Met gene editing kunnen deze genen worden aangezet.

Het Joint Research Centre van de EU concludeerde in 2021 na uitgebreide studie dat deze innovatieve technieken - die in andere werelddelen al wel worden gebruikt - toegepast binnen soortgrenzen, niet meer risico's geven dan traditionele veredeling.

En belangrijk, de onderzoekers daar concludeerden dat de nieuwe technieken de potentie hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van weerbare gewassen en de duurzame agrofood-systemen die de EU zich in 2030 ten doel stelt. Denk aan de eiwittransitie waar de samenleving voor staat: minder dierlijke eiwitten, meer plantaardige eiwitten in ons dieet. Of aan de groeiende behoefte aan bijvoorbeeld goedwortelende granen die meehelpen om extra organische stof in de bodem vast te leggen en zo iets doen tegen verdroging.

Het Joint Research Centre noemt met name de potentie van deze nieuwe technieken om de ontwikkeling van rassen, bestand tegen ziekte en klimaatverandering, te versnellen. Deze technieken vallen nog onder de huidige, volgens veredelingsbedrijven omslachtige, EU-regulering van genetische modificatie uit 2001. Om een toelating te krijgen voor een teelt moet je door zoveel hoepels dat het niet loont.

De Europese Commissie nam de conclusies van het Joint Research Centre over. Wanneer er geen vreemd DNA - dat is DNA van andere soorten - is ingebracht, zijn de producten feitelijk niet te onderscheiden van conventioneel veredelde gewassen. Daarom vindt de Commissie dat de bestaande regels voor genetische gewassen gedateerd zijn. Ze is in gesprek met lidstaten over modernisering en ook organisaties en burgers worden geconsulteerd.

Zijn de risico's voldoende in beeld en onderzocht?

Gedurende onderzoek aan de cisgene aardappel zijn de Wageningse onderzoekers - onder wie ondergetekende - veelvuldig in gesprek geweest met allerlei betrokkenen en vooral ook met een breed publiek. Over het algemeen stond men positief tegenover het onderzoek.

De deelnemers hebben echter ook zorgen. Cisgenese is een nieuwe techniek; hebben we alle risico's voldoende in beeld en onderzocht? Om deze vraag te beantwoorden zijn ook in Wageningen wetenschappelijke studies uitgevoerd. Ook die concluderen dat de risico's van deze toepassing van cisgenese in aardappel van dezelfde orde zijn als die van conventionele veredeling.

Een tweede zorg is dat de teelt van cisgene gewassen automatisch leidt tot industriële landbouw, die onzorgvuldig omgaat met de natuurlijke kapitalen bodem, water en biodiversiteit. Wij voorzien een tegengesteld effect: gewassen die duurzaam resistent zijn gemaakt tegen de belangrijkste ziektes en plagen, kunnen juist ruimte scheppen om deze kapitalen te laten renderen voor de boer. Omdat er minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, ontstaan er betere leefomstandigheden voor organismen die in en rond een akker voorkomen.

Misschien wel de belangrijkste zorg van de mensen die wij spraken: ze vrezen dat grote veredelaars, multinationals vaak, monopolies in de voedselproductie zullen verwerven via patenten op innovaties.

Veredelingsbedrijven die innoveren willen uiteraard revenuen zien. In de conventionele verdeling gaat dat niet op basis van patenten maar via het kwekersrecht: veredelingsbedrijven mogen een bedrag vragen voor de knollen of zaden van de nieuwe, waardevolle plantenrassen die ze hebben ontwikkeld.

Maar datzelfde kwekersrecht bepaalt dat iedereen nieuwe kruisingen mag maken met deze rassen om ze nog verder te verbeteren. Dit bemoeilijkt vorming van de gevreesde monopolies. In Europa zijn hier al vele tientallen jaren goede ervaringen mee. Binnen Europa zou het kwekersrecht daarom ook van toepassing moeten zijn op nieuwe landbouwgewassen die met cisgenese en andere nieuwe technieken worden ontwikkeld.

Lerend van de aardappel is de conclusie dat cisgenese en gene editing kunnen helpen om weerbare gewassen te ontwikkelen die bijdragen aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de akker- en tuinbouw. Zorgen vanuit de samenleving zijn te ondervangen, maar zullen wel blijvend aandacht moeten krijgen.

Oogkleppen

Tot slot. Dit verhaal is geen pleidooi voor toepassing van gentechnologie met oogkleppen op. Het onderzoek aan de cisgene aardappel werd parallel uitgevoerd aan een veredelingsprogramma van Wageningen en het Louis Bolk Instituut om te komen tot een Phytophthora-resistente aardappel voor de biologische landbouw. De onderzoekers hadden hetzelfde doel: komen tot een duurzaam resistente aardappel.

In de biologische landbouw mogen echter geen gewassen geteeld worden waarin tijdens de veredeling gebruik is gemaakt van cisgenese of gene editing. Men hecht aan de intrinsieke waarde van leven en meent dat deze nieuwe technieken die waarden aantasten.

Ondanks deze verschillen in waardenkaders hebben de betrokken onderzoekers over en weer veel van elkaar geleerd. Het besef is ontstaan dat met wederzijds respect biologische aardappelteelten goed naast toekomstige teelten van cisgene of gene-edited aardappels kunnen liggen, ieder met een eigen marktketen en beide prima passend in een toekomstbestendige landbouw.